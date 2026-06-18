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BM Gıda Programı'ndan 13 bölgede açlık uyarısı…

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 18 Haziran 2026 15:42:25

BM Dünya Gıda Programı, bu yıl dünya genelinde en ağır ihtiyaç içindeki 110 milyon kişiye ulaşmak istediğini ve bunun için 11 milyar euroya ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Avrupa ve ABD'den gelen sert bütçe kesintilerinden ağır darbe alan Birleşmiş Milletler'e bağlı gıda yardımı kuruluşu, Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen 800 milyon dolarlık (695 milyon euro) katkıyı memnuniyetle karşıladı. Dünya Gıda Programı (WFP) yaptığı açıklamada, söz konusu kaynağın "en az 37 ülkede, en savunmasız 38 milyondan fazla insana ulaşacak, hayat kurtaran gıda ve beslenme faaliyetlerini destekleyeceğini" bildirdi.



Merkezi Roma'da bulunan WFP, bu ayın başlarında, ihtiyaçların çok yüksek olduğu bir dönemde ciddi bir finansman açığıyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Kuruluş 2024'te 10 milyar dolar (8,6 milyar euro) tutarında katkı aldı, ancak geçen yıl bu miktar 6 milyar dolara (5,2 milyar euro) gerilemişti. Derin kesintiler, İran savaşı da dahil olmak üzere zorlukların katlandığı bir döneme denk geldi; savaş, çok sayıda ülkede yardım teslimatlarını hem lojistik açıdan zorlaştırdı hem de maliyetleri artırdı.

WFP'nin görevdeki icra direktörü Carl Skau "İhtiyaçların kaynakları aştığı bir dönemde, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu cömert destek kritik bir zamanda ulaşıyor," dedi.

WFP, bu yıl dünya genelinde en ağır durumdaki 110 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini, bunun için 13 milyar dolara (11 milyar euro) ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.
Gıda kuruluşlarından uyarı

Bu arada BM'ye bağlı gıda kuruluşları, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, çatışmalar, finansman yetersizliği ve iklim şoklarının milyonlarca insanı açlığa biraz daha yaklaştırmasıyla, önümüzdeki aylarda 13 küresel sıcak noktada şiddetli açlığın artmasının beklendiği uyarısında bulundu.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile WFP, yeni ortak raporlarında (kaynak İngilizce) koşulların Haziran ile Kasım 2026 arasında daha da kötüleşmesinin beklendiğini, yaklaşık 266 milyon kişinin halihazırda yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti ve acil eylem çağrısı yaptı.

Rapora göre "Sudan, Güney Sudan, Yemen ve Filistin" en büyük endişe kaynağı olan ülkeler olmaya devam ederken, koşulların kötüleşmesi ve kıtlık riskinin artması nedeniyle Nijerya ve Somali de bu kategoriye yeni eklenen ülkeler arasında yer aldı.

Kuruluşlar, hemen tüm sıcak noktalarda açlığın başlıca nedeninin çatışma ve şiddet olduğunu, buna ekonomik şoklar, insani yardıma ayrılan fonlardaki derin kesintiler ve kuraklık ile sellere yol açarak kırılgan bölgeleri vurması beklenen El Niño hava olgusunun etkilerinin eklendiğini belirtti.

Carl Skau "Bu rapordaki uyarıların görmezden gelinmesi mümkün değil," dedi.

"Şimdi harekete geçilmezse, önümüzdeki aylarda milyonlarca kişinin daha kötüleşen açlık seviyeleriyle karşı karşıya kalması ve bazılarının kıtlığa bir adım daha yaklaşması bekleniyor."

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