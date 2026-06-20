Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 20 Haziran 2026 10:07:14









Tesla'nın iki araç önünde meydana gelen kaza, hem sürücüyü hem de önündeki aracı hazırlıksız yakaladı. Neyse ki, aracın bilgisayar yazılımındaki tahmin algoritması sayesinde Tesla, kaza gerçekleşmeden saniyeler önce olayı öngörebildi.

Otomobil üreticileri yeni bir dönemin eşiğinde: sürücüsüz otomobil. Tesla, üstün tasarımlı ve kaliteli elektrikli otomobilleriyle tanınan ve kurucusunun eyalet hükümetlerine karşı mücadele etme eğilimiyle bilinen bir elektrikli otomobil şirketi olarak uzun zamandır sürücüsüz otomobillerin savunucusu olmuştur. Ve ürünü beklenenden daha iyi bir başarı gösteriyor gibi görünüyor. Avrupa'dan gelen son araç içi kamera görüntülerinde, otonom sürüş özelliğine sahip bir Tesla Model X'in otoyolda beklenmedik bir kazayı önceden tahmin edip önlediği görülüyor.Bu, otomobil üreticileri ve Tesla için heyecan verici bir gelişme; Tesla, son bir yılda sürücüsüz araç özelliğinin arızalanması nedeniyle iki ölüm vakası yaşadı (biri Florida'da , diğeri Çin'de olası bir ölüm ). Tesla'nın sürücüsüz araç özelliğinin güvenilirliği konusunda eleştiriler hala yoğun bir şekilde devam ediyor ve Tesla, yazılımının hala "beta aşamasında" olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, Tesla'nın kaza önleme yeteneklerine dair birçok video örneği internette mevcut ve bu yeni görüntüler, sürücüsüz bir aracın insan sürücüden daha iyi ve daha güvenli çalışabileceğine dair artan kanıtlara katkıda bulunabilir. Bu durum otomobil üretiminin geleceği için ne anlama geliyor? Sürücüsüz araçlar yakında yeni norm haline gelecek mi ve bu durum topluma ne gibi faydalar sağlayabilir?Ulaşım Teknolojisinde Yeni ÇağSürücüsüz araçlar kendi iç bilgisayarları ve tahmin yazılımlarıyla çalışır. Ancak, sürücüsüz araçlar daha yaygın bir ulaşım biçimi haline gelirse, kısa süre içinde Nesnelerin İnterneti (IoT) ağına katılacaklardır.Nesnelerin İnterneti (IoT), cihazların birbirine bağlanması ve bilgileri toplayan, dağıtan ve analiz eden yazılımlardır. Büyük şehirlerin elektrik şebekelerinden Amazon'un kişisel asistanı Alexa'ya kadar her şey IoT tabanlı yazılımlarla çalışır. Bu bağlantı sayesinde , IoT akıllı şehirlerin oluşturulmasıyla akıllı arabalar standart ulaşım biçimi haline gelebilir .En büyük fayda, trafik ve yoğun seyahatlerle ünlü bölgelerde toplu taşımayı kolaylaştırma yeteneğidir. Los Angeles, Hong Kong ve New York, IoT tabanlı bir araç ve bağlantılı trafik düzeni çerçevesinden faydalanabilecek uluslararası şehirlerden sadece birkaçıdır. Araçlar birbirleriyle, trafik sistemiyle (ışıklar ve yaya geçitleri) ve metro veya otobüs gibi diğer toplu taşıma biçimleriyle uzaktan iletişim kuracaktır. Bu hedef şu anda idealist görünebilir, ancak teknoloji yenilikçileri bu zorluğun üstesinden gelmeye fazlasıyla hazırdır.Diğer şirketler de kendi sürücüsüz araç modellerini denemeye başladı ve kendilerini kanıtlamak için can atıyorlar. Uber, Volvo ile birlikte sürücüsüz aracı 2016 Eylül'ünde Pittsburgh'a tanıttı ve o zamandan beri aracın güncellenmiş bir versiyonunu San Francisco'ya getirdi. Araç tamamen otonom olmasa da – bazı karmaşık durumlarda yol göstermeye veya acil durumlarda kontrolü ele almaya yardımcı olmak için ön koltukta bir mühendis oturuyor – serbest çalışan araç paylaşım hizmeti, aracın bu yeni evriminde bir yenilikçi olarak ortaya çıkmayı hedefliyor.Otonom araç endüstrisinin büyümesiyle birlikte tartışmaların da kaçınılmaz olduğu aşikar; sorular genellikle bilgisayar programlamadaki etik seçimler ve taksi ve kamyon şoförlerinin iş kayıpları etrafında dönüyor. Uber'in otonom programının Kıdemli