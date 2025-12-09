Trump 2.0'ın Gölgesinde Diplomasi

Kategori: Dünya | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 09 Aralık 2025 01:00:50

"Trump 2.0 Çağı" başka bir sınav değil. Yeni bir işletim sistemi. Diplomasi artık uzlaşmadan ziyade çatışmayla yönlendiriliyor.









Kayakl : Muhammed Amersi | intpolicydigest.org





Uluslararası ilişkilerin mimarisi, onlarca yıldır kusurlu ve çoğu zaman adaletsiz olsa da, birkaç öngörülebilir temele dayanıyordu: çok taraflı ittifaklar, paylaşılan demokratik değerler ve kurallara dayalı bir sisteme inanç. Trump'ın ilk başkanlığı bir sapma değil, bir stres testiydi. Yapısal zayıflıkları açığa çıkardı ve işlemsel milliyetçilik doktrininin rehberliğindeki tek başına güçlü bir ulusun yetmiş yıllık diplomatik geleneği nasıl altüst edebileceğini gösterdi.Savaş Bakanı Pete Hegseth yakın zamanda sosyal medyada "Batı Yarımküre Amerika'nın mahallesidir ve onu koruyacağız," diye yazdı. ABD, bölgede düşmanca komşulara, kontrolsüz uyuşturucuya veya düzensiz göç akışlarına müsamaha göstermeyecektir. Washington, uzun vadede, ABD'nin yerel sanayisini ve ekonomik gündemini güçlendirmek için nadir bulunan kritik mineraller de dahil olmak üzere bölgesel pazarlara ve doğal kaynaklara daha fazla erişim sağlamayı amaçlıyor.Bu amaçlara ulaşmak için güç kullanılacak; savaş tatbikatları, askeri yığınaklar ve hedefli saldırılar şeklinde "polis gücü" kullanılacak; ancak yönetim aynı zamanda ekonomik (gümrük vergileri, kurtarma paketleri, yardımların askıya alınması, yaptırımlar) araçlardan siyasi (vize kısıtlamaları, su kütlelerinin isimlerinin değiştirilmesi gibi sembolik eylemler) araçlara kadar her türlü mevcut aracı da kullanacak.İşte ortaya çıkan Trump Doktrini: Her zaman, mevcut tüm araçları kullanarak temel Amerikan çıkarlarını savunmak ve yönetimin her durumda tanımladığı gibi, Amerika'yı ve Amerikan vatandaşlarını her zaman ön planda tutmak. "Yumuşak adımlarla yürüyüp büyük bir sopa taşımayı" hedefleyen Theodore Roosevelt'in aksine, bu Beyaz Saray ağır adımlarla hareket ediyor ve aynı anda birden fazla kolu çekiyor.Trump DoktriniTrumpizm diye bir şeyin olmadığı, sadece Trump'ın olduğu sık sık söylenir. Ancak bu yeni diplomasiyi tanımlayan genel bir tema - statükonun açıkça reddedilmesi - ve üç temel ilke vardır.Birincisi, ikili anlaşmanın çok taraflı çerçeveye üstünlüğü. Her ittifak ve ortaklık, ortak değerlerle değil, anlık bir maliyet-fayda analiziyle değerlendirilir. Müttefiklerin, bir zamanlar kalıcı olduğunu varsaydıkları güvenlik garantilerini ve ekonomik bağları korumak istiyorlarsa daha fazla ödeme yapmaları, daha fazlasını yapmaları veya ayrıcalıklı erişim sağlamaları beklenir. "Bedavacılık" dönemi sona erdi.Bu mantık, Ukrayna savaşını sona erdirmek için yapılan müzakerelerde de görülüyor. ABD'nin, 100 milyar dolarlık dondurulmuş Rus varlığıyla finanse edilen, savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden inşası için yapılacak bir girişimden elde edilecek kârın yüzde 50'sini talep ettiği bildiriliyor.İkincisi, ekonomik bağımlılığın silaha dönüştürülmesi. Çin ile ticaret savaşları sadece bir başlangıçtı. Gümrük vergileri artık son çare değil, dış politikanın temel aracı haline geldi. Bu değişim, küresel tedarik zincirlerini ortak refahın atardamarlarından, potansiyel jeopolitik çatışma cephelerine dönüştürüyor.