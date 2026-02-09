Kategori: İnternet | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 09 Şubat 2026 04:42:06

Kazık Sepeti nedir, nasıl çalışıyor? Türkiye ile yurt dışı fiyatları arasında neden uçurum var? Aynı üründe yüzde 3,279 fark dikkat çekti. Yurt dışı alışverişine getirilen yeni kısıtlamaların ardından Türkiye’deki ürün fiyatları yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle elektronik, ev eşyası ve hobi ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışları, gençlerin öncülüğünde yeni bir dijital platformun doğmasına neden oldu. Kazık Sepeti adıyla hayata geçirilen uygulama, Türkiye ile yurt dışı fiyatları arasındaki farkları karşılaştırarak kamuoyunun dikkatini çeken çarpıcı veriler sunuyor.Kazık Sepeti, Hürriyet Partisi tarafından geliştirilen ve temel amacı iç piyasadaki fahiş fiyat uygulamalarını görünür kılmak olan bir dijital karşılaştırma platformu olarak öne çıkıyor. Uygulama, yurt dışından ürün alımına getirilen sınırlamalar sonrasında Türkiye’de oluşan fiyat dengesizliklerine dikkat çekmeyi hedefliyor. Platformun çıkış noktası ise özellikle genç tüketicilerin, aynı ürünün yurt dışında çok daha uygun fiyatlarla satıldığını fark etmesiyle başlayan tepki süreci oldu.Kazık Sepeti’nde amaç yalnızca fiyat göstermek değil; tüketiciye “Bu ürün neden burada bu kadar pahalı?” sorusunu sordurmak ve farkındalık oluşturmak olarak ifade ediliyor.Kazık Sepeti Nasıl Çalışıyor?Platformun işleyişi kullanıcı katılımına dayanıyor. Türkiye’de yüksek fiyatla satıldığını düşündüğü bir ürünü gören kullanıcılar, aynı ürünün yurt dışındaki satış fiyatıyla birlikte Kazık Sepeti’ne gönderim yapabiliyor. Gönderilen bilgiler, platform ekibi tarafından detaylı şekilde inceleniyor ve doğrulama sürecinden geçiriliyor. Fiyatlar güncel döviz kuru üzerinden karşılaştırılıyor ve aradaki fark yüzdelik oranlarla hesaplanarak yayımlanıyor.Türkiye ile Yurt Dışı Fiyatları Arasında Neden Bu Kadar Büyük Fark Var?Kazık Sepeti’nde yer alan karşılaştırmalar, Türkiye’deki fiyat farklarının yalnızca vergiyle açıklanamayacak boyutlara ulaştığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu farkların oluşmasında döviz kuru, ithalat maliyetleri, dağıtım zinciri, marka politikaları ve iç piyasadaki fiyatlama stratejileri etkili oluyor. Ancak platformda paylaşılan bazı örneklerde, bu etkenlerin çok ötesinde farkların ortaya çıkması dikkat çekiyor.Aynı ürünün yurt dışında birkaç bin liraya satılırken Türkiye’de on binlerce liraya ulaşması, tüketiciler arasında ciddi soru işaretlerine yol açıyor.En Az Fark Bile DüşündürücüYüzde 3 Bin 279’luk Fark Sosyal Medyayı SalladıKazık Sepeti’nin en çok konuşulan bölümü ise “En kazık” kategorisi oldu. Bu kategoride yer alan Harry Potter Dobby figürü, Türkiye ve yurt dışı fiyatları arasındaki uçurumla gündeme oturdu. Aynı ürün için hesaplanan fiyat farkının 25 bin 230 TL olduğu, yüzdelik bazda ise bu farkın yüzde 3 bin 279 seviyesine ulaştığı paylaşıldı. Bu veri, kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve tartışma yarattı.Gençlerin Gündeminde, Sosyal Medyada ViralKazık Sepeti, özellikle genç kullanıcılar arasında hızla yayılırken sosyal medyada da ciddi etkileşim aldı. Kullanıcılar, platformda yer alan karşılaştırmaları paylaşarak Türkiye’deki fiyat politikalarını eleştiriyor. Birçok kişi, uygulamanın tüketici bilinci oluşturma açısından önemli bir adım olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise bu farkların denetlenmesi gerektiğini dile getiriyor.Kazık Sepeti uygulaması, yurt dışı alışveriş kısıtlamaları sonrası oluşan fiyat tartışmalarını yeniden alevlendirirken, Türkiye ile yurt dışı arasındaki fiyat farklarını somut verilerle gözler önüne sermesiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.