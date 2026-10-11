A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Tayvan Savaşı, Dünyanın Maliyetini Hesaplamasına Yol Açacaktır.

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 11 Ekim 2026 12:22:50

Tayvan'ın Avrupa Birliği ve Belçika'daki temsilcisi, Çin'in Tayvan'ı işgalinin "küresel bir felakete yol açacağı" uyarısında bulunarak, sonuçlarının adanın ve savunmasına dahil olan askeri güçlerin çok ötesine uzanacağını savundu. Brüksel'de konuşan Shieh Jhy-wey, "COVID-19 pandemisinin veya 2008 mali krizinin etkilerini çok aşan ekonomik, teknolojik, jeopolitik ve insani sonuçlar" olasılığından bahsetti. Avrupalı dinleyicilere verdiği mesaj, Tayvan'ın güvenliğinin, teknolojisine ve çevresindeki sulardan geçen ticarete bağımlı ülkelerin refahından ayrılamayacağıydı.



Shieh, Bloomberg Economics'in Tayvan konusunda ABD ile Çin arasında yaşanacak tam ölçekli bir savaşın ilk yılında küresel ekonomiye yaklaşık 10,6 trilyon dolara, yani küresel GSYİH'nin yaklaşık yüzde 10'una mal olabileceğini tahmin eden araştırmasına atıfta bulundu. Bu tahmin, herhangi bir çatışmanın kaçınılmaz maliyetinden ziyade, modellenmiş bir senaryoyu tanımlıyor, ancak caydırıcılık diplomatik dilinin ardındaki ekonomik risklerin bir ölçüsünü veriyor.

Brüksel'deki görevine bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce başlayan diplomat, Çin Cumhuriyeti'nin 115. Ulusal Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen resepsiyonda 350'den fazla konuğa hitap etti. Güçlü konuşmasına, Tibetliler, Uygurlar ve Hong Kongluların yanı sıra Çin özgürlük ve demokrasi hareketinin temsilcilerini de selamlayarak başladı.

Ona göre bu kişiler, "dünyanın dört bir yanında ülkeleri, memleketleri ve özgürlükleri için savaşan halklarını temsil ediyorlardı."

Shieh, Tayvan'ın "canlı bir demokrasi olarak elde ettiği başarıyı" kutlarken, Pekin'den gelen on yıllarca süren baskıyı da anlattı. Çin'i, adanın hareket özgürlüğünü kısıtlamak için askeri tatbikatlar, siber saldırılar, denizaltı kablolarının sabotajı, dezenformasyon, yıldırma ve diplomatik izolasyon kullanmakla suçladı.

Bu önlemleri gri bölge stratejisi olarak nitelendirdi. "Bir yandan aile duygumuza hitap ediyorlar, diğer yandan ise bizi sıkıca kucaklıyorlar," dedi.

Yorumları, Pekin'in ilişkiye dair açıklamasına meydan okuyor. Çin, kendi kendini yöneten Tayvan üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor ve adayı kendi kontrolü altına almak için güç kullanma olasılığını dışlamıyor. Tayvan hükümeti bu iddiayı reddediyor ve halkının kendi geleceğini belirlemesi gerektiğini savunuyor. Başkan Xi Jinping, birleşmeyi merkezi bir siyasi hedef haline getirdi, ancak bu hedef, işgal için belirlenmiş bir kamuoyu takvimiyle karıştırılmamalıdır.

Pekin, kendi pozisyonunu desteklemek için hanedanlık tarihine ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna ilişkin bildirilere atıfta bulunuyor. Ancak anlaşmazlık sadece geçmişle ilgili bir tartışma değil. Ekonomik önemi, sınırlı resmi diplomatik tanınırlığının çok ötesinde olan bir demokrasinin geleceğiyle ilgili.

Tayvan, Vatikan da dahil olmak üzere sadece 12 müttefik ülkeyle diplomatik ilişkiler sürdürüyor. Buna rağmen, yarı iletken endüstrisi küresel üretimin merkezinde yer alıyor. Adada üretilen çipler, akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar çeşitli ürünlere güç sağlarken, gelişmiş işlemcileri yapay zekanın genişlemesinin temelini oluşturuyor. Bir savaş, dünya genelindeki işletmelerin bağlı olduğu bileşenlerin üretimini, sevkiyatını ve erişimini tehdit edecektir.

