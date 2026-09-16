Kategori: Dünya | 0 Yorum | 16 Eylül 2026 21:36:47

O gün hem New York'ta hem de Washington, DC'de ailem vardı. Şükürler olsun ki hiçbir akrabamı veya arkadaşımı kaybetmedim, ancak anlık ve kalıcı korkular gerçekti, travma sonrası etkiler de öyle. Ancak, bu saldırılar kişisel olarak derinden etkilediğinin ötesinde, Amerikan siyasi bilincinde silinmez bir iz bıraktı ve o zamandan beri birçok vatandaşın ve liderin dünya görüşünü şekillendirdi.









Cuma, 11 Eylül saldırılarının yirmi beşinci yıldönümü . Bu trajedi, o günden beri Amerikalıların dünya algısını ve ülkenin dünya ile ilişkisini derinden şekillendirdi. Her şeyden önce, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yapılan saldırılar, tarif edilemez bir vahşet ve kitlesel şiddet eylemiydi. O gün, sayısız Amerikalının hayatını alt üst etti ve tıpkı Kennedy suikastının önceki bir nesil için olduğu gibi, milenyumun başında yetişkinliğe ulaşanlar için bir kuşak ayrım çizgisi haline geldi.Yirmi beş yıllık bir geçmişe bakıldığında, bana göre 11 Eylül'ün en kalıcı iki siyasi sonucu Amerikan militarizminin ve tek taraflılığın yükselişi olmuştur. Militarizme duyulan ateşli inanç, Amerikalı liderlerin neredeyse her sorunun ezici bir güçle çözülebileceğine olan inancına dayanmaktadır. Dünyanın en büyük çekicine sahip olduğunuzda, her sorun bir çivi gibi görünmeye başlar. Bu askeri güç de, her şeyi tek başımıza yapabileceğimiz yanılgısını teşvik etmiştir.Amerikalıların askeri güce olan sarsılmaz inancı, toplumumuzda ordunun neredeyse kutsal kabul edilmesiyle birlikte gelmiştir. Sadece hava saldırıları, seyir füzeleri ve özel operasyonlarla sorunlarımızı çözebileceğimizi düşünmekle kalmıyoruz, aynı zamanda ordunun kendisinin de hiçbir yanlış yapamayacağı ve eleştirilemez kalması gerektiği varsayılıyor. Kurumu veya üyelerini eleştirmek küfür ve son derece vatanseverlik dışı bir davranış olarak değerlendiriliyor. Eleştiriye veya dürüst değerlendirmeye karşı bu tabu, hataların örtbas edilmesine ve suistimallerin gizlenmesine olanak tanıyor.Şüphesiz ki, Amerikan askerlerinin büyük çoğunluğu onurla hizmet etmiştir. Zamanlarını, yeteneklerini ve bazen de hayatlarını bu mücadelelere adamışlardır. Ancak onların fedakarlığı, kurumu veya liderlerini inceleme ve zor sorulardan muaf tutmaz.“Hizmetiniz için teşekkür ederim” o kadar klişe bir ifade haline geldi ki, bir gazi olarak, arkasındaki iyi niyetlere rağmen, bunu duymaktan gerçekten hoşlanmıyorum. Duyduğum şey şu: “Ordumuzu körü körüne ve her konuda destekliyorum.” Bana teşekkür etmek yerine, insanların gazilerin haklarını ve sağlık hizmetlerini destekleyen; aşırı yüklenmiş birliklerimizi her uluslararası krize yanıt olarak dünyanın dört bir yanına içgüdüsel olarak göndermeyen; ve kurumun itibarından çok üniformalı insanları önemseyen politikacılara oy vermelerini tercih ederim.11 Eylül olayları sırasında İsviçre'de yaşıyordum ve o Noel'de Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğümde ülke gözle görülür şekilde farklıydı. Birçok aile bahçelerindeki ağaçlara sarı kurdeleler bağlamıştı. İnsanlar askerlik hizmetinden bahsediyor ve bunu çok daha büyük bir mesele haline getiriyorlardı. Ancak en belirgin değişiklik, her yerde, çoğu zaman gösterişli bir şekilde sergilenen Amerikan bayrağıydı. Her ön bahçede, her kamyonette ve spor üniformalarında yer alıyordu. Bu beni derinden rahatsız etti çünkü tarih, bayrak sallayan toplumların milliyetçilik adına meşrulaştırabileceği suistimalleri ve insan hakları ihlallerini göstermiştir.Mahkumlara işkence mi? Elbette. Su işkencesi mi? İşi gören her şey mübah. Gizli hapishaneler, habeas corpus'un aşındırılması, vatandaşların izinsiz