Kategori: Makale | 0 Yorum | Yazan: Avraham Zafer İşcen | 08 Ekim 2026 08:48:55









Samsun’un Rum tarihi, Karadeniz kıyılarındaki Yunan kolonizasyon hareketi ile başlar. MÖ 8. ve 7. yüzyıllarda Ege kıyılarında yaşayan İyon Yunanları, ticaret ağlarını genişletmek amacıyla Karadeniz kıyılarında koloniler kurmaya başladılar. Bu kolonilerin en önemlilerinden biri Amisos idi. Amisos, Miletoslu tüccarlar tarafından kurulmuş ve kısa sürede bölgenin ticari merkezlerinden biri haline gelmiştir. Karadeniz, antik Yunanlılar için hem bir ticaret yolu hem de tahıl, balık ve kereste gibi önemli kaynakların temin edildiği bir bölgeydi.

Pontus Dünyasının Karadeniz’deki En Önemli Merkezlerinden Birinin Uzun Hikâyesi… Karadeniz kıyısında yer alan Samsun, tarih boyunca yalnızca Anadolu’nun değil, aynı zamanda Karadeniz dünyasının en önemli liman kentlerinden biri olmuştur. Bu şehrin tarihi incelendiğinde farklı uygarlıkların izleri görülür; ancak özellikle antik dönemden 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar süren Rum varlığı, Samsun’un kültürel ve ekonomik yapısında derin izler bırakmıştır. Yunanca kaynaklarda (Samsunta) olarak anılan şehir, antik çağda (Amisos) adıyla bilinmekteydi ve Pontus dünyasının önemli merkezlerinden biriydi.Pontus kelimesi Yunanca Πόντος yani “deniz” anlamına gelir ve Karadeniz kıyısındaki Yunan dünyasını ifade eder. Pontus bölgesi yalnızca coğrafi bir alan değil, aynı zamanda kendine özgü bir kültür ve kimlik oluşturmuştur. Karadeniz’in güney kıyılarında yaşayan Rum toplulukları zamanla yerel halklarla etkileşime girerek kendilerine özgü bir lehçe ve gelenekler geliştirmiştir. Bu lehçeye günümüzde Pontusça veya Romeika adı verilmektedir.Amisos, yalnızca ticari bir liman değil aynı zamanda kültürel bir merkezdi. Şehirde Yunan mimarisine ait yapılar, tapınaklar ve agoralar bulunuyordu. Amisos’un hinterlandında yer alan kırsal yerleşimler ise tarımsal üretimle şehrin ekonomik yapısını destekliyordu. Samsun’un verimli ovaları tahıl üretimi açısından önemliydi ve Karadeniz üzerinden yapılan ticarette bu ürünler önemli bir rol oynuyordu.Helenistik dönemde Amisos, Pontus Krallığı egemenliği altına girdi. Pontus Krallığı’nın en ünlü hükümdarı Mithridates VI Eupator, Roma’ya karşı yürüttüğü mücadelelerle tanınır. Mithridates döneminde Karadeniz bölgesi siyasi açıdan güçlenmiş ve Amisos önemli bir stratejik merkez haline gelmiştir. Roma İmparatorluğu’nun bölgeyi ele geçirmesiyle Amisos, Bithynia et Pontus eyaletine bağlanmış ve Roma ticaret sistemine entegre edilmiştir.Roma döneminde Samsun bölgesinde önemli altyapı yatırımları yapılmıştır. Limanlar genişletilmiş, yollar inşa edilmiş ve ticaret hacmi artmıştır. Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte bölgede kiliseler kurulmaya başlanmıştır. Bizans döneminde Samsun, Karadeniz ticaret ağının önemli bir parçası olmaya devam etmiştir. Bu dönemde Rum nüfus bölgenin demografik yapısının temel unsurlarından birini oluşturuyordu.Orta Çağ boyunca Samsun ve çevresi Bizans İmparatorluğu’nun kontrolünde kalmış, ancak zaman zaman Ceneviz ve Trabzon İmparatorluğu gibi güçlerin etkisi altına girmiştir. Cenevizliler Karadeniz ticaretinde önemli rol oynayan koloniler kurmuş ve Samsun limanı bu ticaret ağının bir parçası olmuştur. Bu dönemde Rum nüfusun yanı sıra farklı etnik gruplar da bölgede yaşamaktaydı.Osmanlı İmparatorluğu’nun Karadeniz kıyılarını