A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Kuzuyu kurda emanet eden çoban masalı

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Deniz Günal | 04 Ekim 2026 13:37:06

Çobanla kurt iyi arkadaşmış. Kurt çobana destek olur, köpekleri hizaya sokarmış. Köpekler de koyunları bir arada tutar, dağılmalarına, kaçmalarına, sorun çıkarmalarına engel olurmuş. Hepsi koyunların sırtından geçinir, etinden, sütünden, yününden yararlanır, güzel güzel geçinirmiş. Ama kurt yedikçe irileşmiş. Doymaz olmuş. Çoban da dağların efendisi olmayı çok sevmiş. Yediği önünde, yemediği ardında imiş. Canı ne isterse onu yapar, kimseye de hesap vermezmiş. Koyunları da pek otlatmaz olmuş. Ama koyunlar uysal zaten. Arada aç kalsalar n’olur!

Sayıları da çok. Çoban öyle mi? Çoban besili, güçlü olacak ki sürünün itibarı olsun.



Bir gün gürültücü ve çok susamış kuzuları dereye götürmesi gerekiyormuş. Tembel köpekler güneş altında yayılmış, oralı olmamışlar. Kurtlar da hep aç zaten. Çoban, kurda vermiş kuzuları.

Kurt takmış peşine kuzuları, dere yoluna düşmüş. Bir tane, iki tane değil. Yüzlerce kuzu. Kurt kendi ailesini çağırmış. Eşi gelmiş, çocukları gelmiş. Kardeşleri gelmiş. Kardeşlerinin çocukları gelmiş. Kuzuların bazılarını yolda yemişler. Bazılarını derede. Kuzuların acı çığlıklarına ana koyunlarla bazı bilge koçlar uyanmış. Çobanı da dinlemeyip dereye doğru yönelmiş. Ama köpekler böyle işler içinmiş zaten. Kuzulu koyunlar ağlarken, köpekler karşılarına dikilip sivri dişlerini göstermiş, hırlamış. Koçların boynuna dişlerini geçirmiş. Sürünün dereye inip kuzuları kurtarmalarına engel olmuşlar.

Kurt, neden sonra karnı tok, ağırlaşmış, keyifli, biraz da tüm gürültüden şaşkın, çobanın yanına dönmüş.

Çoban, koyunlara söylev veriyormuş.

Bugüne dek hiçbirinizi aç, susuz bırakmadım. Hepinizi korudum, kolladım. Bundan sonra da sizi korumaya devam edeceğim. Hepinizin hayatından ben sorumluyum. Kim size yanlış yaparsa karşısında beni bulur.

Koyunlar umutsuz, acılı, bitkinmiş. İtler hırlarken çobana yaklaşıp dert anlatmaları da olanaksızmış. Çünkü karnı şimdi tok ama sonra yine çok acıkacak olan kurtlar çobanın önüne etten duvar örmüşler. Ne olur ne olmaz, çobanı koyunlara yem edecek değiller. Çoban sayesinde her yedikleri yanlarına kâr kalıyor. Sürü koyun da olsa canları yandı; bakarsın çobana zarar verirler.

Çoban devam etmiş.

Size yanlış yapanları bulup cezalandırmak için yeni bir takım kurdum. Başına da kurdu getirdim. Hadi dağılın.

Çobanın yancısına, “Bu nasıl iş?” diye sormuşlar.

Yorum yok, diye omuz silkmış. Çevresi kalabalıkmış zaten; dağdan inip kasabaya yerleşmiş olan eşkıya başına selam yolluyormuş.

Çobanın değnekçisine sormuşlar, “Ne olacak?” diye.

Çobanımız en doğrusunu bilir, sürümüz hep bir arada kalacaktır. Bu dağlar, bu otlaklar var olsun, çobanımız başımızda olsun yeter, demiş.

Aç, yorgun, gözlerinin feri, yüreklerinin neşesi sönmüş koyunlar birbirlerine sokulup ağlamışlar.

Bu masal da burada bitmiş.



Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Nepal ve Çin'de kayıp sayısı 3 bini aştı.
Avustralya'da Kedi Sokağa Çıkma Yasağı
24 Temmuz 2026 – YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR
BAKIŞ AÇISI
Borsa Değil Soygun Sahası Bu Vurgunun Asıl Ortağı Kim
Michigan'daki savaş karşıtı oylar ABD politikasını yeniden şekillendirebilir mi?
Amerika'nın 11 Eylül'e Verdiği Tepkinin Uzun Gölgesi
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Bağımsızlık Paktı İmzaladı.
Trump tüm Kuzey Amerika'yı "sınırlarına kattı"
Yunanistan'ın Gerçekte Korktuğu Şey Ne?

Kritik Mineraller Afrika'nın İkinci Paylaşımını Tetikliyor
Küreselleşmenin Sonu mu? Savaşlar ve Ticaret Çatışmaları Tedarik Zincirlerini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
İran savaşı küresel ticareti nasıl yeniden şekillendirecek?
Türkiye 2025'te kira artışlarında AB ülkelerini geride bıraktı.
Küresel Ticaretin Görünmez Altyapısı
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

2026 Başbakanlık Edebiyat (Şiir) Ödülü Ender Başkan'a verildi
İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (III)
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (II)
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (I)
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk

BM'den El Nino uyarısı: "Olağanüstü boyutlara" ulaşabilir.
Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Çin'den beyin çipi atılımı: Musk'a rakip olacak cihazlara onay
Dünyada ilk: İnsansı robot ameliyat yaptı.
Otomobil Teknolojisinin Geleceği
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.

En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
UNICEF: Her beş gençten biri internette cinsel taciz mağduru
BM Gıda Programı'ndan 13 bölgede açlık uyarısı…
Gelecek 5 yılda sıcaklıklar rekor kıracak!
Rekor sayıda ABD'li ülkeyi terk edip vatandaşlıktan çıkıyor
Türkiye otokratik rejimler arasında

Tanrı Firarda
Kuzuyu kurda emanet eden çoban masalı
Kanunsuz Topraklar: Trump Birleşmiş Milletler'de Vaaz Verdi
İnsanlığı İnsanlardan Kurtarmak…
Hırsızlık Meseleleri: Trump-Venezuela Petrol Hırsızlığı
ASKIDA EKMEK GİBİ DEMOKRASİ
SİYASİ AHLAK
SEFİLLER
SATICININ ÖLÜMÜ
BİR HİCÂZKÂR HİKÂYE

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 