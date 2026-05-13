"Şimdiyse benim gibi sıradan kişiler."









Bir araştırmaya göre, 2025'te ABD'ye göç edenlerden toplamda 295 bin daha fazla kişinin ülkeyi terk etmiş olabileceği tahmin ediliyor. Amerikalılar, kutuplaştırıcı siyaset ve hayat pahalılığı krizinden kaçarak, 100 yıldır karşılaşılmamış seviyelerde ABD'yi terk ediyor gibi görünüyor. 2025’te ABD’den kalıcı olarak ayrılan Amerikalıların çıkışı, ülke nüfusunda onlarca yıldır ilk kez net dış göç yaşanmasına yol açtı; bu durum muhtemelen 1929 Büyük Buhranı'ndan beri yaşanmamıştı.Yeniden yerleşim danışmanlık firması Expatsi'nin kurucusu Jen Barnett, Wall Street Journal'a, "Daha önce, ayrılan Amerikalılar son derece maceracı ve yüksek nitelikli kişilerdi" diye konuştu.Barnett, 2024'te bu trende katılarak Meksika'nın Yucatán eyaletine yerleşti.ABD yönetimi, yurtdışına yerleşen Amerikalıların sayısını resmi olarak takip etmediğinden, kaç kişinin ayrıldığına dair tahminler farklılık gösterebiliyor.Brookings'in tahminlerine göre, 2025'te net dış göç, -10 binle -295 bin kişi arasındaydı ve 2026 için de benzer bir negatif trend öngörülüyor.Diğer kaynaklarsa 2025’te bu sayının yaklaşık 150 bin kişi olduğunu tahmin ediyor.2009'dan önce, genellikle bir yılda 200 ila 400 kişi vatandaşlığından çıkıyordu. 2025’e gelindiğinde bu rakam 5 bine yaklaştı. Bu yıl vatandaşlıktan çıkanların sayısının artması bekleniyor çünkü bu işlem için alınan ücretler önemli ölçüde düştü.Wall Street Journal'ın analizine göre Avrupa Birliği'nin 27 üye devletinin neredeyse tamamında son yıllarda rekor seviyelerde Amerikalı yaşamaya ve çalışmaya başladı.Avrupa dışında, Meksika da popüler bir ülke.ABD Dışişleri Bakanlığı tahminlerine göre, yaklaşık 1,6 milyon Amerikalı orada yaşıyor ve bu, dünyadaki en büyük Amerikalı gurbetçi yoğunluğunu oluşturuyor.Daha da fazla kişi bu adımı atmayı düşünüyor.Kasım 2025'te yapılan Gallup anketi, her 5 Amerikalıdan birinin kalıcı olarak taşınmak istediğini ortaya koydu; bu rakam 10 yıl öncesinin iki katı.Verilere göre bu eğilimi yönlendiren çeşitli faktörler arasında siyasi anlaşmazlıklar ve ekonomik zorluklar yer alıyor. Ayrıca, yabancı yatırımcılar için "altın vizeler", uzaktan çalışma ve dijital göçebeler için teşvikler, ABD'den ayrılmak için yeni yollar açtı.Vatandaşlık danışmanlık firması Global Citizen Solutions, bu eğilimle ilgili yakın tarihli bir raporda, "İki yüzyılın büyük bir bölümünde, Amerikan göçünün öyküsü tek bir yönde ilerledi: İçe doğru" diye yazdı.“Birleşik Devletler, küresel insan hareketinin çekim merkeziydi, insanların geldiği yerdi, ayrıldığı yer değil. Bu anlatı değişiyor.”Şubat 2025 tarihli Harris anketine göre, ABD'den ayrılmayı düşünen Amerikalıların yüzde 68'i, ev almanın ulaşılamaz olmasını ve "gelişmek yerine sadece hayatta kalma" hissini gerekçe gösterdi.Öte yandan yüzde 49'u yüksek yaşam masraflarını ve ABD'deki siyasi durumla ilgili anlaşmazlıkları gerekçe gösterdi.ABD içinde de başka bir göç dalgası yaşanıyor; Kaliforniya ve Hawaii gibi pahalı eyaletler son yıllarda nüfus kaybediyor.Kaynak : independent.co.uk