kontrol altına almasıyla Samsun yeni bir idari yapıya dahil edilmiştir. Osmanlı döneminde Rum toplulukları millet sistemi içerisinde Ortodoks cemaat olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Samsun Metropolitliği, Rum Ortodoks topluluğunun dini ve sosyal hayatında önemli rol oynamıştır. Kiliseler yalnızca ibadet yeri değil aynı zamanda eğitim ve kültür merkezleri olarak da hizmet vermiştir.yüzyılda Samsun limanı, Karadeniz ticaretinin en hareketli noktalarından biri haline gelmiştir. Tütün ticareti özellikle önemli bir ekonomik faaliyet olmuştur. Rum tüccarlar, bankerler ve zanaatkârlar şehir ekonomisinde aktif rol oynamışlardır. Avrupa ile ticaret yapan Rum tüccarlar Samsun’un kozmopolit yapısına katkıda bulunmuştur.Samsun’daki Rum nüfusun sosyal yapısı incelendiğinde eğitim kurumlarının önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Rum okulları, kilise okulları ve kültür dernekleri bölgedeki entelektüel hayatın gelişmesine katkı sağlamıştır. Yunanca eğitim veren okullar, Pontus kültürünün devamlılığında önemli rol oynamıştır.yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla birlikte Karadeniz bölgesinde siyasi gerilimler artmıştır. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan olaylar bölgedeki Rum nüfusun geleceğini derinden etkilemiştir. 1914–1922 yılları arasında yaşanan çatışmalar ve tehcirler sonucunda Rum nüfusun önemli bir kısmı bölgeden ayrılmıştır.1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Lozan Antlaşması kapsamında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi, Samsun’daki Rum varlığının büyük ölçüde sona ermesine yol açmıştır. Karadeniz Rumlarının büyük bölümü Yunanistan’ın kuzey bölgelerine yerleştirilmiştir. Selanik, Kavala ve Drama gibi şehirlerde Karadeniz kökenli Rum toplulukları yeni yaşamlar kurmuşlardır.Göç eden Rum toplulukları eski memleketlerinin isimlerini yaşatmak amacıyla yeni yerleşimlere Nea yani “yeni” kelimesini ekleyerek isim vermiştir. Nea Samsounta ve Nea Amisos gibi yerleşimler bu kültürel devamlılığın örnekleridir. Pontus kültürü müzik, dans ve mutfak gelenekleri aracılığıyla Yunanistan’da yaşamaya devam etmiştir.Pontus Rumlarının dili olan Romeika, antik Yunancanın bazı özelliklerini koruyan bir lehçedir. Bu dil günümüzde sınırlı sayıda kişi tarafından konuşulmaktadır. Dilin korunmuş olması Karadeniz bölgesindeki kültürel sürekliliğin göstergelerinden biridir.Samsun’un Rum tarihi yalnızca bir etnik grubun hikâyesi değil aynı zamanda Karadeniz’in çok kültürlü yapısının bir yansımasıdır. Antik çağdan modern döneme kadar farklı toplulukların bir arada yaşadığı bu coğrafya, kültürel etkileşimin önemli örneklerinden birini oluşturur.Bugün Samsun’da Rum varlığı fiziksel olarak büyük ölçüde ortadan kalkmış olsa da mimari kalıntılar, yer adları ve tarihsel kayıtlar bu geçmişin izlerini taşımaktadır. Amisos kalıntıları, eski kilise yerleri ve arşiv belgeleri bu çok katmanlı tarihin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.Sonuç olarak Samsun’un Rum tarihi, Karadeniz dünyasının ekonomik, kültürel ve siyasi dönüşümlerini yansıtan önemli bir örnektir. Pontus kültürünün şekillendirdiği bu tarihsel miras, Karadeniz’in çok katmanlı kimliğinin anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Samsun, antik Amisos’tan modern döneme uzanan süreçte farklı kültürlerin kesişim noktası olmuş ve bu özelliğini tarih boyunca korumuştur.