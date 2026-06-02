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Küreselleşmenin Sonu mu? Savaşlar ve Ticaret Çatışmaları Tedarik Zincirlerini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 02 Haziran 2026 21:34:46

Son otuz yılda, çok temel bir kavrama dayanan küreselleşme olgusu yaşandı: maliyetlerin en düşük olduğu yerde üretim yapmak ve talebin olduğu her yerde pazarlamak. Bunun sonucu olarak, dünya çapında son derece verimli küresel üretim zincirleri oluştu . 1995'ten 2024'e kadar uluslararası ticaret muazzam bir büyüme göstererek, 1990'ların başındaki dünya GSYİH'sının %16'sından bugün yaklaşık %45'ine ulaştı . Ancak küresel ekonomi şu anda Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en büyük yapısal değişimi yaşıyor . Bunun nedeni Rusya-Ukrayna çatışması , Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki stratejik rekabet , ekonomik yaptırımlar, ihracat kontrolleri, Kızıldeniz bölgesindeki aksamalar ve teknoloji bağımlılığına ilişkin endişelerdir.

Bu durum, birçok hükümet ve çokuluslu şirket için üretim, tedarik ve yatırımların yeniden değerlendirilmesine yol açmıştır. Yaşanan şey küreselleşmenin ölümü değil, başka bir biçimde yeniden doğuşudur.



Veriler yukarıdaki eğilimi açıkça açıklıyor. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) istatistiklerine göre, küresel mal ve ticari hizmet ticareti 2025 yılında 34,65 trilyon ABD doları seviyesinde olup, yıllık bazda %7'lik bir artış göstermiştir . Mal ticaretindeki büyüme %6 iken, hizmet ticaretindeki büyüme %8 ile küresel ticaretin tüm bileşenleri arasında en yüksek seviyede olmuştur.

Bu rakamlar küreselleşmenin ölmekten çok uzak olduğunu gösteriyor. Ancak ticaretin coğrafyası hızla değişiyor. Bu değişimin en önemli itici gücü, ABD-Çin ekonomik ilişkilerinin bozulmasıdır. 2018'de başlayan ABD-Çin ticaret savaşından bu yana, gümrük vergileri, yarı iletken kısıtlamaları, yatırım tarama mekanizmaları ve teknoloji kontrolleri uluslararası ticaretin kalıcı özellikleri haline geldi. Bir gümrük vergisi anlaşmazlığı olarak başlayan şey , neredeyse her büyük tedarik zincirini etkileyen stratejik bir rekabete dönüştü .

Sonuçlar yatırım modellerinde açıkça görülüyor. Çokuluslu firmalar, yalnızca Çin'e bağımlı kalmak yerine, giderek daha çok " Çin Artı Bir " stratejisini benimsiyorlar. Üretim kapasitesi Vietnam, Hindistan, Endonezya, Tayland ve Meksika gibi ülkelere dağıtılıyor. Bu süreç genellikle Çin'e üretim kayması olarak adlandırılıyor.

Amaç Çin'den tamamen çıkmak değil. Yapmaya çalıştıkları şey, jeopolitik riskleri en aza indirebilmek için kendilerini çeşitlendirmek. Apple tedarikçileri Hindistan ve Vietnam'a yayıldı . Büyük elektronik, tekstil ve otomotiv üreticileri üretim tesislerini birçok ülkeye yayıyor.

Bu bağlamda, yeni bir ekonomik terim ortaya çıkıyor: "arkadaş ülke üretimi" (friendshoring). Verimliliğe ve maliyet düşürmeye odaklanan geleneksel küreselleşmenin aksine, arkadaş ülke üretimi siyasi güvene vurgu yapıyor. Başka bir deyişle, hükümetler artık işletmeleri jeopolitik olarak güvenilir ülkelerde üretim birimleri kurmaya teşvik ediyor.

IMF için bu, on yılın en büyük ekonomik zorluklarından birini temsil ediyor. IMF'nin kendi araştırmasına göre, önemli ticaret parçalanması, ilgili ekonomilerin ayrışma derecesine bağlı olarak, küresel GSYİH'de %0,2 ile %7 arasında bir düşüşe yol açabilir . Dünyanın ayrı ekonomik gruplara ayrılmasıyla sonuçlanacak bir ekonomik Balkanlaşma yaşanacak olursa, küresel GSYİH her yıl ortalama %5 oranında düşecek ; bu da Japonya büyüklüğünde bir ekonominin yıllık kaybına eşdeğerdir. Diğer ekonomik davranış biçimlerine kıyasla nispeten ılımlı olan "arkadaş ülke üretimi" (friendshoring) bile ekonomik maliyetlerle birlikte gelir. IMF tarafından oluşturulan bir model, arkadaş ülke üretiminin küresel GSYİH'de yaklaşık %1,8'lik bir düşüşe neden olacağını, "yeniden ülke üretimi"nin (reshoring) ise %4,5'lik bir maliyete yol açacağını göstermektedir .

