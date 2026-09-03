BM'den El Nino uyarısı: "Olağanüstü boyutlara" ulaşabilir.

Kategori: Çevre | 0 Yorum | 03 Eylül 2026 21:51:09

WMO Genel Direktörü Celeste Saulo, Cenevre'de yaptığı açıklamada, dünyanın önümüzdeki aylarda bölgesel bazda aşırı sıcaklıklara, kuraklıklara ve sellere hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.













Kaynak : DW





BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino iklim fenomeninin, son 40 yılın en aşırı hava olaylarına neden olabileceğini duyurdu. Uzmanlara göre, dünyanın pek çok yerinde kuraklık ve aşırı yağışlar etkili olabilir. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino iklim fenomeninin olağanüstü güçlü bir şekilde ortaya çıkacağı öngörüsünde bulunarak etkilerinin şimdiden kısmen hissedilmeye başlandığını bildirdi.Dünya çapında iklimi büyük ölçüde etkileyen Pasifik Okyanusu'nun tropik bölgesindeki sıcaklıkların şimdiden olağanüstü yüksek olduğunu belirten Saulo, "Bu eğilim devam ederse, El Nino gözlemlerimizin başlangıcından bu yana kayıt altına aldığımız her şeyden daha güçlü olabilir ve bu da son 40 yılda kaydettiğimiz tüm verileri gölgede bırakabilir" ifadesini kullandı.Avrupa'daki sıcakların sebebi El Nino değilEl Nino'nun zirvesinin yıl sonunda beklendiğini aktaran Saulo, bölgesel bazda kimi yerlerde daha şiddetli kuraklık veya yoğun yağışlar gibi etkilerin halihazırda görüldüğünü, ancak bu yaz Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgalarının El Nino ile bir ilgisi olmadığını belirtti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "El Nino gözlerimizin önünde olağanüstü boyutlara ulaşıyor. Dünya, aşırı hava olayları tehlikesi altında" dedi. Ancak WMO, bazı uzmanların kullandığı "Süper El Nino" ifadesini kullanmıyor.Pasifik'te aşırı sıcaklıklarHer iki ila yedi yılda bir doğal olarak ortaya çıkan bu fenomen iklim değişikliğinden kaynaklanmasa da sonuçlarını daha da şiddetlendirebiliyor.El Nino, orta-doğu Ekvatoral Pasifiği'nde deniz yüzeyi sıcaklıklarının ısınmasıyla başlıyor. WMO verilerine göre sıcaklıklar şimdiden uzun yıllarda ölçülen ortalamanın 2,2 ila 2,6 derece üzerinde seyrediyor. Yüzeyin altında ise suyun Temmuz ve Ağustos başında kimi yerlerde 8 dereceden fazla ısındığı bilgisi paylaşıldı.Bölgeden yükselen sıcak ve nemli hava, dünya çapında rüzgar ile hava akımlarını değiştiriyor. Bu durum Avustralya, Endonezya ve Güney Afrika'nın güneyinde sıklıkla kuraklık dönemine yol açarken Güney Amerika'nın batı kıyılarında, Doğu Afrika ve ABD'nin güneyinde genellikle çok fazla yağışa sebep oluyor. Avrupa ise El Nino'dan nispeten daha az etkileniyor.Karalarda daha yüksek sıcaklıklarKüresel ortalama sıcaklık genellikle bir El Nino yılının ardından özellikle yüksek seyrediyor. Nitekim şimdiye kadar kayda geçen en sıcak yıl olan 2024'te, sanayi devriminden önceki döneme kıyasla yaklaşık 1,6 derece daha yüksek bir sıcaklık ölçülmüş, bu da bir El Nino döneminden sonra yaşanmıştı.2026 yılı da şu ana dek çoğunlukla ortalamanın üzerinde sıcak geçti. Avrupa Birliği (AB) iklim değişikliği servisi Copernicus'un bildirdiğine göre, Temmuz ayı Batı Avrupa'da ölçümlerin başladığı tarihten bu yana 2006'dan sonraki en sıcak ikinci ay oldu. Bu ay içinde ölçülen ortalama 22,5 derecelik sıcaklık, 1991-2020 yılları ortalamasının yaklaşık 2,5 derece üzerinde bir hava sıcaklığına denk geliyor.WMO, Eylül-Kasım döneminde dünyanın neredeyse tüm kara yüzeylerinde sıcaklıkların, uzun yıllara dayanan ortalamanın üzerinde olacağını öngörüyor.Örgüt ayrıca, Atlas Okyanusu'nun ekvatora yakın bölgesinde yüzey sıcaklıklarının normal değerlerin üzerinde olmasının, El Nino'nun çeşitli bölgelerdeki etkilerini değiştirebileceğini ifade ediyor.