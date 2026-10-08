Kategori: Makale | 0 Yorum | Yazan: Avraham Zafer İşcen | 08 Ekim 2026 09:06:25









Ermenilerin Samsun’daki Varlığı yüzyılın sonlarına kadar Samsun ve çevresi, Anadolu’nun kuzeydoğusunun ticaret yolları üzerinde yalnızca Türklerin değil, aynı zamanda Rum, Ermeni ve diğer Hristiyan topluluklarının da bir arada yaşadığı bir mozaikti. Samsun’un Selahiye Mahallesi, bu çokkültürlü yapının kalbinde yer alıyordu; mahallede binlerce Ermeni aile yaşardı ve günümüz kent planında artık Ayakta olmayan onlarca Ermeni evi bu mahalledeki hayatın tanıklarıydı. Birçok tarihsel kaynak, Cumhuriyet öncesi Samsun merkezi nüfusunun içinde on binin üzerinde Ermeni yaşadığını belirtir; en yoğun olarak Selahiye’de ikamet ediyorlardı.

Dalga seslerinin umutla hüzün arasında bir ritim tuttuğu Karadeniz’in kıyısında, rüzgârın hafifçe denizin tuzunu karaya üflediği bir şehir yükselir: Samsun. Bugün modern Türkiye’nin önemli liman kentlerinden biri olan bu yer, yüzyıllar boyunca farklı halkların, inançların ve kültürlerin buluşma, yinelenme ve bazen de kaybolma noktası olmuştur. Bu çok katmanlı geçmişin bir parçası, ne yazık ki bugün birçoğu unutulmuş ya da gölgelenmiş bir topluluk — Osmanlı döneminde yaşamış Ermeni halkıdır.Samsun’daki Ermeni nüfus, yalnızca sayısal bir unsur değildi; aynı zamanda bu şehirde kültürel, sosyal ve mimari izler bırakmış bir toplumdu. Mahallelerdeki evlerin taş işçiliği, halen bazı köşelerde görülen mimari detaylar bu mirasın sessiz kalıntılarıdır.İbadet Yerleri ve Mimari MirasBugün Selahiye’de bulunan ve Selahiye Mahallesi’nin adıyla bilinen Selahiye Camii’nin bulunduğu yerin bir zamanlar Ermeni kilisesi olarak var olduğu ve cemaatin bir ibadet yeri olduğu bilinmektedir. O dönemde kilise binası kilise papazının lojmanı ile bir Ermeni yetimhanesine de ev sahipliği yapıyordu. Bu yapı daha sonra belediye tarafından 1930’larda okul haline getirilmiş, kilise binası ise imha edilmiştir.Bu değişim, yalnızca taş bir yapının dönüşümü değildir; aynı zamanda bir insanların tarihsel izlerinin silinmesinin de simgesidir. Bir zamanlar çan seslerinin çınladığı yerde bugün ezanlar okunurken, o çanların yankısı hafızalarda kalmıştır.Samsun’un Kültürel ve Toplumsal Yapısı19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyıl başında Samsun, Osmanlı İmparatorluğu’nun Canik Sancağı içinde önemli bir ticaret ve deniz kenti olarak yükselmeye başlamıştı. Bölgeye gelen insanlar yalnızca ticaret yapmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi cemaat yapılarında eğitim, kültür ve ortak aidiyet inşa ediyordu. Ermeni nüfusu da, kendi cemaat sistemleri içinde kiliseler, okullar ve sosyal örgütlenmelerle yaşamlarını sürdürüyorlardı.Ermeniler, şehir ekonomisinde önemli rol oynayan ticaret ağlarının içinde aktiflerdi ve pek çok sosyal yapının parçasıydılar. Selahiye gibi mahallelerde gündelik yaşamın ritmi hem ticaret hem dini törenler hem de aile hayatıyla örülüyordu.Politik Değişimin Getirdiği FırtınalarOsmanlı Devleti’nin 19. yüzyıl sonlarından itibaren zayıflamasıyla birlikte yalnızca siyasi dengeler değil, aynı zamanda etnik ve dini ilişkiler de gerildi. 