Kategori: Dünya | 0 Yorum | 16 Eylül 2026 21:37:38













Güney Lübnan'da , ateşkes bir ailenin evinin yıkılışını izleyebilecek kadar yakın olmasına rağmen geri dönememesine yol açabilir. Eylül ayında Associated Press, Mansouri'den yakındaki Hanniyeh'e yerleştirilen sakinlerin, İsrail insansız hava araçlarının köylerine patlayıcılar attığını izlediğini anlattı. Diplomatik bir açıklama ile günlük yaşam arasındaki bu mesafe, Amerika'nın ortaya çıkan savaş karşıtı politikasının doğru ölçüsüdür.Abdul El-Sayed'in Michigan'daki Demokrat Parti Senato ön seçimlerindeki zaferi, bu siyasete bir fırsat sunuyor. Kampanyası, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği sorguladı ve dış politikayı ülke içindeki kamu parasının kullanımıyla ilişkilendirdi. Lübnan için önemli olan soru, bu argümanı öne süren adayların Washington'ın askeri yardım ve bölgesel diplomasi konusundaki kararlarını nihayetinde değiştirebilecek olup olmadığıdır. Ön seçim zaferi siyasi bir olasılık yaratır. Bunu yurt dışında kullanışlı hale getirmek ise Kongre'nin gücünü gerektirir.El-Sayed, Ağustos ayında Temsilci Haley Stevens'ı, olağanüstü dış harcamalarla damgasını vuran bir yarışta mağlup etti. Responsible Statecraft'ın bildirdiğine göre, Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin süper PAC'ı olan Birleşik Demokrasi Projesi, yarış için 30,6 milyon dolar harcadı. El-Sayed, Michigan'ın vergi gelirlerinin okulları, sağlık hizmetlerini ve yolları desteklemesi gerektiğini savundu. İsrail politikasına karşı muhalefeti kampanya finansmanı ve iç önceliklerle ilişkilendirerek, seçmenlere partinin yerleşik pozisyonuna meydan okumak için çeşitli nedenler sundu.Bu sonuç dikkat çekmeyi hak ediyor çünkü Michigan rekabetçi bir eyalet ve adaylık, El-Sayed'i Cumhuriyetçi Mike Rogers'a karşı genel seçimlere sokuyor. Ancak bu, dış politikanın ön seçimi belirlediği anlamına gelmiyor. Seçmenler adayları çeşitli nedenlerle seçiyor ve bir seçim sonucu Gazze'nin, İran'ın veya bağışçı harcamalarının etkisini tek başına değerlendiremez. Ayrıca, Demokrat Parti ön seçimi, Kasım ayında daha geniş seçmen kitlesinin neyi kabul edeceğini de belirlemez.Ulusal anketler ise bu tartışmanın neden daha da güçlenebileceğini gösteriyor. Mart ayında yapılan bir Pew Araştırma Merkezi anketi, ABD'li yetişkinlerin %59'unun İran'a karşı askeri güç kullanma kararını yanlış bulduğunu ortaya koydu. Quinnipiac Üniversitesi'nin 24 Haziran tarihli anketinde ise kayıtlı seçmenlerin %60'ı askeri harekatın buna değmediğini söyledi. Aynı anket, seçmenlerin %48'inin Washington'ın İsrail'i çok fazla desteklediğini düşündüğünü, bu oranın Demokratlar arasında %66'ya yükseldiğini gösterdi.Bu anketler farklı nüfus gruplarına farklı sorular sordu. Bunlar tek bir eğilim çizgisi veya El-Sayed'in tüm platformunun onaylanması olarak değerlendirilemez. Ancak, ABD'nin askeri taahhütlerinin devamlılığının ima edebileceğinden daha fazla, tırmanmaya karşı argümanlara açık bir seçmen kitlesini gösteriyorlar. Kamuoyundaki huzursuzluk ile hükümet eylemi arasındaki boşluk, tam olarak bir savaş karşıtı koalisyonun çalışması gereken yerdir.Lübnan, meseleyi somutlaştırıyor. Reuters, 13 Eylül'de İsrail ve Lübnan temsilcilerinin ABD arabuluculuğunda varılan güvenlik anlaşmasını ilerletmek için Ekim ayında Roma'da bir araya gelmesinin beklendiğini bildirdi . İsrail, Güney Lübnan'da tampon bölgeyi korumaya devam ediyor. Reuters'ın aktardığına göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Mart ayından bu yana İsrail saldırılarında 4.300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önceki görüşmelerin toprak anlaşmazlıklarını çözememesi nedeniyle müzakereler gerekli olmaya devam ediyor.Engeller Washington'ın