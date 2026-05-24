A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

BİR HİCÂZKÂR HİKÂYE

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 24 Mayıs 2026 09:17:27

Türk sanat müziğinde günümüzde 100’e yakın makam vardır. Ancak temel olarak 13 basit makam ve bunlardan türeyen bileşik makamlar bulunur. Basit makam olarak adlandırılan Çargâh, Buselik, Kürdî, Rast, Uşşak, Hüseynî ve Hicaz makamları en bilinen makamlar arasında sayılır. Bunlardan Hicaz ve Uşşak makamlarını çok severim. Hicaz makamının bir uzantısı olan Hicâzkâr makamı, en çok eser barındıran makamlardan biridir. Bazı bestekârlar bu makamı çok sık kullanmıştır. Bu eserlerin bir kısmı, bilhassa 1800’lü yıllarda bestelenmiştir.



1858 yılında Ortaköy’de dünyaya gelen Tateos Ekserciyan’ın babası Manokyan Efendi, Ortaköy Ermeni kilisesi musikişinaslarındandır. Tateos Efendi, ailesi tarafından küçük yaşta zanaat öğrenmesi için çok çaba gösterilmesine karşın önce Movses Papazyan’dan kanun, ardından Kör Şebüh’ten keman dersleri alır.

Daha sonra Andon ve Civan kardeşlerden, hatta Hanende Astik Ağa’dan usul dersleri aldığı bilinmektedir. Tateos Efendi, dönemin Galata’sındaki Pirinççi Gazinosu başta olmak üzere pek çok gazinode fasıllar yönetmiş bir bestekârdır. Dönemin ünlü şair ve bestekârlarıyla yakın dostluk kurduğu da bilinir. Ahmet Rasim, Şevki Bey, Kemençeci Vasilaki ve Tanburi Cemil Beylerle bir araya gelip meşk ettikleri söylenir. Hatta Cuma sonrası Gümrükçü Rahmi Bey’in Beylerbeyi’ndeki konağında toplanılarak meşk yapıldığına dair rivayetler de kayıtlardadır.

20 Temmuz 1891’de bestekâr Şevki Bey’in vefatı tüm dostlarını derin bir üzüntüye boğar. Recâizâde Mahmut Ekrem Bey’in Şevki Bey için kaleme aldığı birkaç dizeyi Rahmi Bey, bayati makamında besteler ve ortaya son derece dokunaklı bir eser çıkar: “Gül hazin sümbül perişan bâğ-ı zârın şevki yok, Derdnâk olmuş hezâr-ı nağmekârın şevki yok.”

Tateos Efendi yaşamı boyunca pek çok eser bestelemiş; ancak bunların tamamının günümüze ulaşmadığı bir gerçektir. Hasta olduğu günlerde Balıklı Rum Hastanesi’nde yapayalnız kalan Tateos Efendi’nin cenazesi, vefatının ardından yalnızca beş on kişiyle birlikte Ahmet Rasim Bey tarafından kaldırılır.

Tateos Efendi’nin Hicâzkâr makamında bestelediği bir eser vardır ki çok severim. Sözleri Nigar Osman Hanım’a ait olan bu güftenin hangi duygularla yazıldığını kestirmek güçtür. Nigar Osman Hanım’ın aslen Macar olduğu ve asıl adının “Nigar Binti Osman” olduğu bilinmektedir. Osmanlı’ya sığınan Macar asıllı Osman Paşa’nın kızıdır. Sözler şöyle dizilmiştir: “Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım, Üzme yetişir üzme firâkınla harâbım.”

Bir bakıma kendimi ifade etmekte zorlandığım günlerdeyim. Yaşadığımız düzen öylesine anlamsızlaşıyor ki böyle zamanlarda aklıma hep yazılı ilk kanunu çıkaran Sümer Kralı Urukagina gelir. MÖ 2375 yıllarında çıkardığı bu kanunlarla halkın haklarını korumuş; bilhassa rahiplerin halkın inançlarını istismar ederek yasa dışı davranmalarını engellemiştir. Tarihçiler, bu kanunlara uymayanlara çok ciddi yaptırımlar öngören Kral Urukagina’nın Sümerleri bu yasalarla yönettiğini belirtir.

Bir diğer kral olan Babil Kralı Hammurabi ise MÖ 1760 yıllarında çıkardığı kanunlarla ülkesini yönetmiştir. Hammurabi kanunları daha çok kısas esasına dayanan bir mantıkla hazırlanmıştır. Kral Urukagina’dan esinlenmiş olabileceğini düşünmekteyim. Her ikisi de dünyada bilinen ilk yazılı yasaları çıkaranlar arasında gösterilmektedir.