1910’ların başında yaşanan toplumsal hareketlilik ve milliyetçi akımlar, farklı cemaatlerin arasındaki iletişimi zorlaştırdı ve güvenlik kaygılarını artırdı. Samsun gibi şehirlerde hadiseler, bazen yerel huzursuzluklara yol açtı. Araştırmacılar, 1895 ve 1922 yılları arasında Samsun ve çevresinde Türk-Ermeni ilişkilerinde zaman zaman gerginlikler yaşandığını, olayların gündelik yaşamı etkilediğini rapor etmektedirler.Ancak belki de en dramatik ve kalıcı kırılma, Birinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde yaşanan süreçte meydana geldi: 1915 yılı ve sonrası.1915 ve Tehcir Süreci1915 yılında Osmanlı Devleti’nin çıkardığı Sevk ve İskân Kanunu ile birlikte, Samsun’daki Ermeni nüfusu da diğer Anadolu Ermenileri gibi tehcir edilerek yurdun içlerine sevk edildi. Bu tehcir süreci, pek çok tarihsel kaynağa göre, bölgedeki Ermeni toplumunun büyük kısmının yurtlarından ayrılmasına neden oldu.Yerel tanıklıklar ve bazı tarihsel ifadeler, Samsun’daki Ermeni nüfusun bir kısmının zor koşullar altında göç ettirildiğini, bazılarının deniz kıyısında hayatını kaybettiğini belirtir. Bu süreç, yalnızca bir nüfus hareketi değil, aynı zamanda bir toplumun varoluş mücadelesinin zor bir kesitidir. Tehcir edilen kimi aileler yolda yaşamını yitirmiş, bazıları başka şehirlerde başka topluluklarla karışmış, kimileri de geri dönememiştir.Cumhuriyet Dönemi ve SessizlikCumhuriyet’in ilanından sonra Samsun’da Ermeni topluluğunun nüfusu yok denecek kadar azalmıştır. Selahiye Mahallesi’ndeki mimari izlerin çoğu yok olmuş, kilise binaları cami veya okul yapılmış, Ermeni cemaatinin varlığı şehir yaşamından kaybolmuştur.Bugün artık Samsun’da canlı bir Ermeni topluluğu yoktur; fakat şehrin taş duvarları arasında hâlâ suskun bir hikâye saklıdır. Bazı eski evler, ara sokaklarda duran taş yapılar, çöken duvarlara karışmış bir zamanların izlerini taşır — adeta “bir zaman bizim de hayatlarımız burada atıyordu” diyen bir fısıltı gibi.Samsun’da Birlikte Yaşamın İzleriTarih her zaman acılarla örülüdür, fakat o acılar içinde birlikte yaşama ve ortak hayat kurma örnekleri de vardır. Samsun gibi şehirlerde Ermeniler, Türk ve diğer halklarla uzun süre iç içe yaşamış; ticarette, kültürde, kamusal hayatta birlikte var olmuşlardır. Bu tarihsel birliktelik, bugünün kent hafızasında hâlâ belirsiz ama önemli bir yer tutar.Kaybolan Bir Topluluğun HafızasıSamsun’un Ermeni tarihi, bugün belki sokaklarda duyulmaz, belki yüksek sesle söylenmez; ancak kent hafızası buna tanıklık eder. Bir zamanlar Selahiye’nin taş sokaklarında koşan çocukların, kilise çanlarının ve cemaat sohbetlerinin yerini şimdi başka sesler almıştır. Fakat tarihin katmanları, bazen en sessiz duvarlarda, en soluk mimari izlerde saklıdır.Bir şehrin tarihi yalnızca büyük olaylarla değil, insanların günlük yaşamlarıyla da yazılır. Samsun’un Ermeni topluluğu bugün belki yok, ama onların anıları — mimari kalıntılar, mahalle hafızası ve yazılı belgele­rin izleri — hala bu şehrin köşelerinde beklemektedir. Ve bu hatıralar, tarihi dürüstçe, saygıyla ve detaylarına sadık kalarak anmak isteyen herkesin belleğinde yeniden can bulmalıdır. Çünkü geçmiş, yalnızca kazananın sesi değildir — tarihin tüm renkleriyle konuştuğu bir gerçekliktir.Samsun’daki Ermeni Kilise ve Okul Tarihi – Belgelere Dayalı MekânlarSamsun’un tarihine bakarken yalnızca kaybolmuş isimler değil; bir zamanlar yaşamın aktığı somut yapılar, ibadet yerleri ve okul binaları da vardır. Osmanlı döneminin kaynaklarına göre Samsun (Canik) sancak merkezinde 1914 öncesi binlerce Ermeni yaşıyordu ve bölgede yüzlerce kilise ile eğitim kurumu bulunuyordu.Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi (Saint Nicholas) – Canik / SelahiyeBu kilise Samsun’un en önemli Ermeni ibadet yerlerinden biriydi: 1840 ya da 1849 civarında inşa edildiği belirtilir.Ermeni Apostolik Kilisesi’ne bağlıydı ve cemaatin ana ibadet merkeziydi.Hemen yanında Nersesyan Ermeni Koleji (Armenian College) bulunuyordu; 1883’te açılan bu okulda 1914’e kadar yaklaşık 298 öğrenci eğitim görmüştü.Çevresinde aynı dönemde bir Ermeni tiyatrosu dahi inşa edilmişti; bu, cemaatin sadece ibadet değil kültürel yaşamı da sahiplenmiş olduğunun işaretidir.1922’de liman bombardımanları sırasında zarar gören kilise daha sonra 1936’da yıkılmış, yerine 30 Ağustos İmam‑Hatip Ortaokulu yapılmıştır.Bu yapı yalnızca bir taş binası değil; bir cemaatin günlük hayatını, inançlarını ve eğitimini barındırmış bir mekândı. Bugün olduğu yerde yükselen okul ve cami, o tarihin gölgesini taşımaya devam eder.Nersesyan Ermeni Koleji – Kilisenin Eğitim MerkeziKiliseyle birlikte çalışan bu okul: 1883’te kuruldu ve 1914’te yoğun öğrencisi vardı.Samsun’daki Ermeni gençlerinin eğitim gördüğü, kültürel metinler ve Ermenice yayınlar üretildiği bir merkezdi.Bu okul, aynı cemaatin kültürel ve entelektüel yaşamını şekillendiren önemli bir kurum olarak kayıtlara geçmiştir.Selahiye Mahallesi’nin Kaybolmuş Ermeni Kilisesi ve YetimhaneSelahiye’deki büyük mahallede yaşayan Ermeni nüfusun: ibadet ettiği kilise, Selahiye Camii ile 30 Ağustos Okulu’nun bulunduğu bölgede yer alıyordu; bugün bu yapıların hemen altında eskiden Ermeni kilisesi olduğu bilinmektedir.Kilisenin misafirhanesi ya da “Darül Eytam” adıyla anılan Ermeni yetimhanesi de aynı kompleks içindeydi.Cumhuriyet döneminde bu kilise ve okul lojmanı binası başka amaçlarla kullanılmıştır. Bu mekân, halkın hafızasında halen “mahallenin kalbi” olarak anılır; onun yok oluşu, sadece bir bina kaybı değil, bir toplumun mutluluk, eğlence ve dua kültürünün geride kalmasıdır.Canik Sancağı Genelinde Ermeni Okulları1914’e kadar: Samsun ve çevresinde onlarca Armenian Public School faaliyet gösteriyordu.1901-1902 eğitim yılı verilerine göre; Samsun ve civarında toplam 27 Ermeni okulunda 1361 erkek ve 344 kız öğrenci eğitim alıyordu.Bu rakamlar, cemaatin okuryazar bireyler yetiştirmeye verdiği önemi gösterir. Eğitim kurumları yalnızca çocuklara alfabe öğretmiyor, aynı zamanda Ermenice kültürü, hikâyeleri ve umudu da yaşatıyordu.Samsun’un sokaklarında bir zamanlar yankılanan vaaz sesleri ve okul çanları artık duyulmuyor. Ancak Selahiye’nin taş döşeli sokaklarında çocukların okula koştuğu günleri hayal etmek mümkündür.Surp Nigoğayos Kilisesi’nin önünde cemaatin dua ettiği, bayram sabahlarında taze çiçeklerle çevrildiği o günler artık yalnızca eski bir fotoğraf albümünde saklıdır.Nersesyan Koleji’nin koridorlarından okunan Ermenice şiirlerin yankısı, bugün yalnızca hafızalarda yaşayan bir melodidir.Bu yapılar yıkılmış, başka amaçlara dönüştürülmüş olabilir; fakat Samsun’un Ermeni tarihini anlamayan bir anlatı, bu kamusal mekânların duygusunu ve varoluşunu yok sayar. Bir kiliseyi ya da bir okulu anmak, bir toplumun geçmişteki umutlarını, çabalarını ve günlük yaşamını yâd etmektir.