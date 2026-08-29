A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Nepal ve Çin'de kayıp sayısı 3 bini aştı.

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 29 Ağustos 2026 20:09:39

Nepal ve Çin'in Himalaya bölgesindeki sel felaketinde kayıpların sayısı 3 bine yaklaşırken, yaklaşık 700 kişi hayatını kaybetti. Nepal ve Çin'de, Himalaya bölgesini vuran ve su ve moloz duvarıyla köyleri yerle bir eden sel felaketinin ardından binlerce kişiyi arama çalışmaları Cumartesi günü de sürdürüldü. İki ülkeden gelen verilere göre, kayıp sayısı 3 bine yaklaşırken, sadece Nepal'de afet sonucu en az 675 kişi hayatını kaybetti.

Nepal İzci Afet Müdahale Ekibi'nden kurtarma görevlisi Kawan Koirala, derin ve yapışkan çamurla mücadele ettiklerini, ailelerin yakınlarının cansız bedenlerini görmeyi istediğini ancak çamur nedeniyle cesetleri bulmakta zorlandıklarını aktardı.



ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Çarşamba günü Tibet-Nepalsınırında yaşanan felaketin bir buzul çökmesinden kaynaklandığını ve bu çökmenin molozlarla karışık bir sele yol açtığını açıkladı. Çökmenin kesin nedeni netlik kazanmasa da, iklim değişikliğinin dünya genelinde buzulların erimesine ve bu tür afet risklerinin artmasına yol açtığı belirtiliyor.

Cansız bedenler Hindistan'da bulundu

Nepal'de yüzlerce yabancı uyruklu dahil 2 bin 426 kişiyle iletişim kurulamıyor. Yabancı gazetecilerin büyük ölçüde erişemediği Tibet tarafında ise Xinhua haber ajansına göre 7 kişi öldü, 554 kişi kayıp durumda. Yetkililer, Tibet'ten 555 mahsur kalan turist ile 499 Çinli sakinin tahliye edildiğini açıkladı. Hindistan'da ise yetkililer, Nepal'den gelen nehirlerden sel kurbanı olduğu değerlendirilen yedi ceset çıkardıklarını bildirdi.
"Geriye hiçbir şey kalmadı"

Felaketin üzerinden üç gün geçmesine rağmen bazı aileler için umut giderek azalıyor.

Hayatta kalanlar, kayıp yakınlarının akıbetini öğrenmek için gergin bir bekleyiş yaşarken, hayatlarını sıfırdan kurma ihtimaliyle de yüzleşiyor. Nepal'in Nuwakot bölgesinden Buddhi Ram Dangol, nehir kıyısındaki tüm yerleşimlerin sürüklenip gittiğini belirterek "Geriye hiçbir şey kalmadı" dedi.

Aynı bölgedeki Bidur'da bulunan, kurtarılanların getirildiği ordu üssünde, çok sayıda insan, kurtarılanların isimlerinin yazılı olduğu listelerin etrafında toplanıyor. Bir hidroelektrik santralinde işçi olarak çalışan oğlunu arayan Kalka Sharda, yetkililerden bilgi alamadığını söyledi. Nepal'in afet yönetimi kurumu, kayıplar arasında 933 hidroelektrik santrali işçisi ile trekking turistleri ve Tibet'teki kutsal Kailash Dağı'na giden hac ziyaretçileri de dahil 517 yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu açıkladı.



Kızılhaç: Travma "muazzam" boyutta

Kızılhaç, Çarşamba günkü felaketin yol açtığı travmanın "muazzam" olduğunu ve afetten 93 bine kadar kişinin etkilenmiş olabileceğini belirtti. Örgüt, ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi.

Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, sel felaketinin ardından yeniden yapılanma maliyetinin milyarlarca dolara ulaşabileceğini söyledi. Khanal, öncelikin hayat kurtarmak olduğunu vurgulayarak kayıp kişileri bulmak için ağır kaldırma kapasiteli İHA'lar ve teknolojik destek talep etti. Ayrıca cesetlerin kimlik tespiti için adli test kitlerine ve su içinde daha hızlı çürüyen cesetleri saklamak için soğutucu ünitelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Kurtarma ekipleri, gıda ve su sıkıntısı yaşayan bölgelerde hayatta kalanları bulmak için aralıksız çalışıyor. Buz ve çamur akıntısının oluşturduğu büyük göletlerden biri, yeni sel riski taşıyor. Bilgi akışının yalnızca Çin makamları üzerinden sağlandığı Tibet'te, Pekin yönetimi, en ağır hasar gören Gyirong bölgesindeki kurtarma operasyonunu yeniden sel riski nedeniyle durdurdu.

Nepal tarafında ise askerler, Trishuli 3A ve 3B hidroelektrik projeleri dahil tünellerde mahsur kalan 100 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Başbakanlık ofisi, ekiplerin tünel girişini açmak için çamur ve moloz temizliğine başladığını, Hindistan'dan gelen özel bir tünel kurtarma biriminin de yardıma katıldığını duyurdu.


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Nepal ve Çin'de kayıp sayısı 3 bini aştı.
Avustralya'da Kedi Sokağa Çıkma Yasağı
24 Temmuz 2026 – YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR
BAKIŞ AÇISI
Borsa Değil Soygun Sahası Bu Vurgunun Asıl Ortağı Kim
Trump, Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi.
Amerika'nın Batı İttifakı'na ihtiyacı, Batı İttifakı'nın Trump'a ihtiyacından daha fazla.
İsrail-Suriye masasında Türkiye pazarlığı
Taliban'ın Yok Ettiği Kadınlar
Japonya Savunma Beyaz Kitabı Yayınladı: Uzun Süreli Bir Çatışma Senaryosuna Hazırlık

Kritik Mineraller Afrika'nın İkinci Paylaşımını Tetikliyor
Küreselleşmenin Sonu mu? Savaşlar ve Ticaret Çatışmaları Tedarik Zincirlerini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
İran savaşı küresel ticareti nasıl yeniden şekillendirecek?
Türkiye 2025'te kira artışlarında AB ülkelerini geride bıraktı.
Küresel Ticaretin Görünmez Altyapısı
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (III)
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (II)
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (I)
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Dünyada ilk: İnsansı robot ameliyat yaptı.
Otomobil Teknolojisinin Geleceği
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'

En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
BM Gıda Programı'ndan 13 bölgede açlık uyarısı…
Gelecek 5 yılda sıcaklıklar rekor kıracak!
Rekor sayıda ABD'li ülkeyi terk edip vatandaşlıktan çıkıyor
Türkiye otokratik rejimler arasında
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.

Trump İran'a: 'Keşke senden nasıl vazgeçeceğimi bilseydim'
Zincirleri Parçalayan Anaların Kalplerinin İsyanı Özgürlük Ateşi
Korkunun Muhalefeti Halkın Öfkesini Bastıranlar, İktidarın Gölgesinde Yaşayanlar
İnkârın Duvarı Devlet Susuyor, Çerkeslerin Tarihi Haykırıyor
Büyük güçlerin açtığı savaşların etkileri en çok yoksul ülkeleri etkiler.
ASKIDA EKMEK GİBİ DEMOKRASİ
SİYASİ AHLAK
SEFİLLER
SATICININ ÖLÜMÜ
BİR HİCÂZKÂR HİKÂYE

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 