gözetlenmesi? Eğer bu önlemler bir başka 11 Eylül saldırısını önleyecekse, gerekli kötülükler olarak görüldüler. Özgürlüklerimizi, ideallerimizi ve ahlakımızı, gösterişçi vatanseverliğin sunağında feda ettik.Militarizme ve ABD ordusunun yanılmazlığına duyulan kolektif inanç, bu çöküşün temelinde yatıyordu.Militarizmin yanı sıra, Amerikan tek taraflılığına dair iç içe geçmiş bir inanç ortaya çıktı. Müttefiklerimizin desteğini almak faydalıydı, ancak sözde şart değildi. Evet, 11 Eylül'ün hemen ardından her NATO üyesi, bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngören 5. Maddeyi yürürlüğe koydu. Ancak bu müttefikler Irak'a değil de Afganistan'a bizimle birlikte girerlerse, Washington onları giderek gereksiz görmeye başladı. Bu, en büyük yanılgılardan biriydi.İttifaklarımızın gücü Soğuk Savaşı kazanmamıza yardımcı oldu. Bu ilişkileri tehdit veya zorbalıkla değil, sürekli bağlılıklarla pekiştirdik: On yıllarca genç Amerikalı erkek ve kadınları Almanya, Japonya ve Güney Kore'ye yerleştirdik; bu ülkeler yeniden inşa edilirken, gelişirken ve refaha kavuşurken mali ve ticari destek sağladık; ve davranışlarımız her zaman bunlara uymasa bile, liberal demokratik ilkelere sözde ve teoride bağlı kaldık. Her şeyden önce Dick Cheney ve Donald Rumsfeld tarafından yürütülen Irak Savaşı , militarizmden doğan bir intikam fantezisi ve tek taraflılığın bir simgesiydi.11 Eylül'ün körüklediği ve Bush yönetiminin Afganistan ve Irak savaşlarında istismar ettiği tehlikeli milliyetçilik, şimdi Trump yönetiminin yerelciliği ve çirkin istisnaiciliğiyle kendini gösteriyor. Mantık şu ki, eğer herkesten daha güçlü, daha iyi ve daha eşsizsek, neden diğer ulusların yeteneğine, ticaretine veya işbirliğine ihtiyacımız olsun ki? Yeterince güçlüysek neden istediğimizi almayalım? Grönland ve stratejik konumu mu? Elbette. Venezuela ve petrolü mü? Elbette. İran ve petrolü mü? Eh...Amerikan tarihi, siyasi sonuçları karşılaştırılabilir iki travmatik saldırı yaşadı: Pearl Harbor ve 11 Eylül. Her şeyden önce, bu olaylar bize liderliğin önemini öğretmelidir.Pearl Harbor'a yapılan hain saldırıdan sonra, ülkenin Franklin D. Roosevelt'i vardı. Radyoda yaptığı samimi sohbetlerde Amerikalılara seslenerek birlik ve ortak amaç çağrısında bulundu. Ülkeyi bir araya getirdi ve uluslararası özgürlük ve demokrasiyi savunmanın önemini vurguladı. Onun teşvikiyle Amerikalılar sadece kendileri için değil, başkaları için de savaştılar ve fedakarlıklar yaptılar. Yurtiçinde fabrikalarda çalışan ve yurtdışında savaşan En Büyük Nesil, Amerika Birleşik Devletleri'ni demokrasinin cephaneliğine dönüştürdü. Amerika, müttefiklerine yardım etmeye ve onlarla birlikte çalışmaya istekli olduğu için onların hayranlığını kazandı.Ne yazık ki, 11 Eylül saldırıları gerçekleştiğinde George W. Bush ve Dick Cheney yönetimdeydi. Bush, saldırıların hemen ardından İslamofobiye prim vermediği için takdir edilmeyi hak ediyor, ancak yönetiminin özellikle Cheney ve Rumsfeld tarafından yönlendirilen daha geniş kapsamlı tepkisi intikam üzerine odaklanmıştı. Bu intikam odaklı ateşli yaklaşım iki savaşa yol açtı: biri belki haklı, diğeri ise açıkça haksız.Afganistan'daki savaş olumlu sonuçlar doğurabilirdi ve bir süreliğine de doğurdu. Afgan kızları okula gitti, kusurlu da olsa yeni bir demokrasi ortaya çıktı ve ülke artık Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik saldırılar için tartışmasız bir üs olmaktan çıktı. Ancak yönetim, yanlış iddialara dayalı, hatalı bir savaş olan Irak'la meşgul olduğu için bu çaba hiçbir zaman gereken odağı ve kaynakları alamadı. Washington, "şok ve dehşet" taktiğinin inatçı güçleri sindirebileceğini ve dünyayı Amerika'nın iradesine boyun eğdirebileceğini göstermek istedi. Yönetim, tek taraflı gücün yeterli olacağını öne sürdü. Bize