Üçüncüsü, stratejik öngörülemezliğin benimsenmesi. Savaş sonrası dönemin büyük bir bölümünde öngörülebilirlik, büyük güç diplomasisinin para birimiydi. Yanlış hesaplamaları sınırladı. Yeni model ise bunun yerine kesintileri ödüllendiriyor. Sosyal medya paylaşımları politika açıklamalarına dönüşüyor; anlaşmalardan ani çekilmeler, geri çekilme işaretleri olmaktan ziyade müzakere taktikleri olarak işlev görüyor.Hem rakipler hem de müttefikler için bu durum, geleneksel devlet yönetiminin işlevini yitirdiği bir ortam yaratıyor. Anlaşılmaz görünen bir gücü nasıl caydırırsınız? Bir gecede yön değiştirebilecek bir hükümetle nasıl uyum sağlarsınız?Bunun sonuçları nelerdir?Avrupa için bu an, gerçek bir stratejik özerkliğin acil ve muhtemelen sancılı bir şekilde doğuşunu gerektiriyor. Asıl soru, Avrupa Birliği'nin, Amerikan güvenlik şemsiyesinin tartışmasız koruması olmadan güvenilir ve bağımsız bir askeri ve diplomatik aktör olup olamayacağıdır.Çin için bu manzara hem bir tehlike hem de bir açılım sunuyor. Tehlike, Washington'ın daha yoğun ve çatışmacı bir kontrol çabası. Bu açılım, içe dönük bir Amerika'nın bıraktığı boşluğu doldurarak, kendisini Küresel Güney için istikrarlı ve öngörülebilir bir ortak olarak gösterme şansı.Orta Doğu için hesaplar, geniş ve ideolojik ittifaklardan dar ve çıkar temelli ittifaklara doğru kayıyor. İbrahim Anlaşmaları bu yaklaşımın bir örneğiydi: tıkanmış İsrail-Filistin barış sürecini atlatan ikili anlaşmalar. Bölgesel güçler arasında, ABD'nin desteklediği güçler için kolaylaştırıcı, desteklemediği güçler içinse engelleyici rol üstlendiği daha doğrudan anlaşmalar bekleniyor.Küresel Güney için bu, hem tehlike hem de eylemlilik zamanıdır. ABD, Çin ve Rusya arasındaki büyük güç rekabeti, birbirlerine talip olma ve taviz koparma fırsatları sunar. Ancak aynı zamanda, daha küçük devletleri uzun zamandır kaçınmaya çalıştıkları ikili tercihlere zorlama riski de taşır.Diplomasiyi nasıl değiştirecek?Dış politikalar artık Amerikan istikrarı varsayımına dayanamaz. Diplomatlar, işlemlerin efendisi olmalı. Bu saf bir alaycılık değil, zorlama bir pragmatizmdir. Müzakere edilemez gördükleri demokratik ilkelere bağlı kalsalar bile, ulusal çıkarlarını işlemsel bir dünyada yankı bulacak keskin bir netlikle dile getirmeleri gerekecektir.Ekonomik baskı, devlet yönetiminin temel araçlarından biri haline geldi. Japonya, ABD'ye yapılan Japon ihracatına %15 gümrük vergisi karşılığında bir ABD yatırım fonuna 550 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki maden hakları, Ruanda barış anlaşması müzakerelerinde pazarlık konusu haline geldi.Bu arada, ABD dışişleri bakanlığı da yeniden şekilleniyor. Kariyer diplomatları kenara itiliyor ve yerlerine siyasi görüşlü elçiler getiriliyor. Emlak kralı Steve Witkoff'un, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalarla ilgili müzakerelerde Dışişleri Bakanı'ndan daha büyük bir rol oynadığı bildiriliyor. Özel sermaye devi Jared Kushner, yalnızca aile bağları nedeniyle değil, dış politika üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor.Trump 2.0 dönemi diplomasiyi bitirmeyecek. Onu yeniden icat edecek. Uygulama daha zor, daha karmaşık ve daha riskli hale gelecek. Çevik, pragmatik ve keskin görüşlü olanları ödüllendirecek.Diplomatlar ve politika yapıcılar artık baskıcı taktikler, öncelikli iç çıkarlar ve uluslararası kurumlara olan güvenin azalmasıyla tanımlanan bir ortamda yol alma göreviyle karşı karşıya. Kalıcı ders şu ki, esneklik, stratejik özerklik ve yeniden ayarlamaya hazır olmak artık bir avantaj değil; diplomasi en öngörülemez dönemlerinden birine girerken hayatta kalma becerileridir.Bu yeni diplomasi çağının küresel kırılmaları derinleştireceği, ortak kurallara olan güveni zayıflatacağı ve daha güvenli, daha gerçek anlamda çok kutuplu bir dünya umutlarını baltalayacağı endişesi var. Ancak, çok taraflı iş birliği, insan hakları ve iklim eylemi idealleri, siyasi rüzgarlar yön değiştirdiği için öylece terk edilemez.Yeniden şekillenen bir dünyada edilgen özneler olmak zorunda değiliz. Görevimiz, çok taraflı forumları canlı tutmak, onlara hâlâ inanan ortaklıkları sürdürmek ve büyük güçler arasındaki çatlaklarda ve boşluklarda çalışarak, bir dizi rekabet eden işlemden daha fazlası olan bir uluslararası yaşam vizyonunu savunmaktır.