Shieh, resepsiyona giderken bir gazeteciyle yaptığı bir konuşmayı örnek göstererek Tayvan'ın pozisyonunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Xi arasındaki görüşme hakkında sorulan bir soruya gazeteci, Tayvan'ın "masada olmasa bile menüde yer alıp almadığını" öğrenmek istedi.

Shieh, Tayvan'ın ne tedarikçi ne de tedarikçi olduğunu söyledi. Gazeteci, adanın tam olarak nerede durduğunu sorduğunda ise farklı bir benzetme kullandı. "Tayvan, Hint-Pasifik Stratejik İttifakı'nda kilit bir konumda bulunan en önemli tedarikçilerden biri olarak mutfaktaydı," dedi.

Görüntü, konuşmasının özündeki argümanı yansıtıyordu: Tayvan, diğer ülkelerin emellerini mümkün kılan teknolojinin büyük bir kısmını sağlıyor, ancak diplomatik görüşmelerde yer edinmekte zorlanıyor. Üretim gücü adaya önemli bir uluslararası önem kazandırıyor, ancak bu önem otomatik olarak resmi tanınma veya siyasi koruma anlamına gelmiyor.

Shieh, anlattığı felaketin nasıl önlenebileceği sorulduğunda doğrudan şu cevabı verdi: "Caydırıcılık kilit kelimedir."

Tayvan Boğazı'ndan savaş gemileri göndermenin, Pekin'e uluslararası denizciliğe destek konusunda "güçlü bir sinyal" vereceğini savundu. Ona göre bu geçişler, diğer hükümetlerin de su yoluna erişimi sürdürme ve onu yıldırma yoluyla kontrol etme girişimlerine direnme konusunda çıkarları olduğunu gösterecekti.

Ayrıca Avrupalıları, Çin ile yeniden kurulan ilişkilerin Tayvan ile olan bağlarını zayıflatmasına izin vermemeleri konusunda uyardı. Pekin'in karşılıklı yarar sağlayan işbirliği vaatlerinin, ada ile temasların kısıtlanması talepleriyle birlikte gelebileceğini savundu.

"Size şantaj yapacaklar, tehdit edecekler ve gözdağı verecekler ve Tayvan ile tüm iletişiminizi kesmenizi isteyecekler," dedi. "Belirli koşullar altında, bazıları Tayvan ile olan ilişkilerinden bile şüphe duymaya başlayabilir."

Düşüncesini desteklemek için Shakespeare'in " Ölçüye Göre Ölçü" oyunundan şu alıntıyı yaptı : "Şüphelerimiz haindir ve denemekten korkarak, kazanabileceğimiz iyilikleri kaybetmemize neden olurlar."

Shieh'e göre, bu şüphelerin ikili diplomasi sınırlarını aşan sonuçları var. Pekin'i, Tayvan'ı Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlardan dışlamaya çalışmakla ve adanın siyasi olarak görünmez kalmasında ısrar etmekle suçladı.

"Çin'e göre Tayvan görülmemeli ve duyulmamalı," dedi.

Ofisinin faaliyet gösterdiği isim bile bu kısıtlamaları yansıtıyor. Tayvan'ın Brüksel'deki misyonu resmi olarak AB ve Belçika'daki Taipei Temsilcilik Ofisi'dir. Pekin'den "Tayvan Misyonu" adını kabul etmesini istemenin "imkansız bir görev" olduğunu söyledi.

Ancak Shieh, bir zamanlar benzer şekilde ulaşılamaz olarak görülen bir gelişmeyi de hatırlattı: Tayvan'ın 1996'daki ilk doğrudan başkanlık seçimi. Otuz yıl sonra, adanın demokratik kurumları, Avrupa ile daha yakın ilişkiler kurma yönündeki argümanının merkezinde yer almaya devam ediyor.

Tayvan Başkan Yardımcısı Hsiao Bi-khim'in Kasım 2025'te Avrupa Parlamentosu'nda Çin'e Karşı Parlamentolararası İttifak'ın yıllık zirvesinde yaptığı konuşmayı örnek gösterdi. Bu ziyaret, Pekin'in itirazlarına rağmen Tayvan'ın uluslararası ilişkilerini genişletme çabalarının dikkat çekici bir örneğini sundu.

