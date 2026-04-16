Türkiye 2025'te kira artışlarında AB ülkelerini geride bıraktı.

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 16 Nisan 2026 03:33:24

2025'te kira artışları birçok Avrupa ülkesinde çift haneye çıktı. Türkiye ise yüzde 78 ile açık ara ayrıştı. Uzmanlar, kıtada talebin arzı geride bırakmasına dikkat çekiyor. Avrupa genelinde uygun fiyatlı ve düzgün bir konut bulmak giderek zorlaşıyor. Konut harcamaları, AB'de ortalama bir hanenin gelirinin beşte birini oluşturuyor. AB adayları ve EFTA ülkeleri de hesaba katıldığında, 36 ülke arasında yüzde 77,6'lık yıllık kira enflasyonuyla Türkiye açık ara ayrışıyor. İkinci en yüksek artışın yüzde 18,5 ile Karadağ'da görülmesi, Türkiye'nin diğerlerinin ne kadar önünde olduğunu gösteriyor.



Knight Frank Avrupa Konut Araştırmaları Başkanı Kate Everett-Allen, “Enflasyon [Türkiye'de] olağanüstü yüksek. Bu da manşet nominal kira artışının büyük bölümünün enflasyondan kaynaklandığı anlamına geliyor," diyerek Türkiye'de ev sahibi olmanın giderek daha erişilemez hale geldiğinin altını çizdi.

Hızla artan konut fiyatları, yüksek konut kredisi faizleri ve uzun vadeli sabit faizli finansmana erişimin kısıtlı olması, birçok hanenin fiilen ev satın alma imkânını elinden alarak talebi kiralık piyasaya yöneltti.

Hükümet Temmuz 2022'de kira artışlarına yüzde 25 tavan getirdi. Bu uygulama daha sonra Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. “Kira kontrolleri beklenmedik sonuçlar doğurdu,” diyen Everett-Allen, mevcut kiracılar için yıllık artışların enflasyonun çok altında sınırlandığını, bunun da ev sahiplerini yeni kiralamalarda sert artışlarla kayıplarını telafi etmeye yönelttiğini ve piyasadaki ortalama kiraları hızla yukarı çektiğini belirtti.

Global Property Guide'dan Mikk Kalmet, “Konut çoğu zaman enflasyona ve para birimindeki değer kaybına karşı korunma aracı olarak görülüyor. Bu da hem satış fiyatlarını hem kiraları yukarı itiyor,” diye konuştu. Türkiye'de net asgari ücret 2026'da, 2025'e kıyasla yüzde 27 artırıldı. Çalışanların neredeyse beşte ikisi asgari ücretle geçiniyor.

Peki 2025'te hangi ülkelerde kiralar en fazla arttı? 2025'te kira fiyatlarını tetikleyen başlıca unsurlar nelerdi?

AB içinde konut kiralarındaki ortalama yıllık artış oranı Finlandiya'da yüzde 1'den Hırvatistan'da yüzde 17,6'ya kadar değişti. Kira enflasyonu Yunanistan'da (yüzde 10), Macaristan'da (yüzde 9,8), Bulgaristan'da (yüzde 9,6) ve Romanya'da (yüzde 8,2) da yüksek. Hepsi yüzde 8'in üzerinde.

Everett-Allen, “Asıl dinamik aslında çok net: Talep, arzdan daha hızlı artıyor," dedi.

“Satış piyasasındaki erişilebilirlik baskıları, özellikle mortgage faizleri hâlâ görece yüksek seyrederken, daha fazla haneyi kiraya yöneltti. Özellikle de ilk kez ev alacakları.”

Everett-Allen, arzın da baskı altında olduğuna dikkat çekti. Vergi ve düzenleme değişiklikleri bazı piyasalarda ev sahiplerinin iştahını azaltırken, enerji verimliliği gereklilikleri ve yenileme maliyetleri kiralık konut stokunu elde tutmanın yükünü artırıyor.

Kısa dönem kiralamalara getirilen kısıtlamalar belli ölçüde yardımcı oluyor ancak toplam arzı kayda değer biçimde değiştirmeye yetmiyor. “Sonuç, daha sıkışık bir kiralık konut piyasası ve kiralar üzerinde süregelen yukarı yönlü baskı," dedi.

