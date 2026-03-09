A Yorum
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Kategori: Ayorum Güncel | Yazan: Deniz Günal | 09 Mart 2026 02:22:23

CHP Viktorya Birliği’nin düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğindeki konuşmamı ayorum’daki değerli okurlarımızla da paylaşmak istiyorum. Konu emek ve kadın olduğunda, anlatılması ve yapılması gerekenler elbette ne bir konuşmaya ne de bir güne sığar. Bilinçle, dayanışma ile her gün verilmesi gereken uzun bir savaşım bizimkisi, hem çocuklar ve kadınların hem de erkeklerin dürüst ve onurlu birer yaşamları olabilmesi için. Barış içinde paylaşarak yaşayacağımız, güvenli, iyilik ve sevgi dolu bir dünya için….



“Sevgili kızkardeşlerim ve değerli konuklar, 8 mart dünya emekçi kadınlar gününde hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Eğer, tarlada ya da fabrikada, bir atölyede, tamircide, inşaatta, bir lokantada çalışıyorsanız mutlaka emekçisiniz. Eğer okulda, hastanede, poliste ya da bir orduda görevliseniz, ya da bir şirket ya da kamu kurumunda bir ofiste çalışyorsanız emekçisiniz. 

Eğer, tiyatroda, sinemada, televizyon  ya da bir orkestrada çalışıyor, bir sanat dalında değer üretiyorsanız, bir emekçisiniz. 

Eğer politkacısı iseniz, bir siyasi partide, halkınızın, seçmenlerinizin hakları için, gecenizi gündüzünüze katıyorsanız bir emekçisiniz. 

Eğer evinizi idare ediyor, çocuklarınızı yetiştiriyor, aile büyükleri, ya da hastaları ile ilgileniyorsanız, yani bir ev hanımı olarak adlandırılıyorsanız evet yine bir emekçisiniz. 

Bizler, birer emekçi olarak, dünyayı kendimiz, ailemiz ve toplum için daha temiz, daha güzel, daha sevgi dolu ve güvenli bir  yer haline getirdiğimiz için kendimizle övünelim. 

Bugün, özellikle övmek, övünmek istediğim kadınlar var. Övündüğüm, burada söz etmek istediğim çok ama çok kadın var, ama sürem çok az, o yüzden kişisel, duygusal ve Türkiye’den seçimler yaptım. Seçimlerimin sizlerin de yaşamlarında tanıdığınız kadınlara denk geleceğini umut ediyorum. 

Toros Dağlarının Sarıkeçili Yörüklerinin Kadın önderi çoban Pervin Sarvan ve Muğla Milas ilçesi Akbelen ormanının korunması için yıllardır direnen köylülerin önderlerinden birisi olan  İkizköy muhtarı Nejla Işık adıyla doğal yaşam alanlarının ve yaşam biçimlerinin korunması için mücadele veren tüm emekçi kadınları övgü ve sevgiyle anmak istiyorum. 

Doktor Türkan Saylan’ı, övgü ve minnetle anmak istiyorum. Türkiye’de cüzzamı bitirdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme derneğini kurarak, genç kızların eğitimi ve toplum içinde eşit koşullarda yer alması için çalıştı.  

Yıldız  Kenter’in adıyla, tüm sanatçılarımızı övgü ve saygıyla anmak istiyorum. Usta tiyatro sanatçımız, biz kadınların sanatın tüm dallarında yapabileceklerimizin bir sınırı olmadığının bir örneğidir. 

Kara Harp Okulunu birincilikle bitirmiş olmasına karşın, Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyette Mustafa Kemal’in askeriyiz dediği için, ordudan atılan teğmen Ebru Eroğlu’nun adıyla güvenlik ve kolluk güçlerinde emek veren kadınlarımızı saygıyla, minnetle anmak istiyorum. Elbette, gerilere gidip, Nene Hatunları, Kara Fatmaları, Halide Edipleri, Halime Çavuşları, Sabiha Gökçenleri de minnetle, saygıyla anmadan olmaz. Sayıları hiç de az değil.  

