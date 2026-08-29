Nepal ve Çin'de kayıp sayısı 3 bini aştı.

Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 29 Ağustos 2026 20:09:39

Nepal İzci Afet Müdahale Ekibi'nden kurtarma görevlisi Kawan Koirala, derin ve yapışkan çamurla mücadele ettiklerini, ailelerin yakınlarının cansız bedenlerini görmeyi istediğini ancak çamur nedeniyle cesetleri bulmakta zorlandıklarını aktardı.









Aynı bölgedeki Bidur'da bulunan, kurtarılanların getirildiği ordu üssünde, çok sayıda insan, kurtarılanların isimlerinin yazılı olduğu listelerin etrafında toplanıyor. Bir hidroelektrik santralinde işçi olarak çalışan oğlunu arayan Kalka Sharda, yetkililerden bilgi alamadığını söyledi. Nepal'in afet yönetimi kurumu, kayıplar arasında 933 hidroelektrik santrali işçisi ile trekking turistleri ve Tibet'teki kutsal Kailash Dağı'na giden hac ziyaretçileri de dahil 517 yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu açıkladı.









Nepal ve Çin'in Himalaya bölgesindeki sel felaketinde kayıpların sayısı 3 bine yaklaşırken, yaklaşık 700 kişi hayatını kaybetti. Nepal ve Çin'de, Himalaya bölgesini vuran ve su ve moloz duvarıyla köyleri yerle bir eden sel felaketinin ardından binlerce kişiyi arama çalışmaları Cumartesi günü de sürdürüldü. İki ülkeden gelen verilere göre, kayıp sayısı 3 bine yaklaşırken, sadece Nepal'de afet sonucu en az 675 kişi hayatını kaybetti.ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Çarşamba günü Tibet-Nepalsınırında yaşanan felaketin bir buzul çökmesinden kaynaklandığını ve bu çökmenin molozlarla karışık bir sele yol açtığını açıkladı. Çökmenin kesin nedeni netlik kazanmasa da, iklim değişikliğinin dünya genelinde buzulların erimesine ve bu tür afet risklerinin artmasına yol açtığı belirtiliyor.Cansız bedenler Hindistan'da bulunduNepal'de yüzlerce yabancı uyruklu dahil 2 bin 426 kişiyle iletişim kurulamıyor. Yabancı gazetecilerin büyük ölçüde erişemediği Tibet tarafında ise Xinhua haber ajansına göre 7 kişi öldü, 554 kişi kayıp durumda. Yetkililer, Tibet'ten 555 mahsur kalan turist ile 499 Çinli sakinin tahliye edildiğini açıkladı. Hindistan'da ise yetkililer, Nepal'den gelen nehirlerden sel kurbanı olduğu değerlendirilen yedi ceset çıkardıklarını bildirdi."Geriye hiçbir şey kalmadı"Felaketin üzerinden üç gün geçmesine rağmen bazı aileler için umut giderek azalıyor.Hayatta kalanlar, kayıp yakınlarının akıbetini öğrenmek için gergin bir bekleyiş yaşarken, hayatlarını sıfırdan kurma ihtimaliyle de yüzleşiyor. Nepal'in Nuwakot bölgesinden Buddhi Ram Dangol, nehir kıyısındaki tüm yerleşimlerin sürüklenip gittiğini belirterek "Geriye hiçbir şey kalmadı" dedi.Kızılhaç: Travma "muazzam" boyuttaKızılhaç, Çarşamba günkü felaketin yol açtığı travmanın "muazzam" olduğunu ve afetten 93 bine kadar kişinin etkilenmiş olabileceğini belirtti. Örgüt, ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi.Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, sel felaketinin ardından yeniden yapılanma maliyetinin milyarlarca dolara ulaşabileceğini söyledi. Khanal, öncelikin hayat kurtarmak olduğunu vurgulayarak kayıp kişileri bulmak için ağır kaldırma kapasiteli İHA'lar ve teknolojik destek talep etti. Ayrıca cesetlerin kimlik tespiti için adli test kitlerine ve su içinde daha hızlı çürüyen cesetleri saklamak için soğutucu ünitelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.Kurtarma ekipleri, gıda ve su sıkıntısı yaşayan bölgelerde hayatta kalanları bulmak için aralıksız çalışıyor. Buz ve çamur akıntısının oluşturduğu büyük göletlerden biri, yeni sel riski taşıyor. Bilgi akışının yalnızca Çin makamları üzerinden sağlandığı Tibet'te, Pekin yönetimi, en ağır hasar gören Gyirong bölgesindeki kurtarma operasyonunu yeniden sel riski nedeniyle durdurdu.Nepal tarafında ise askerler, Trishuli 3A ve 3B hidroelektrik projeleri dahil tünellerde mahsur kalan 100 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Başbakanlık ofisi, ekiplerin tünel girişini açmak için çamur ve moloz temizliğine başladığını, Hindistan'dan gelen özel bir tünel kurtarma biriminin de yardıma katıldığını duyurdu.