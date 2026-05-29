A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Gelecek 5 yılda sıcaklıklar rekor kıracak!

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 29 Mayıs 2026 09:41:57

Yeni iklim projeksiyonuna göre önümüzdeki 5 yılda sıcaklık rekorları kırılacak, sel, fırtına, kuraklık ve orman yangını gibi iklim felaketlerinin sayısı da artacak. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) yayımladığı yıllık iklim projeksiyonu, önümüzdeki 5 yıl için karamsar bir tablo ortaya koyuyor. WMO için İngiltere Meteoroloji Servisi tarafından hazırlanan ve bugün Cenevre'de açıklanan rapora göre insanlık, rekor kıran sıcaklar ve iklim değişikliğine bağlı olarak artış kaydedecek iklim felaketleri ile mücadele etmek zorunda kalacak.



1,5 derecelik eşik aşılacak

Raporda, önümüzdeki 5 yıl içinde, güvenli kabul edilen uluslararası iklim eşiğinin aşılabileceği, bunun da "en sıcak yıl" rekorlarının kırılmasını beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

2015 yılındaki Paris İklim Anlaşması ile devletler, küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece artışla sınırlandırılması taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak yeni iklim projeksiyonuna göre 2026- 2030 yılları arasında küresel ortalama sıcaklığın, 1,5 dereceyi aşma olasılığı yüzde 75. Bilim insanlarının öngörüsü yıllık küresel ortalama sıcaklığın 1,3 ile 1,9 arasında seyredeceğine işaret ediyor.

Önümüzdeki beş yılın en az birinde 1,5 derece eşiğinin aşılma olasılığı yüzde 91 ve 2024'te kırılan "dünyanın en sıcak yılı" rekorunun yeniden kırılma olasılığı da yüzde 86. 2024'te 1,5 derecelik eşik 1,55 ile aşılmıştı.

Hatta bu yılki raporda, 2030 yılına kadar Kuzey Kutbu'nda sıcaklık artışının 1,66 dereceyi bulacağı öngörüsüne yer veriliyor.

Artan sıcaklıkların, insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmede hayati öneme sahip olan Amazon'da kuraklığa ve orman yangınlarına yol açabileceği uyarısı da yer alıyor.



"Fırsat penceresi kapanmakta"

İngiltere Meteoroloji Servisi'nden Melissa Seabrook, "İklimin ısındığına ve küresel ortalama sıcaklığın yükselmeye devam ettiğine dair çok net kanıtlar var" açıklamasını yaptı.

1,5 derecelik eşiğin aşılma öngörüsünün tek bir yıla mahsus olduğuna dikkat çekmekle birlikte "dünya bu eşiğe yaklaştıkça, söz konusu eşiğin daha sık aşılması giderek daha olası hâle geliyor" diyen Seabrook, "Bilim, küresel ortalama sıcaklığı 1,5 derecede tutmaya yönelik fırsat penceresinin hızla kapanmakta olduğu konusunda son derece net" dedi.

Melissa Seabrook ayrıca sıcaklıklardaki her 0,1 derecelik artışın, ağır etkileri olduğunu söyledi, örnek olarak da bu hafta Avrupa’da ölüme yol açan yüksek hava sıcaklıklarını gösterdi.

Kuzey Kutbu'nda artacak hava sıcaklıkları, kutuplardaki buz örtüsünün eriyerek incelmesine yol açarak, yeni iklim felaketlerini tetikleyebilir.

Önümüzdeki beş kış boyunca kuzey yarımkürede daha yağışlı bir hava bekleniyor.

Melissa Seabrook, Kuzey Kutbu'ndaki ısınmanın hava sistemlerini bozabileceğini ve özellikle dünyanın kuzey bölgelerinde daha şiddetli hava olaylarına yol açabileceğini belirtti.

Güçlü El Nino uyarısı: Sıcaklık rekoru 2027'de kırılabilir

Bu arada bugün yayımlanan raporda 2026 yılı sonu için bir El Nino öngörüldüğüne dikkat çekiliyor.

Melissa Seabrook, Pasifik Okyanusu'nun ısınması nedeniyle küresel sıcaklıkların rekor kırma potansiyeli olan seviyelere yükselebileceğini kaydetti.

El Nino, Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden daha fazla artmasıyla başlayan, tüm dünyadaki hava akımlarını değiştiren, küresel sıcaklıkları artıran ve 9 ile 12 ay arasında süren bir doğal iklim olayı.

Seabrook, El Nino nedeniyle 2024'teki sıcaklık rekorunun muhtemelen 2027 yılında kıralacağına işaret etti.

WMO'nun yeni iklim projeksiyonunu değerlendiren Imperial College London'dan iklim bilimci Friederike Otto da 1,5 derecelik eşiğin aşılmasının, insanlığı sel, fırtına, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi daha şiddetli hava olayları ile karşı karşıya getireceği konusunda uyardı.

Otto'ya göre artan küresel ısınma, daha çok can kaybına, tarımı etkilemesi nedeniyle gıda fiyatlarında şoklara ve daha sık orman yangınlarına yol açabilir.

Kaynak : DW

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Borsa Değil Soygun Sahası Bu Vurgunun Asıl Ortağı Kim
Baltık Hava Sahasında Alarm Rusya’dan Gelen Dronlar NATO Sınırlarını Test Ediyor
Teğmen Ebru Eroğlu’nun İadesi Reddedildi Hukuk, Vicdan ve Milletin Yitirdiği Adalet
Anarad Hiğutyun Okulu: Kadıköy’den Nazim Hikmet Kültür Merkezi’ne, Kapanan Bir Kökün Hikâyesi ve Bugüne Yansıması
Rus Ordusunda Ölümün Sonrası Kafalar Kesiliyor, İnsanlık Tükendi
Yeni Soğuk Savaşı Yönetmek: Trump ve Xi Pekin Zirvesinden Gerçekten Ne İstiyor?
Avustralya'da IŞİD bağlantılı aileler için bundan sonra ne olacak? Ülkenin radikalleşmeyi önleme programlarının iç yüzü.
İran Savaşı Sona Erebilir, Ancak Trump'ın Müttefikleriyle Arasındaki Anlaşmazlıklar Kalıcı Olacak
Çin, tek bir kurşun bile atmadan Amerika'yı yeniyor.
Trump, Amerikan gücünü içini boşalttı.

İran savaşı küresel ticareti nasıl yeniden şekillendirecek?
Türkiye 2025'te kira artışlarında AB ülkelerini geride bıraktı.
Küresel Ticaretin Görünmez Altyapısı
SOFRAYA KONAN HER LOKMA, BU DÜZENDE BİR SINAVDIR!
İran savaşı, küresel tahvillerde 2,5 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
Gelecek 5 yılda sıcaklıklar rekor kıracak!
Rekor sayıda ABD'li ülkeyi terk edip vatandaşlıktan çıkıyor
Türkiye otokratik rejimler arasında
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911

Zincirleri Parçalayan Anaların Kalplerinin İsyanı Özgürlük Ateşi
Korkunun Muhalefeti Halkın Öfkesini Bastıranlar, İktidarın Gölgesinde Yaşayanlar
İnkârın Duvarı Devlet Susuyor, Çerkeslerin Tarihi Haykırıyor
Büyük güçlerin açtığı savaşların etkileri en çok yoksul ülkeleri etkiler.
Barış İddiası, Savaş Açmak: Yeni Küresel Çatışma Çağında ABD Politikası
BİR HİCÂZKÂR HİKÂYE
ADİL...
SUÇLU KİM
TEDRİSAT İÇİN STK
AKLİ MELEKE

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 