Üniversite hocalarımdan, ODTU Maden Mühendisliği bölüm başkanlığını da yapmış olan Prof. Dr. Gülhan Özbayoğlunu saygıyla anıyorum. Kendisi, kadınların mühendisliğin her dalında her alanında başarılı ve etkili olacağının, önlerinde hiç bir şeyin durmaması gerektiğinin bir kanıtıdır. 

Güçlü ve korkmaz sesi, çabası, zekası ile büyük takdir ettiğim TIP milletvekili, hepinizin de yakından tanıdığı Sera Kadıgil’i sevgi ve hayranlıkla, geçmişte güçlü bir ses olan Behice Boran’ı saygı ve hayranlıkla övüyorum. 

CHP’den Manisa Şehzadeler belediye başkanı seçilmiş olan, geçtiğimiz yıl kansere yenik düşen, Gülşah Durbay’ı, enerjisi, direnci, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve hizmet aşkı ile tüm genç kadınlarımıza bir örnek olarak övüyorum. 

Adını konuşmamı kirletmemek için anmayacağım, hastalıklı bir terör örgütünce 2017 yılında Batman’da henüz 23 yaşındayken şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın adıyla, şehit edilmiş tüm eğitim ve öğretim savaşçısı kadınlarımızı minnetle, saygıyla anıyorum. 

Geçen hafta iki kadınımız daha öldürüldü. Her ikisi de aynı adı taşıyordu. FatmaNur Çelik adlı öğretmenimiz hasta ruhlu bir erkek çocuğu tarafından bıçaklandı. 

Fatma Nur Çelik adlı gencecik bir kadınsa, sekiz yaşındaki kız çocuğu ile ölü bulundu. Bir tarikat yönetici olan tecavüzcüsü ile evlendirilmişti. Aynı adam, bu kez de 3 yaşındaki öz kızına tecavüz etmişti. Genç kadın, kadın avukatları aracılığıyla yaşama tutunmaya, çocuğunu yaşama katmaya çalışıyor, adalet arıyordu. Artık kendi ve çocuğu yaşamıyor. Yalnızca korkuyu ve baskıyı tanıdığı dünyamızdan yenik ayrıldı.  Ülkemizde ne yazık ki tarikat üyelerine dokunulmuyor. 

Bu genç anneyi, kadınların yaşama haklarını savunan, onurlu yaşamları için savaşım veren cesur avukatlarımızı övgüyle, minnetle anıyorum. 

Siyasetten, üniversiteden, devlet kurumlarından söz ediyorken, Dilek İmamoğlu’nun adıyla, eşleri ya da kendileri yalnızca CHPli bir belediyede topluma hizmet verdikleri, ve iktidarlarını vazgeçemeyecekleri sanki ilahi bir saltanat olarak görenleri korkuttukları için, tutuklanmış,  aslında tutsak alınmış tüm emekçi kadınlarımızı onurlu duruşları ile övüyorum. 

Gerçek şu. Dünya üzerınde bazı toplumlarda bazı kadınların kazanımları var. Ama bu kazanımlar tüm kadınlara ulaşana dek, mutlu, huzurlu ve güven içinde olamayız. 

Hepimiz için hala bir tehlike var. Kazanımlarımız onlara bilinçle ssahip çıkmazsak aşındırılabilir, elimizden alınabilir. Bu Iranda oldu, Afganistanda oldu. İrakta, Suriye’de oldu.

Türkiye’de de oluyor. 

Emekçi kadınlar gününü bir gün ağız tadıyla kutlayabilmemiz için, tıpkı geçişteki kız kardeşlerimizin yaptığı gibi, bizim de bilinçle, kararlılıkla çaba göstermemiz gerekiyor. Eksiklerimizin ne olduğunu bilmemiz, bizlere yapılan yanlışların, haksızlıkların, yalanların ayrımında olmamız, bilinçlenme çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. 

Her birimizin, tüm kadınlar ve insanlar için dünyanın güvenli ve iyi bir yer olduğu bir 8 Mart’ta Emekçi Kadınlar Gününü coşkuyla kutlamamızı diliyorum. O güne değin, bir emekçi kadın olarak dayanışma duygularımla sizleri ve direnen tüm emekçi kadınları selamlıyor ve üyesi olduğum CHP Avustralya Victorya Birliğine bugünü düzenledikleri için teşekkür ediyorum.”