Bu günlerde ülkemde aklımla bağdaştıramadığım hukuki olaylar yaşanmaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşunda hazırlanan 1924 Anayasası’nın, Osmanlı döneminden gelen 1876 tarihli Kanun-i Esasî’yi örnek aldığı söylenir. Bugünkü Anayasamız ise 1980 yılında yüzde 91,37 oranında halk oyuyla kabul edilmiştir; hayır diyenlerin oranı yüzde 8,63’te kalmıştır. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz; ancak yürürlükte bir Anayasamız mevcuttur.

Yürürlükteki bu Anayasamızda Yüksek Seçim Kurulu, tüm seçimlerin kurallarını düzenleyen bir kurum olarak Madde 79’da açık ve seçik biçimde tanımlanmıştır. Mevcut Anayasamız bu kurumun kararlarının tartışmaya kapalı olduğunu belirtmektedir. Cumhurbaşkanı da mazbatasını bu kurumdan almaktadır. Adayların hukuki statüsünün kanuna uygunluğuna ilişkin kararları verme yetkisi de yalnızca bu kuruma aittir. Cumhurbaşkanı adayının yükseköğretim diplomasının başvuru belgelerinde yer alıp almadığına da bu kurum karar vermektedir.

Kanunda şu cümle son derece açıktır: “Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.” Siz bu cümleden ne anlıyorsunuz?

Aynı kanunda şu hüküm de yer almaktadır: “Seçim sürecince ve seçimden sonra seçimle ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur.”

Peki bu cümlede anlaşılmayan bir husus var mı? O kadar açık ve net bir dille ifade edilmiştir ki bunu anlayamamak için zihinde ciddi bir eksiklik olması gerektiğini düşünmekteyim. Bu konuyla doğrudan ilişkili olduğuna inandığım bir husus daha bulunmaktadır. Belki tesadüftür; ancak Saray’ın okyanus ötesiyle görüşmesinin hemen ardından, 2023 yılında ana muhalefet partisinde gerçekleştirilen seçime ilişkin mahkemenin “mutlak butlan” kararı vermesini siz nasıl değerlendirirsiniz?

Böyle durumlarda aklıma hep Tateos Efendi ve onun besteleri gelir. Oturduğum yerde mırıldanmaya başlarım: “Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım, Üzme yetişir üzme firâkınla harâbım,” diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.






Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Borsa Değil Soygun Sahası Bu Vurgunun Asıl Ortağı Kim
Baltık Hava Sahasında Alarm Rusya’dan Gelen Dronlar NATO Sınırlarını Test Ediyor
Teğmen Ebru Eroğlu’nun İadesi Reddedildi Hukuk, Vicdan ve Milletin Yitirdiği Adalet
Anarad Hiğutyun Okulu: Kadıköy’den Nazim Hikmet Kültür Merkezi’ne, Kapanan Bir Kökün Hikâyesi ve Bugüne Yansıması
Rus Ordusunda Ölümün Sonrası Kafalar Kesiliyor, İnsanlık Tükendi
Yeni Soğuk Savaşı Yönetmek: Trump ve Xi Pekin Zirvesinden Gerçekten Ne İstiyor?
Avustralya'da IŞİD bağlantılı aileler için bundan sonra ne olacak? Ülkenin radikalleşmeyi önleme programlarının iç yüzü.
İran Savaşı Sona Erebilir, Ancak Trump'ın Müttefikleriyle Arasındaki Anlaşmazlıklar Kalıcı Olacak
Çin, tek bir kurşun bile atmadan Amerika'yı yeniyor.
Trump, Amerikan gücünü içini boşalttı.

İran savaşı küresel ticareti nasıl yeniden şekillendirecek?
Türkiye 2025'te kira artışlarında AB ülkelerini geride bıraktı.
Küresel Ticaretin Görünmez Altyapısı
SOFRAYA KONAN HER LOKMA, BU DÜZENDE BİR SINAVDIR!
İran savaşı, küresel tahvillerde 2,5 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
Rekor sayıda ABD'li ülkeyi terk edip vatandaşlıktan çıkıyor
Türkiye otokratik rejimler arasında
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…

Zincirleri Parçalayan Anaların Kalplerinin İsyanı Özgürlük Ateşi
Korkunun Muhalefeti Halkın Öfkesini Bastıranlar, İktidarın Gölgesinde Yaşayanlar
İnkârın Duvarı Devlet Susuyor, Çerkeslerin Tarihi Haykırıyor
Büyük güçlerin açtığı savaşların etkileri en çok yoksul ülkeleri etkiler.
Barış İddiası, Savaş Açmak: Yeni Küresel Çatışma Çağında ABD Politikası
BİR HİCÂZKÂR HİKÂYE
ADİL...
SUÇLU KİM
TEDRİSAT İÇİN STK
AKLİ MELEKE

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 