Direktörü Lior Ron, entegrasyonun hızlandırılmaması gerektiğini, ancak mühendislerin platformlarını geliştirmekten heyecan duyduklarını belirtiyor. Geleceği "hibrit" olarak tanımlıyor."Her halükarda hibrit bir ağ olacak," diye belirtti The Verge ile yaptığı bir röportajda , "Her şey 'ya o ya da bu', 'siyah ya da beyaz' olmayacak. Sürücülerin belki de bazı zorlu bölgeleri, karlı koşulları aşması için her zaman yer olacak... Oraya ulaşmamız biraz zaman alacak."Bağımlılığımızı KırmakBirçok kişi sürücüsüz araçların yaygınlaşması ve bunun iş piyasası üzerindeki olası etkileri konusunda meraklanırken, diğerleri bunun çevre aktivizmi için bir kazanım olup olamayacağını sorguluyor. Otonom araçlar, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı kırmanın cevabı olabilir mi? Bu durum, kontrollü trafik, araç paylaşım programları ve düşük veya sıfır yakıtlı araçlar aracılığıyla daha az emisyona yol açabilir mi?NYTimes'ın çok satan yazarı ve otonom araç mühendisi Christopher Steiner, birçok tüketicinin Silikon Vadisi ve ötesindeki yenilikçilerden farklı bir bakış açısına sahip olduğunu, ancak sürücüsüz araçların kentsel alanlardaki birçok sorunu çözebileceğini belirtiyor.Steiner, otomobil üretimindeki değişen manzarayı ele alan makalesinde , üreticilerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini, aksi takdirde önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir başarısızlık yaşayacaklarını öne sürüyor. Birçok tüketici henüz otonom bir gelecek görmese de, geliştiriciler bunu gerçekleştirmek için şimdiden hazırlık yapıyorlar.“Otonom araçlar, araç paylaşımı veya yolcu taşıma hizmetleriyle birleştiğinde [otomobil] pazarını dengeleyecektir. Araba satın almaktan veya kiralamaktan vazgeçenler, park yeri, garaj alanı ve sigorta konusunda endişelenmekten kurtulabilirler. Birçoğu için bu, yaşam tarzı seçimlerini ekonomiyle uyumlu hale getirecek, insanlara tercih ettikleri özgürlüğü ve yaşam kalitesini sunarken, ulaşım için ekstra para harcamalarına gerek kalmayacak; bu da güçlü bir kaldıraçtır. Daha az araba daha fazla iş yaparken, otomobil üreticileri küçülen bir pazarda paylarını korumakta ve büyütmekte zorlanacaklardır. Araba üretme ve tüketicilerin gelip satın almasını bekleme modeli, genel araç pazarının giderek daha küçük bir bölümüne indirgenecektir.”Bu fütüristik rüya, hayal ettiğimiz kadar uzak olmayabilir ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı ortadan kaldırmanın önemli bir bileşeni olabilir. Steiner ayrıca, otomobil şirketlerinin yakında elektrikli formatlara geçiş yapması gerekeceğini ve bu otonom araçların birçok otomobil üreticisinin bunu gerçekleştirmesi için gereken itici güç olabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte, kişisel araçlara olan ihtiyacın azalması ve trafikte bekleme süresinin kısalması, büyük kentsel alanlar ve gezegenimiz için daha yeşil bir atmosfere yol açabilir.Gelecek Otonom Araçlara AittirUber otonom araç paylaşım programlarını geliştirmeye devam ederken ve Tesla sürücüsüz modelinin başarısını temel alarak ilerlerken, önümüzdeki beş yıl içinde daha otonom bir gelecek görebiliriz. Birçok sürücü araçlarının kontrolünü bırakma konusunda şüpheci olsa da, potansiyel heyecan verici ve umut vadeden bir durum.Tesla'nın sürücüsüz sürüş yazılımı insan beklentilerini aşmaya devam ettiği ve otomotiv sektöründeki teknoloji yenilikçileri araştırma ve elektronik uyarlamaya yönelik çabalarını sürdürdüğü sürece, çok daha sağlıklı bir ulaşım biçimiyle karşı karşıya olabiliriz. Yollar daha güvenli, hava daha temiz olacak ve arabalarımız bizim için iletişim kurarak bizi A noktasından B noktasına güvenli bir şekilde ulaştıracak, biz de arkamıza yaslanıp yolculuğun tadını çıkaracağız.Kaynak : Katie McBeth | intpolicydigest.org