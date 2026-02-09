A Yorum
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…

Kategori: İnternet | 09 Şubat 2026 04:42:06

Kazık Sepeti nedir, nasıl çalışıyor? Türkiye ile yurt dışı fiyatları arasında neden uçurum var? Aynı üründe yüzde 3,279 fark dikkat çekti. Yurt dışı alışverişine getirilen yeni kısıtlamaların ardından Türkiye’deki ürün fiyatları yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle elektronik, ev eşyası ve hobi ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışları, gençlerin öncülüğünde yeni bir dijital platformun doğmasına neden oldu. Kazık Sepeti adıyla hayata geçirilen uygulama, Türkiye ile yurt dışı fiyatları arasındaki farkları karşılaştırarak kamuoyunun dikkatini çeken çarpıcı veriler sunuyor.

Platformda paylaşılan bazı ürünlerde fiyat farklarının yüzde binleri aşması, “Bu fark nasıl oluşuyor?” sorusunu gündeme taşıdı.



Kazık Sepeti, Hürriyet Partisi tarafından geliştirilen ve temel amacı iç piyasadaki fahiş fiyat uygulamalarını görünür kılmak olan bir dijital karşılaştırma platformu olarak öne çıkıyor. Uygulama, yurt dışından ürün alımına getirilen sınırlamalar sonrasında Türkiye’de oluşan fiyat dengesizliklerine dikkat çekmeyi hedefliyor. Platformun çıkış noktası ise özellikle genç tüketicilerin, aynı ürünün yurt dışında çok daha uygun fiyatlarla satıldığını fark etmesiyle başlayan tepki süreci oldu.

Kazık Sepeti’nde amaç yalnızca fiyat göstermek değil; tüketiciye “Bu ürün neden burada bu kadar pahalı?” sorusunu sordurmak ve farkındalık oluşturmak olarak ifade ediliyor.

Kazık Sepeti Nasıl Çalışıyor?

Platformun işleyişi kullanıcı katılımına dayanıyor. Türkiye’de yüksek fiyatla satıldığını düşündüğü bir ürünü gören kullanıcılar, aynı ürünün yurt dışındaki satış fiyatıyla birlikte Kazık Sepeti’ne gönderim yapabiliyor. Gönderilen bilgiler, platform ekibi tarafından detaylı şekilde inceleniyor ve doğrulama sürecinden geçiriliyor. Fiyatlar güncel döviz kuru üzerinden karşılaştırılıyor ve aradaki fark yüzdelik oranlarla hesaplanarak yayımlanıyor.

Bu sistem sayesinde hem yanlış bilgiler filtreleniyor hem de paylaşılan karşılaştırmaların güvenilirliği artırılıyor. Kullanıcılar, yayımlanan veriler üzerinden ürünleri inceleyerek Türkiye ile yurt dışı arasındaki fiyat uçurumunu net biçimde görebiliyor.



Türkiye ile Yurt Dışı Fiyatları Arasında Neden Bu Kadar Büyük Fark Var?

Kazık Sepeti’nde yer alan karşılaştırmalar, Türkiye’deki fiyat farklarının yalnızca vergiyle açıklanamayacak boyutlara ulaştığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu farkların oluşmasında döviz kuru, ithalat maliyetleri, dağıtım zinciri, marka politikaları ve iç piyasadaki fiyatlama stratejileri etkili oluyor. Ancak platformda paylaşılan bazı örneklerde, bu etkenlerin çok ötesinde farkların ortaya çıkması dikkat çekiyor.

Aynı ürünün yurt dışında birkaç bin liraya satılırken Türkiye’de on binlerce liraya ulaşması, tüketiciler arasında ciddi soru işaretlerine yol açıyor.

En Az Fark Bile Düşündürücü

Kazık Sepeti’nde yer alan “En az kazık” kategorisi bile dikkat çekici veriler sunuyor. Bu kategorideki ürünlerde Türkiye ile yurt dışı arasındaki fiyat farkı görece düşük olsa da, farkın tamamen ortadan kalkmadığı görülüyor. Örneğin moka pot ürününde, yaklaşık 130 TL’lik fark bulunurken bu fark yüzde 7 seviyesinde hesaplanıyor. Platform kullanıcıları, “en az” olarak nitelendirilen bu farkın bile tüketici açısından önemli olduğunu savunuyor.

Yüzde 3 Bin 279’luk Fark Sosyal Medyayı Salladı

Kazık Sepeti’nin en çok konuşulan bölümü ise “En kazık” kategorisi oldu. Bu kategoride yer alan Harry Potter Dobby figürü, Türkiye ve yurt dışı fiyatları arasındaki uçurumla gündeme oturdu. Aynı ürün için hesaplanan fiyat farkının 25 bin 230 TL olduğu, yüzdelik bazda ise bu farkın yüzde 3 bin 279 seviyesine ulaştığı paylaşıldı. Bu veri, kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve tartışma yarattı.

Gençlerin Gündeminde, Sosyal Medyada Viral

Kazık Sepeti, özellikle genç kullanıcılar arasında hızla yayılırken sosyal medyada da ciddi etkileşim aldı. Kullanıcılar, platformda yer alan karşılaştırmaları paylaşarak Türkiye’deki fiyat politikalarını eleştiriyor. Birçok kişi, uygulamanın tüketici bilinci oluşturma açısından önemli bir adım olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise bu farkların denetlenmesi gerektiğini dile getiriyor.

Kazık Sepeti uygulaması, yurt dışı  alışveriş kısıtlamaları sonrası oluşan fiyat tartışmalarını yeniden alevlendirirken, Türkiye ile yurt dışı arasındaki fiyat farklarını somut verilerle gözler önüne sermesiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

