Kategori: Dünya | 0 Yorum | 04 Eylül 2026 11:10:32

Daha az ilgi gören ülke ise Türkiye. Yunanistan ve Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları konusunda on yıllardır çekişiyor ve Ankara'nın insansız hava aracı yetenekleri son beş yılda bölgedeki diğer orduların neredeyse tamamından daha hızlı gelişti.













Erdoğan, Yunanistan'ın kendi toprağı olarak gördüğü tartışmalı deniz alanlarında Türk egemenliğini savunan Mavi Vatan doktrinini gizlemedi. Analistlere göre, Aşil Kalkanı'nın ilk konuşlandırılmasının Ege'de olması bekleniyor, İran'a yönelik olması hiç beklenmiyor. Bu da Atina'nın hangi tehdidi daha acil gördüğü konusunda size bir şeyler söylüyor.









İsrail bunu para için mi yoksa başka bir şey için mi satıyor?

Dikkat edilmesi gereken ikinci bir boyut daha var. Yunanistan'ın bu satın alımı, İsrail askeri teknolojisini doğrudan NATO'nun Doğu Akdeniz'deki hava savunma mimarisine entegre ediyor. Bu, ticari bir işlemden daha derin bir entegrasyon anlamına geliyor. İsrail radar verilerinin, İsrail komuta sistemlerinin ve İsrail yazılımlarının bir NATO üyesinin savunma ağı içinde çalışacağı anlamına geliyor. Bunun bir avantaj mı yoksa bir sorun mu olduğu, İsrail ve NATO çıkarlarının nerede örtüştüğüne dair görüşünüze bağlıdır ve bu çıkarlar her zaman örtüşmez.





- Türkiye'nin anlaşmaya resmi yanıtı. Ankara henüz kamuoyuna açık bir tepki vermedi, ancak Türk savunma yorumcuları şimdiden Yunanistan'ı dolaylı olarak İsrail'in saldırganlığına ortak bir savaşçı olarak nitelendiriyor. Bu nitelendirme resmi kanallara yansırsa, Yunanistan-Türkiye diplomatik ilişkileri önemli ölçüde kötüleşir.





- Aşil Kalkanı'nın ilk konuşlandırma yerinin Ege Denizi olup olmadığı teyit edilecek. Eğer Yunan yetkililer bunu kamuoyuna açıklarsa, bu durum asıl hedefin İran değil Türkiye olduğunu açıkça ortaya koyacak ve anlaşmanın siyasi anlamını tamamen değiştirecektir.





- Diğer Avrupa hükümetlerinin özel tepkileri. Hiçbir Avrupa hükümeti Yunanistan'ı hava savunma sistemi satın aldığı için alenen eleştirmeyecektir. Birçoğu Atina'nın, kendilerinin açıkça yapamayacaklarını düşündükleri bir şeyi başarmanın bir yolunu bulduğunu fark edecek ve bazıları bir fırsatı kaçırıp kaçırmadıklarını sorgulamaya başlayacaktır.





- David'in Sling sisteminin İran savaşı performansına ilişkin veriler. Sistem, Şubat ayından beri gerçek savaş koşullarında konuşlandırılmış durumda. Yunanistan, operasyonel geçmişi olan bir silah sistemi satın alıyor. Bu geçmiş güçlü olmaya devam ederse, İsrail politikasından bağımsız olarak Avrupa'nın sisteme olan ilgisi artacaktır.





