Tayvan Savaşı, Dünyanın Maliyetini Hesaplamasına Yol Açacaktır.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 11 Ekim 2026 12:22:50









Shieh, Bloomberg Economics'in Tayvan konusunda ABD ile Çin arasında yaşanacak tam ölçekli bir savaşın ilk yılında küresel ekonomiye yaklaşık 10,6 trilyon dolara, yani küresel GSYİH'nin yaklaşık yüzde 10'una mal olabileceğini tahmin eden araştırmasına atıfta bulundu. Bu tahmin, herhangi bir çatışmanın kaçınılmaz maliyetinden ziyade, modellenmiş bir senaryoyu tanımlıyor, ancak caydırıcılık diplomatik dilinin ardındaki ekonomik risklerin bir ölçüsünü veriyor.

Martin Banks





Martin Banks, AB kurumlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip, son derece nitelikli bir gazetecidir. Çok çeşitli konularda yazılar kaleme almıştır. Yaklaşık 40 yıldır gazetecilik yapan Martin Banks, 2001 yılında Brüksel'e geldiğinden beri Avrupa Birliği ve birçok başka konu hakkında haberler yapmaktadır. Dış ilişkiler ve AB politikaları konusunda uzmanlaşmış olup, kültür, sanat ve yaşam tarzı üzerine de yazılar yazmaktadır.