ötesine uzanıyor. Reuters, 10 Eylül'de İsrail'in Ali el-Taher'deki bir Hizbullah yeraltı kompleksini imha ettiğini bildirdi . İsrail, geri çekilmeyi Hizbullah'ın silahsızlanmasına bağlarken, Hizbullah silahsızlanmayı reddetti. Bu pozisyonlar, sıralamanın temel sorununu ortaya koyuyor: Her iki taraf da kendi yükümlülüklerini ertelemek için diğer tarafın davranışını gerekçe gösterebilir. Bu çıkmazın bedelini siviller ödüyor.Etkili bir Amerikan savaş karşıtı politikası, Lübnan egemenliğini feda edilebilir bir şey olarak görmeden bu sorunu ele almalıdır. İsrail saldırılarına karşı çıkmak, Hizbullah'ın silahlı özerkliğini veya Lübnan'ı bölgesel çatışmalara dahil etme kararlarını mazur göstermeyi gerektirmez. İsrail sınırındaki yerleşim yerlerinin güvenliği de kalıcı bir anlaşmanın parçası olmalıdır. Washington, her iki taraftaki sivilleri korurken Lübnan devletinin otoritesini güçlendiren, geri çekilme ve silahsızlanma konusunda doğrulanabilir yükümlülükler içeren düzenlemeler peşinde koşmalıdır.Kongrenin bu çabayı etkilemek için araçları var. Kongre Araştırma Servisi'nin askeri operasyonlar üzerine yaptığı bir analiz, yasa koyucuların fonlamayı nasıl kısıtlayabileceğini ve yasal sınırlar koyabileceğini açıklarken, anayasal anlaşmazlıkları ve pratik engelleri de ele alıyor. Kısıtlama arayan milletvekilleri, hangi faaliyetlere para verilebileceğini belirtmeli, yardımın nasıl kullanıldığına dair raporlama talep etmeli ve sürdürülen düşmanlıkların açıkça yetkilendirilmesi için baskı yapmalıdır. Kısıtlamalar, gerektiğinde kuvvet korumasını ve düzenli bir geri çekilmeyi sağlamak üzere hazırlanmalıdır.Bu tür önlemlerin geçirilmesi, birkaç muhalif sesin eklenmesinden daha fazlasını gerektirir. Bağlayıcı yasalar genellikle her iki mecliste de mutabakat ve cumhurbaşkanının onayı veya vetoyu geçersiz kılacak kadar oy gerektirir. Yeni bir milletvekili kayıtlı oylama talep edebilir ve mevcut politikanın maliyetlerini ortaya koyabilir, ancak bağımsız olarak silah teslimatlarını durduramaz veya ateşkesi zorlayamaz. Seçim vaatleri bu kurumsal gerçekler ışığında değerlendirilmelidir.Koalisyonun ayrıca kısıtlamaların neyi finanse edeceğini ve destekleyeceğini de açıklaması gerekecektir. Kongre, askeri yardıma getirilen sınırlamaları, Lübnan'daki sürdürülebilir insani yardım fonlaması ve yeniden yapılanma desteğinin denetimiyle birleştirmelidir. Yönetimin ateşkes ihlalleri ve sivillerin geri dönüşüne yönelik ilerlemeler hakkında kamuoyuna rapor vermesini, hassas operasyonel ayrıntıların ise ayrı olarak ele alınmasını şart koşmalıdır. Bunlar, diplomasiyi hesap verebilir hale getirmeye yönelik önerilerdir, Washington'un her sonucu dikte edebileceği iddiaları değildir.Birçok konuda fikir ayrılığı yaşayan milletvekilleri arasında iş birliği için alan mevcuttur. Filistin haklarına duyulan endişe, sınırsız harcamalara karşı çıkma ve başkanlık savaş yetkileri konusundaki huzursuzlukla örtüşebilir. Bu tür bir iş birliği, her bölgesel aktör konusunda anlaşmaya bağlıysa kırılgan olacaktır. Gerilimi sınırlamaya ve Amerikan kaynaklarının kullanımını incelemeye yönelik daha dar kapsamlı bir taahhüt, bireysel seçim kampanyalarından daha iyi bir şekilde sağ çıkma şansına sahiptir.Michigan bu projeyi daha olası hale getirdi. Lübnan için değeri, seçimden sonra ne olacağına bağlı olacak: yasa koyucuların desteklediği ödenekler, savundukları koşullar ve dikkatler başka yere kaydığında sürdürmeye istekli oldukları diplomatik çalışmalar. Yerinden edilmiş aileler için anlamlı sonuç, kalıcı bir geri dönüş olacaktır. Amerikalı savaş karşıtı politikacılar, kararlarının bunu mümkün kılmaya yardımcı olup olmadığına göre değerlendirilmelidir.Kaynak : intpolicydigest.org | Michael Harrison