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bu durumu daha da kötüleştirdi. Avrupa'nın Rusya'dan gelen enerji kaynaklarına bağımlılığı, tedarik zinciri sistemlerindeki karşılıklı bağlantının kırılganlığını ortaya koydu. Savaşın başlamasından önce Rusya, Avrupa Birliği'ne giren doğal gazın yaklaşık %45'inden sorumluydu. Rusya, Avrupa Birliği için ham petrol ve petrol ürünlerinin başlıca ihracatçılarından biridir . Bu aksama, Avrupa Birliği'ni tedarikçilerini hızla çeşitlendirmeye , LNG altyapısına yatırım yapmaya ve ekonomik bağımlılığın stratejik sonuçlarını yeniden düşünmeye zorladı.

Mesaj açık ve netti: Verimlilik her zaman güvenliği garanti etmez. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler sanayi politikaları kavramını benimsemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri, yarı iletkenler, elektrikli araçlar ve temiz teknolojiler gibi stratejik sektörlerde yerli üretimi teşvik etmek için 54,2 milyar ABD doları değerinde sübvansiyon ve federal hükümetten 280 milyar ABD doları yardım sağlayarak CHIPS ve Bilim Yasası ile 2022 Enflasyon Azaltma Yasasını kabul etti. Bu arada, Avrupa Birliği stratejik özerkliği artırmak için " Avrupa Sanayi Stratejisi " gibi programlar uygularken , Hindistan 14 stratejik sektörde 1,91 trilyon rupi değerinde Üretim Bağlantılı Teşvikler başlattı .

Ekonomik milliyetçiliğin bu yeniden canlanması, ticaret politikasına da yansıyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) izleme verilerine göre, 2024 sonu ile 2025 yılları arasında dünya ithalatının yaklaşık %11'inden fazlasını temsil eden yaklaşık 2640 milyar ABD doları değerindeki küresel ithalat , gümrük vergileri ve ticareti kısıtlayıcı önlemlerden etkilendi. Benzer şekilde, UNCTAD, 2025 yılında gümrük vergisi artışlarının önemli ölçüde hızlandığını ve 2020'den bu yana yaklaşık 18.000 yeni ayrımcı ticaret önleminin getirildiğini bildirdi.

Ekonomik milliyetçilik, ticaret politikaları aracılığıyla da kendini gösterir. Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) topladığı verilere göre, 2024 sonu ile 2025 yılları arasında dünya genelindeki ithalatın yaklaşık %11'ini oluşturan ve tahmini 2640 milyar ABD doları değerinde olan ithalat, ticaret kısıtlamalarından etkilenmiştir. Aynı kuruluş olan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), tarifelerde artış olduğunu ve 2020'den bu yana toplam 18.000 ayrımcı ticaret kısıtlamasının benimsendiğini belirtmiştir.

Ancak, gelişen hikaye küreselleşmenin tersine dönmesinden daha karmaşık. Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) 2025 Küresel Değer Zinciri Gelişim Raporu'na göre, küresel değer zincirlerinin çözülmesine veya üretimin yerelleştirilmesine dair önemli bir kanıt yok . Bunun yerine, şirketlerin uluslararası üretimden vazgeçmek yerine alternatif tedarikçiler aradığını, bölgesel üretim üsleri kurduğunu ve tedarik zincirlerinde yedeklilik yarattığını görüyoruz. Ticaret akışı da büyük bir güç göstermeye devam ediyor. WTO istatistiklerine göre, 2025'in ilk çeyreğinde, işletmelerin daha yüksek gümrük vergileri beklentisiyle ürün ithal etmesiyle mal ticareti hacmi yıllık bazda %5,3 arttı.

Ancak, mevcut tüm jeopolitik gelişmelere rağmen, dünya ticareti büyük ölçüde birbirine bağımlı olmaya devam etmektedir. Son tahminlere göre, bugün mal ve hizmetlerdeki küresel ticaret hacmi, 1950 yılındaki seviyesini yaklaşık 45 kat aşmaktadır ve bu da ekonomik entegrasyonun büyük boyutunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte, gerçekten değişen şey küreselleşmenin varlığı değil, doğasıdır.

Sonuç olarak, mevcut dönemin küreselleşmenin sonu değil, bir sonraki aşaması olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Uluslararası ticaret rekor seviyelerde devam ederken, onu yöneten kurallar değişti. Maliyeti en aza indiren verimli ticaret artık tek başına yeterli değil; dayanıklılık ve güvenlik de aynı derecede önem taşıyor. Çatışmaların, yaptırımların ve uluslararası rekabetin artmasıyla birlikte, tedarik zincirleri daha çeşitli ve daha politik hale gelmeye başladı. Başka bir deyişle, gelecekteki uluslararası ticaret, küreselleşmenin tersine dönmesi değil, yeni bir şeye dönüşmesi anlamına gelecektir.

Sachin Yadav

Yeni Delhi'deki Jamia Hamdard'da Uluslararası Çalışmalar alanında doktora öğrencisidir. Ekonomi ve eğitim alanlarındaki geçmişiyle, çalışmaları siyasi ekonomi ve jeopolitik arasında köprü kurmaktadır. Araştırmaları Hindistan'ın stratejik ortaklıkları, Güney Asya, Hindistan'ın komşuluk ilişkileri ve jeoekonomi konularına odaklanmaktadır. Politika araştırmaları, akademik yazılar ve uluslararası ilişkiler konularına derin bir ilgi duymaktadır.

Kaynak : moderndiplomacy.eu


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