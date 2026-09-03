A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

BM'den El Nino uyarısı: "Olağanüstü boyutlara" ulaşabilir.

Kategori Kategori: Çevre | Yorumlar 0 Yorum | 03 Eylül 2026 21:51:09

BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino iklim fenomeninin, son 40 yılın en aşırı hava olaylarına neden olabileceğini duyurdu. Uzmanlara göre, dünyanın pek çok yerinde kuraklık ve aşırı yağışlar etkili olabilir. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino iklim fenomeninin olağanüstü güçlü bir şekilde ortaya çıkacağı öngörüsünde bulunarak etkilerinin şimdiden kısmen hissedilmeye başlandığını bildirdi.

WMO Genel Direktörü Celeste Saulo, Cenevre'de yaptığı açıklamada, dünyanın önümüzdeki aylarda bölgesel bazda aşırı sıcaklıklara, kuraklıklara ve sellere hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.



Dünya çapında iklimi büyük ölçüde etkileyen Pasifik Okyanusu'nun tropik bölgesindeki sıcaklıkların şimdiden olağanüstü yüksek olduğunu belirten Saulo, "Bu eğilim devam ederse, El Nino gözlemlerimizin başlangıcından bu yana kayıt altına aldığımız her şeyden daha güçlü olabilir ve bu da son 40 yılda kaydettiğimiz tüm verileri gölgede bırakabilir" ifadesini kullandı.
Avrupa'daki sıcakların sebebi El Nino değil

El Nino'nun zirvesinin yıl sonunda beklendiğini aktaran Saulo, bölgesel bazda kimi yerlerde daha şiddetli kuraklık veya yoğun yağışlar gibi etkilerin halihazırda görüldüğünü, ancak bu yaz Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgalarının El Nino ile bir ilgisi olmadığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "El Nino gözlerimizin önünde olağanüstü boyutlara ulaşıyor. Dünya, aşırı hava olayları tehlikesi altında" dedi. Ancak WMO, bazı uzmanların kullandığı "Süper El Nino" ifadesini kullanmıyor.
Pasifik'te aşırı sıcaklıklar

Her iki ila yedi yılda bir doğal olarak ortaya çıkan bu fenomen iklim değişikliğinden kaynaklanmasa da sonuçlarını daha da şiddetlendirebiliyor.

El Nino, orta-doğu Ekvatoral Pasifiği'nde deniz yüzeyi sıcaklıklarının ısınmasıyla başlıyor. WMO verilerine göre sıcaklıklar şimdiden uzun yıllarda ölçülen ortalamanın 2,2 ila 2,6 derece üzerinde seyrediyor. Yüzeyin altında ise suyun Temmuz ve Ağustos başında kimi yerlerde 8 dereceden fazla ısındığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgeden yükselen sıcak ve nemli hava, dünya çapında rüzgar ile hava akımlarını değiştiriyor. Bu durum Avustralya, Endonezya ve Güney Afrika'nın güneyinde sıklıkla kuraklık dönemine yol açarken Güney Amerika'nın batı kıyılarında, Doğu Afrika ve ABD'nin güneyinde genellikle çok fazla yağışa sebep oluyor. Avrupa ise El Nino'dan nispeten daha az etkileniyor.

Karalarda daha yüksek sıcaklıklar

Küresel ortalama sıcaklık genellikle bir El Nino yılının ardından özellikle yüksek seyrediyor. Nitekim şimdiye kadar kayda geçen en sıcak yıl olan 2024'te, sanayi devriminden önceki döneme kıyasla yaklaşık 1,6 derece daha yüksek bir sıcaklık ölçülmüş, bu da bir El Nino döneminden sonra yaşanmıştı.

2026 yılı da şu ana dek çoğunlukla ortalamanın üzerinde sıcak geçti. Avrupa Birliği (AB) iklim değişikliği servisi Copernicus'un bildirdiğine göre, Temmuz ayı Batı Avrupa'da ölçümlerin başladığı tarihten bu yana 2006'dan sonraki en sıcak ikinci ay oldu. Bu ay içinde ölçülen ortalama 22,5 derecelik sıcaklık, 1991-2020 yılları ortalamasının yaklaşık 2,5 derece üzerinde bir hava sıcaklığına denk geliyor.

WMO, Eylül-Kasım döneminde dünyanın neredeyse tüm kara yüzeylerinde sıcaklıkların, uzun yıllara dayanan ortalamanın üzerinde olacağını öngörüyor.

Örgüt ayrıca, Atlas Okyanusu'nun ekvatora yakın bölgesinde yüzey sıcaklıklarının normal değerlerin üzerinde olmasının, El Nino'nun çeşitli bölgelerdeki etkilerini değiştirebileceğini ifade ediyor.

Kaynak : DW

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Nepal ve Çin'de kayıp sayısı 3 bini aştı.
Avustralya'da Kedi Sokağa Çıkma Yasağı
24 Temmuz 2026 – YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR
BAKIŞ AÇISI
Borsa Değil Soygun Sahası Bu Vurgunun Asıl Ortağı Kim
Yunanistan'ın Gerçekte Korktuğu Şey Ne?
Kore'nin "Nükleer Füze Tatbikatı" Neden Kuzey Kore'yi Hedef Almıyor?
Trump, Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi.
Amerika'nın Batı İttifakı'na ihtiyacı, Batı İttifakı'nın Trump'a ihtiyacından daha fazla.
İsrail-Suriye masasında Türkiye pazarlığı

Kritik Mineraller Afrika'nın İkinci Paylaşımını Tetikliyor
Küreselleşmenin Sonu mu? Savaşlar ve Ticaret Çatışmaları Tedarik Zincirlerini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
İran savaşı küresel ticareti nasıl yeniden şekillendirecek?
Türkiye 2025'te kira artışlarında AB ülkelerini geride bıraktı.
Küresel Ticaretin Görünmez Altyapısı
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (III)
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (II)
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (I)
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk

BM'den El Nino uyarısı: "Olağanüstü boyutlara" ulaşabilir.
Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Çin'den beyin çipi atılımı: Musk'a rakip olacak cihazlara onay
Dünyada ilk: İnsansı robot ameliyat yaptı.
Otomobil Teknolojisinin Geleceği
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.

En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
UNICEF: Her beş gençten biri internette cinsel taciz mağduru
BM Gıda Programı'ndan 13 bölgede açlık uyarısı…
Gelecek 5 yılda sıcaklıklar rekor kıracak!
Rekor sayıda ABD'li ülkeyi terk edip vatandaşlıktan çıkıyor
Türkiye otokratik rejimler arasında

Trump İran'a: 'Keşke senden nasıl vazgeçeceğimi bilseydim'
Zincirleri Parçalayan Anaların Kalplerinin İsyanı Özgürlük Ateşi
Korkunun Muhalefeti Halkın Öfkesini Bastıranlar, İktidarın Gölgesinde Yaşayanlar
İnkârın Duvarı Devlet Susuyor, Çerkeslerin Tarihi Haykırıyor
Büyük güçlerin açtığı savaşların etkileri en çok yoksul ülkeleri etkiler.
ASKIDA EKMEK GİBİ DEMOKRASİ
SİYASİ AHLAK
SEFİLLER
SATICININ ÖLÜMÜ
BİR HİCÂZKÂR HİKÂYE

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 