Rameen Siddiqui



Bu satın almayı tetikleyen iki tehdit var ve bunlar haberlerde eşit şekilde ele alınmıyor. Dikkatleri üzerine çeken ülke İran. Yunanistan'da Avusturya savunma ataşesi olarak görev yapmış bir güvenlik politikası analisti olan Wolfgang Pusztai, durumu açıkça şöyle ifade etti: Yunanistan, birçok Amerikan deniz üssüne ev sahipliği yapıyor ve bunlar İran'ın hedefi haline gelebilir. Atina savaşa taraf değil. Bu maruziyeti kendisi seçmedi. Savaş onu seçti ve Aşil Kalkanı, Yunanistan'ın coğrafya ve ittifak üyeliği nedeniyle miras aldığı bir tehdide verdiği cevaptır.Bu Anlaşma Avrupa Siyasetinde Neden Bir Şeyleri Bozuyor?Avrupa genelinde hükümetler, Gazze konusunda İsrail'e yönelik kamuoyundaki öfkeyi yönetmek için yoğun çaba sarf ederken, diplomatik kanalları açık tutmaya ve silah transferlerini gizli tutmaya çalışıyorlar. Yunanistan ise tam tersini yaptı: Tel Aviv'de imzalanan ve ihracat için mevcut en gelişmiş İsrail savunma teknolojisini içeren, kamuoyuna açık, rekor kıran bir anlaşmaya imza attı. Birçok Avrupa ülkesi İsrail'e silah satışlarını askıya aldı veya kısıtladı. Yunanistan, ikili ilişkiler tarihindeki en büyük savunma anlaşmasını imzaladı.Yunanistan'ın eski maliye bakanı Yanis Varoufakis, bunu Yunanistan'ın baş döndürücü bir hızla İsrail uydusuna dönüşmesi olarak nitelendirdi. Bu çerçeve polemik olsa da gidişat konusunda tamamen yanlış değil. Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, Doğu Akdeniz'de askeri ve enerji bağlarını yıllardır derinleştirerek, Türkiye'nin gözle görülür bir rahatsızlıkla izlediği bir üçgen oluşturuyorlar. Kıbrıs, Aralık ayında İsrail'in Barak sistemini satın aldı ve Türk savunma yorumcuları tarafından hemen ABD-İsrail vekili olmakla suçlandı. Yunanistan şimdi de üç buçuk kat daha büyük bir satın alma gerçekleştirdi ve Türk tepkisi sessiz kalmayacak.İç politika da bir cezayı hak ediyor. Haziran ayında yapılan bir Pew Araştırma Merkezi anketine göre, Yunanlıların %76'sı Netanyahu'nun dünya meselelerinde sorumlu davranacağına güvenmiyor. Mitsotakis hükümeti yine de bu anlaşmayı Tel Aviv'de, kamuoyu önünde, Gazze'de aktif bir soykırım yaşanırken imzaladı. Bu bir yanlış hesaplama değil. Bu, stratejik tehdit değerlendirmesinin kamuoyu sorunundan daha önemli olduğuna karar vermiş bir hükümet. Bu hesaplamanın geçerli olup olmayacağı, bir sonraki Yunan seçim döngüsünün nasıl gelişeceğine ve Aşil Kalkanı'nın İsrail ile olan ilişkisinin seçim kampanyasında bir dezavantaj haline gelip gelmeyeceğine bağlı.Silah anlaşmaları hiçbir zaman tamamen ticari değildir ve bu da bir istisna değil. İsrail'in savunma ihracatı, Gazze konusunda siyasi baskı uygulayan Avrupa hükümetlerinden giderek artan kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. NATO üyesi, Avrupa Birliği ülkesi ve meşru stratejik ihtiyaçları olan bir devletle 3,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamak, bu pazarın baskı altında olduğu bir anda İsrail savunma teknolojisi ihracat pazarını meşrulaştırıyor. Özellikle David'in Sling sistemi, Amerikan Patriot sistemiyle aktif olarak rekabet ediyor. ABD, Körfez'deki rezervlerini tükettikten sonra Patriot sistemlerinde kritik derecede azalma yaşıyor. İsviçre'ye Mayıs ayında Patriot teslimatının gecikeceği ve daha pahalıya mal olacağı bildirildi. İşte bu boşluğu İsrail sistemleri dolduruyor.İzlemeye Değer Beş Şey- Mitsotakis hükümetinin iç iletişim stratejisi. Netanyahu'ya %76 oranında düşman olan bir kamuoyuna 3,5 milyar dolarlık İsrail silah anlaşmasını satmak, çok özel bir siyasi argüman gerektiriyor. Atina'nın önümüzdeki haftalarda bunu nasıl çerçeveleyeceğine dikkat edin, çünkü bu çerçeveleme hükümetin siyasi bir sorunu olduğuna mı yoksa tehdit ortamının ona kalkan sağladığına mı inandığını gösterecektir.ÖzetleYunanistan'ın bu satın alımı, ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın, Avrupa hükümetlerinin henüz kamuoyu önünde kabul etmediği şekillerde Avrupa güvenlik hesaplamalarını değiştirdiğinin en açık işaretidir. Savaş, Amerikan askeri altyapısına ev sahipliği yapan her ülke için İran tehdidine maruz kalma durumu yarattı. Amerikan Patriot füze sistemlerinin tedarikini azalttı ve alternatifler için bir pazar açtı. Yıllardır sessizce oluşmakta olan Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasındaki Doğu Akdeniz üçgenini hızlandırdı. Atina, bu üç değişikliğin tamamına aynı anda, kamuoyu önünde ve büyük ölçekte harekete geçen ilk Avrupa hükümeti oldu.Bu durumun, İsrail savunma işbirliğine ilişkin daha geniş bir Avrupa yeniden düşünme sürecinin başlangıcı mı yoksa Yunanistan'ın özel tehdit ortamından kaynaklanan tek seferlik bir olay mı olduğu, savaşın ne kadar süreceğine ve İran'ın Avrupa'da konuşlanmış Amerikan varlıklarına yönelik tehditlerinin ne kadar görünür hale geleceğine bağlıdır. Yunanistan'da veya başka bir Avrupa ülkesinde bir ABD üssüne saldırı düzenlenirse, kıtadaki her hükümetin siyasi hesaplaması bir gecede değişir. Aşil Kalkanı, Atina'nın bu senaryoya hazırlanmak için 3,5 milyar dolar harcamaya değer olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Avrupa'nın geri kalanı ise sadece izliyor.