"Çin elbette çok öfkelendi ve sürekli protesto etti," dedi Shieh.

Avrupa Parlamentosu'nun Tayvan Dostluk Grubu'na başkanlık eden Alman Avrupa Halk Partisi milletvekili Michael Gahler de resepsiyonda bir konuşma yaptı. Tayvan'ı AB için "güvenilir ve demokratik" bir ortak ve kurallara dayalı bir düzene bağlı bir ülke olarak tanımladı.

Gahler, Çin'in boğaz boyunca uyguladığı askeri baskıyı "yoğun" olarak nitelendirirken, diyaloğun önemini vurguladı. AB'nin Çin'e parlamenter ziyaretlerine yeniden başladığını belirten Gahler, yenilenen temasın "politikamızı değiştirmediğini" söyledi. Sözleri, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu görevi vurguladı: Pekin ile diyaloğu sürdürürken, demokratik ve ekonomik önemi giderek göz ardı edilmesi zorlaşan Tayvan ile ilişkiyi korumak.

Martin Banks

Martin Banks, AB kurumlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip, son derece nitelikli bir gazetecidir. Çok çeşitli konularda yazılar kaleme almıştır. Yaklaşık 40 yıldır gazetecilik yapan Martin Banks, 2001 yılında Brüksel'e geldiğinden beri Avrupa Birliği ve birçok başka konu hakkında haberler yapmaktadır. Dış ilişkiler ve AB politikaları konusunda uzmanlaşmış olup, kültür, sanat ve yaşam tarzı üzerine de yazılar yazmaktadır.



Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Şiirimizin Başı Sağ Olsun
Deniz Göktaş New York Times'a konuştu: "Cezaevinde bir saniye bile pişman olmadım"
Fransa'yı zorlu günler bekliyor.
Nepal ve Çin'de kayıp sayısı 3 bini aştı.
Avustralya'da Kedi Sokağa Çıkma Yasağı
Tayvan Savaşı, Dünyanın Maliyetini Hesaplamasına Yol Açacaktır.
Michigan'daki savaş karşıtı oylar ABD politikasını yeniden şekillendirebilir mi?
Amerika'nın 11 Eylül'e Verdiği Tepkinin Uzun Gölgesi
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Bağımsızlık Paktı İmzaladı.
Trump tüm Kuzey Amerika'yı "sınırlarına kattı"

Avrupa, Çin'in 7,5 milyar dolarlık hibrit otomobil patlamasını bir ticaret savaşına yol açmadan dizginleyebilir mi?
Kritik Mineraller Afrika'nın İkinci Paylaşımını Tetikliyor
Küreselleşmenin Sonu mu? Savaşlar ve Ticaret Çatışmaları Tedarik Zincirlerini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
İran savaşı küresel ticareti nasıl yeniden şekillendirecek?
Türkiye 2025'te kira artışlarında AB ülkelerini geride bıraktı.
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

2026 Başbakanlık Edebiyat (Şiir) Ödülü Ender Başkan'a verildi
İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (III)
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (II)
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (I)
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk

BM'den El Nino uyarısı: "Olağanüstü boyutlara" ulaşabilir.
Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Çin'den beyin çipi atılımı: Musk'a rakip olacak cihazlara onay
Dünyada ilk: İnsansı robot ameliyat yaptı.
Otomobil Teknolojisinin Geleceği
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.

Dünyanın en eski gemi batığı Antalya Kekova'da keşfedildi
En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
UNICEF: Her beş gençten biri internette cinsel taciz mağduru
BM Gıda Programı'ndan 13 bölgede açlık uyarısı…
Gelecek 5 yılda sıcaklıklar rekor kıracak!
Rekor sayıda ABD'li ülkeyi terk edip vatandaşlıktan çıkıyor
Türkiye otokratik rejimler arasında

Samsun’un Sessiz İzleri Bir Şehrin Ermeni Tarihi
SAMSUN RUM TARİHİ
ENGİZ (SAMSUN) (ENGIZOS) TARİHİ
Tanrı Firarda
Kuzuyu kurda emanet eden çoban masalı
ASKIDA EKMEK GİBİ DEMOKRASİ
SİYASİ AHLAK
SEFİLLER
SATICININ ÖLÜMÜ
BİR HİCÂZKÂR HİKÂYE

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 