karşı gelmek sizin için tehlikeli olacaktır.Amerikan militarizminin sonuçları, hem saldırılarımıza maruz kalan ülkeler hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi için çok ağır olmuştur. Askeri-sanayi kompleksi, dış politikayı savaşçı amaçlara doğru şekillendirerek muazzam bir etki yaratmaya devam etmektedir. Savaşlara ve çatışmalara yapılan kontrolsüz harcamalar, Savunma Bakanlığı bütçesinin büyük ölçüde denetimsiz genişlemesiyle birlikte , artan mali baskıya katkıda bulunmuştur. Ne Demokratlar ne de Cumhuriyetçiler, askeri harcamaları kısıtlama girişiminin vatansever olmamak veya askerlere yeterince destek vermemekle suçlanma korkusuyla, Amerikan siyasetinde en büyük günahlardan biri olan bu konuda fazla bir kısıtlama isteği göstermemiştir.Amerikan tek taraflılığının sonuçları da aynı derecede yıkıcı olmuştur. Müttefiklerimiz kalıcı bir güç kaynağı olmaya devam ederken, Amerikan liderleri, özellikle de bir tanesi, onları aşağılamış ve bir kenara atmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselişte olan milliyetçilik, tarihimizin çirkin ama tekrar eden bir özelliğidir.Bu, temel bir gerçeği göz ardı ediyor: Gücümüz her zaman büyük ölçüde göçmenlerden oluşan bir ülke olmamızdan kaynaklanmıştır. Amerika, fabrikalarında ve çiftliklerinde çalışmak, üniversitelerinde eğitim görmek ve sonunda dünyanın gıpta ettiği yenilikçi şirketler kurmak için dünyanın dört bir yanından yetenekleri kendine çekmiştir. Fortune 500 şirketlerinin neredeyse yarısı göçmenler veya onların çocukları tarafından kurulmuştur. Sınırlarımızı kapatamayız, tıpkı müttefiklerimizi düşmanlaştıramayacağımız gibi, kim olduğumuz ve ne olabileceğimiz için temel bir şeyi feda etmeden bunu yapamayız.Hem ittifaklar hem de göç yoluyla, hiçbir zaman gerçekten yalnız başımıza hareket etmedik. Şimdi de yalnız başlamamalıyız.11 Eylül'ün üzerinden yirmi beş yıl geçtikten sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hesaplaşmaya ve geleceğe dair daha kapsayıcı ve çeşitli tarihimizden ders çıkarabilen daha iyi bir vizyona ihtiyacı var. Biz bir göçmenler ülkesiyiz ve öyle kalmalıyız.Bizler, sadece kolaylık veya dar çıkarlarımız için değil, doğru olanı yapmak için başkalarına yardım eden bir ülke olmalıyız. Buna , USAID'i ve misyonunu yerine getirmesi için gereken fonları ve programları yeniden kurarak başlayabiliriz. Nepal için yakın zamanda önerilen ABD yardım paketi tam bir fiyaskoydu. Dünya, Amerikan afet yardımı ve kalkınma desteğine bağımlı hale geldi ve iklim değişikliğinin etkileri savunmasız ülkelere yayıldıkça bu yardım daha da gerekli hale gelecek.Küresel demokrasi ve uluslararası kalkınma konusunda öncülük etmeliyiz. Bu, yerelciliği ve izolasyonu reddetmeyi, dünyadaki yerimizi ve ona karşı sorumluluklarımızı takdir etmeyi, bu değerleri somutlaştıran liderler seçmeyi ve bunları bütçe önceliklerimize yansıtmayı gerektirir.11 Eylül'den sonra, militarizm ve tek taraflılığa olan bağlılığımız, Amerika Birleşik Devletleri'ni bugünkü yanlış yola sürükledi ve ülkenin yurt dışında saygınlığını azalttı, liderlerinin ise açıkça kınanmasına neden oldu. Askeri gücün ilk veya en iyi çözüm olduğu varsayımından kurtulmalıyız. ABD ordusu küresel güvenliğe katkıda bulunabilir ve bulunmalıdır, ancak bu katkı ihtiyatlı ve seçici bir şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca, uluslararası afet müdahalesindeki uzun süredir devam eden rolünü de sürdürebilir.Amerikalılar ayrıca dünyanın en büyük sorunlarını tek başımıza çözemeyeceğimizi de kabul etmelidir. İklim değişikliği, yapay zeka ve ekonomik eşitsizlik, ortak çözümler ve anlamlı iş birliği gerektiriyor. Müttefiklerimiz 11 Eylül'den sonra yanımızda durdu. Biz de onların yanında durmaya devam etmeliyiz.Kaynak : intpolicydigest.org | Bill Gelfeld