Finlandiya'nın (yüzde 1) yanı sıra, yıllık kira enflasyonu Lüksemburg'da (yüzde 1,6), Malta'da (yüzde 1,7), Slovenya'da (yüzde 1,9), Almanya'da (yüzde 2,1), Danimarka'da (yüzde 2,2), Fransa'da (yüzde 2,3) ve İspanya'da (yüzde 2,4) AB ortalamasının altında kaldı.

Avrupa'nın üç büyük ekonomisinde kira artışları AB ortalamasının gerisinde kaldı. AB'nin “dört büyük” ekonomisi arasında İtalya (yüzde 3,8), kira enflasyonunun AB ortalamasını aştığı tek ülke.

Çekya (yüzde 6,1), Letonya (yüzde 5,7), Litvanya (yüzde 5,6), Portekiz (yüzde 5,3), İsveç (yüzde 5,3), Hollanda (yüzde 5,1) ve Slovakya (yüzde 5,1), kira artışlarının yüzde 5'in üzerinde olduğu diğer ülkeler.

Mikk Kalmet, “2025'teki kira artışlarını güçlü talep körükledi, zira konut fiyatlarının yükselmesi daha fazla haneyi kiralık piyasaya itti," dedi. “Ev sahiplerinin artan maliyetleri, özellikle de yüksek borçlu olanlarınkiler, kademeli olarak kiracılara yansıtıldı. Bu da kiraları daha da yukarı çekti.”

Kalmet ayrıca, kira piyasasının daha az düzenlendiği ve arzın daha kısıtlı olduğu ülkelerde artışların genel olarak daha sert olduğuna dikkat çekti. Buna karşılık, kira kontrollerinin uygulandığı ya da kiraların hâlihazırda yüksek olduğu ülkelerde artışlar daha sınırlı kalma eğiliminde.

Borsa Değil Soygun Sahası Bu Vurgunun Asıl Ortağı Kim
Baltık Hava Sahasında Alarm Rusya’dan Gelen Dronlar NATO Sınırlarını Test Ediyor
Teğmen Ebru Eroğlu’nun İadesi Reddedildi Hukuk, Vicdan ve Milletin Yitirdiği Adalet
Anarad Hiğutyun Okulu: Kadıköy’den Nazim Hikmet Kültür Merkezi’ne, Kapanan Bir Kökün Hikâyesi ve Bugüne Yansıması
Rus Ordusunda Ölümün Sonrası Kafalar Kesiliyor, İnsanlık Tükendi
Trump, Amerikan gücünü içini boşalttı.
Amerikan egemenliğinin ahlakı çöküşü: Yeni Bir Barbarlık Çağı
Trump'ın İran kumarı, yıkmayı hedeflediği rejimi daha da güçlendirdi.
Ülkelerin birbirini 'eğlence olsun diye' vurabildiği yeni dünya düzeni
Hackerlar FBI'ın Epstein dosyalarına sızdı.

Küresel Ticaretin Görünmez Altyapısı
SOFRAYA KONAN HER LOKMA, BU DÜZENDE BİR SINAVDIR!
İran savaşı, küresel tahvillerde 2,5 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı
Dünya ekonomisi, İran savaşının etkilerinin “ön faturasını” bekliyor.
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
Türkiye otokratik rejimler arasında
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!

Korkunun Muhalefeti Halkın Öfkesini Bastıranlar, İktidarın Gölgesinde Yaşayanlar
İnkârın Duvarı Devlet Susuyor, Çerkeslerin Tarihi Haykırıyor
Büyük güçlerin açtığı savaşların etkileri en çok yoksul ülkeleri etkiler.
Barış İddiası, Savaş Açmak: Yeni Küresel Çatışma Çağında ABD Politikası
Saraçhane’de Halk Var, Liderler Nerede Cesaretin Yerine Sessizliği Seçenlere Açık İsyan!
YURDUM İNSANI
ÖZGÜRLÜK
OKKALI YALAN
Yağmur Yağar
TARİH

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


