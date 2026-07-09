Dünyada ilk: İnsansı robot ameliyat yaptı.

Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 09 Temmuz 2026 23:05:45

İkinci bir operasyonda ise yan yana çalışan iki insansı robot, laparoskopik safra kesesi çıkarma ameliyatı gerçekleştirdi. Kavram kanıtlama çalışması kapsamında yapılan her iki işlem de primat olmayan memeliler üzerinde gerçekleştirildi.









İnsansı robotlar genellikle daha düşük maliyetle üretiliyor, uzak bölgelerde konuşlandırılmaları daha kolay ve gerçekleştirebilecekleri işlem ve görev yelpazesi çok daha geniş.









Araştırmacılar, insansı cerrahların "kırsal bölgelerden savaş alanlarına, hatta uzaya kadar her yerde görevlendirilebileceğini" söylüyor. İnsansı bir robotun ilk kez ameliyat gerçekleştirmesi, robotik ve kritik sağlık hizmetleri açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Kaliforniya Üniversitesi (UC) San Diego Kampüsü'nden cerrahlarla birlikte çalışan insansı robot, başarılı bir safra kesesi ameliyatı gerçekleştirdi.UC San Diego Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve makalenin kıdemli yazarlarından Michael Yip, "Bu çalışma, insansı robotların cerrahi alanında uygulanabilir olduğunu gösteriyor" dedi.“ Uzaktan kumandalı ve otonom insansı robotlar, hastaların aksi takdirde erişemeyeceği kritik ameliyatlara erişimi artırma potansiyeli taşıyor. Bu, yalnızca Birleşik Devletler'de değil, dünya çapında da sağlık krizine çözüm bulmaya yardımcı olabilir.”Bu çığır açan adımın arkasındaki araştırmacılar, insansı robotların kullanımda olan özel robotik cerrahi sistemlerine kıyasla birçok avantaj sunduğunu söyledi.Çalışmanın kıdemli yazarlarından, çalışma sırasında robotu uzaktan kumanda eden UC San Diego Tıp Fakültesi'nden cerrahi yardımcı doçent Dr. Shanglei Liu, "Mevcut cerrahi robotlara kıyasla maliyeti çok daha düşük ve ameliyathanede çok daha az yer kaplıyor" dedi.“Bu nedenle kırsal bölgelerden savaş alanlarına, hatta uzaya kadar pek çok farklı ortamda kullanılabilir.”Surgie lakaplı robotlar, eğitimli cerrahlar tarafından uzaktan kontrol edildi. Ancak araştırmacılar, yapay zeka alanındaki gelişmelerin gelecekte kendi başlarına çalışabilmelerini sağlayacağını umuyor.Dr. Yip, "Hedeflerimizden biri otonom cerrahi asistanı geliştirmek" dedi.“Birçok topluluk, cerrahi ekipte yeterli personel bulmakta zorlanıyor, bu da hastaların tedavi edilememesi anlamına geliyor.”“Amacımız, insansı robotlarla insanların bütünleşik bir ekip olarak yan yana çalıştığı bir geleceğin ameliyathanesini kurmak. Böylece hem geleneksel hastanelerde hem de saha tıbbı gibi sıradışı ortamlarda ihtiyaç duyan hastalara cerrahi müdahale yapılabilecek”Ameliyatlar, çarşamba günü Nature akademik dergisinde yayımlanan "In vivo feasibility study of humanoid robots in surgery" (Cerrahi alanında insansı robotların uygulanabilirliğine ilişkin canlı organizma çalışması) başlıklı makalede ayrıntılı olarak anlatıldı.Kaynak : independent.co.uk/tech