Tayvan'ın Avrupa Birliği ve Belçika'daki temsilcisi, Çin'in Tayvan'ı işgalinin "küresel bir felakete yol açacağı" uyarısında bulunarak, sonuçlarının adanın ve savunmasına dahil olan askeri güçlerin çok ötesine uzanacağını savundu. Brüksel'de konuşan Shieh Jhy-wey, "COVID-19 pandemisinin veya 2008 mali krizinin etkilerini çok aşan ekonomik, teknolojik, jeopolitik ve insani sonuçlar" olasılığından bahsetti. Avrupalı dinleyicilere verdiği mesaj, Tayvan'ın güvenliğinin, teknolojisine ve çevresindeki sulardan geçen ticarete bağımlı ülkelerin refahından ayrılamayacağıydı.Brüksel'deki görevine bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce başlayan diplomat, Çin Cumhuriyeti'nin 115. Ulusal Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen resepsiyonda 350'den fazla konuğa hitap etti. Güçlü konuşmasına, Tibetliler, Uygurlar ve Hong Kongluların yanı sıra Çin özgürlük ve demokrasi hareketinin temsilcilerini de selamlayarak başladı.Ona göre bu kişiler, "dünyanın dört bir yanında ülkeleri, memleketleri ve özgürlükleri için savaşan halklarını temsil ediyorlardı."Shieh, Tayvan'ın "canlı bir demokrasi olarak elde ettiği başarıyı" kutlarken, Pekin'den gelen on yıllarca süren baskıyı da anlattı. Çin'i, adanın hareket özgürlüğünü kısıtlamak için askeri tatbikatlar, siber saldırılar, denizaltı kablolarının sabotajı, dezenformasyon, yıldırma ve diplomatik izolasyon kullanmakla suçladı.Bu önlemleri gri bölge stratejisi olarak nitelendirdi. "Bir yandan aile duygumuza hitap ediyorlar, diğer yandan ise bizi sıkıca kucaklıyorlar," dedi.Yorumları, Pekin'in ilişkiye dair açıklamasına meydan okuyor. Çin, kendi kendini yöneten Tayvan üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor ve adayı kendi kontrolü altına almak için güç kullanma olasılığını dışlamıyor. Tayvan hükümeti bu iddiayı reddediyor ve halkının kendi geleceğini belirlemesi gerektiğini savunuyor. Başkan Xi Jinping, birleşmeyi merkezi bir siyasi hedef haline getirdi, ancak bu hedef, işgal için belirlenmiş bir kamuoyu takvimiyle karıştırılmamalıdır.Pekin, kendi pozisyonunu desteklemek için hanedanlık tarihine ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna ilişkin bildirilere atıfta bulunuyor. Ancak anlaşmazlık sadece geçmişle ilgili bir tartışma değil. Ekonomik önemi, sınırlı resmi diplomatik tanınırlığının çok ötesinde olan bir demokrasinin geleceğiyle ilgili.Tayvan, Vatikan da dahil olmak üzere sadece 12 müttefik ülkeyle diplomatik ilişkiler sürdürüyor. Buna rağmen, yarı iletken endüstrisi küresel üretimin merkezinde yer alıyor. Adada üretilen çipler, akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar çeşitli ürünlere güç sağlarken, gelişmiş işlemcileri yapay zekanın genişlemesinin temelini oluşturuyor. Bir savaş, dünya genelindeki işletmelerin bağlı olduğu bileşenlerin üretimini, sevkiyatını ve erişimini tehdit edecektir.Shieh, resepsiyona giderken bir gazeteciyle yaptığı bir konuşmayı örnek göstererek Tayvan'ın pozisyonunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Xi arasındaki görüşme hakkında sorulan bir soruya gazeteci, Tayvan'ın "masada olmasa bile menüde yer alıp almadığını" öğrenmek istedi.Shieh, Tayvan'ın ne tedarikçi ne de tedarikçi olduğunu söyledi. Gazeteci, adanın tam olarak nerede durduğunu sorduğunda ise farklı bir benzetme kullandı. "Tayvan, Hint-Pasifik Stratejik İttifakı'nda kilit bir konumda bulunan en önemli tedarikçilerden biri olarak mutfaktaydı," dedi.Görüntü, konuşmasının özündeki argümanı yansıtıyordu: Tayvan, diğer ülkelerin emellerini mümkün kılan teknolojinin büyük bir kısmını sağlıyor, ancak diplomatik görüşmelerde yer edinmekte zorlanıyor. Üretim gücü adaya önemli bir uluslararası önem kazandırıyor, ancak bu önem otomatik olarak resmi tanınma veya siyasi koruma anlamına gelmiyor.Shieh, anlattığı felaketin nasıl önlenebileceği sorulduğunda doğrudan şu cevabı verdi: "Caydırıcılık kilit kelimedir."Tayvan Boğazı'ndan savaş gemileri göndermenin, Pekin'e uluslararası denizciliğe destek konusunda "güçlü bir sinyal" vereceğini savundu. Ona göre bu geçişler, diğer hükümetlerin de su yoluna erişimi sürdürme ve onu yıldırma yoluyla kontrol etme girişimlerine direnme konusunda çıkarları olduğunu gösterecekti.Ayrıca Avrupalıları, Çin ile yeniden kurulan ilişkilerin Tayvan ile olan bağlarını zayıflatmasına izin vermemeleri konusunda uyardı. Pekin'in karşılıklı yarar sağlayan işbirliği vaatlerinin, ada ile temasların kısıtlanması talepleriyle birlikte gelebileceğini savundu."Size şantaj yapacaklar, tehdit edecekler ve gözdağı verecekler ve Tayvan ile tüm iletişiminizi kesmenizi isteyecekler," dedi. "Belirli koşullar altında, bazıları Tayvan ile olan ilişkilerinden bile şüphe duymaya başlayabilir."Düşüncesini desteklemek için Shakespeare'in " Ölçüye Göre Ölçü" oyunundan şu alıntıyı yaptı : "Şüphelerimiz haindir ve denemekten korkarak, kazanabileceğimiz iyilikleri kaybetmemize neden olurlar."Shieh'e göre, bu şüphelerin ikili diplomasi sınırlarını aşan sonuçları var. Pekin'i, Tayvan'ı Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlardan dışlamaya çalışmakla ve adanın siyasi olarak görünmez kalmasında ısrar etmekle suçladı."Çin'e göre Tayvan görülmemeli ve duyulmamalı," dedi.Ofisinin faaliyet gösterdiği isim bile bu kısıtlamaları yansıtıyor. Tayvan'ın Brüksel'deki misyonu resmi olarak AB ve Belçika'daki Taipei Temsilcilik Ofisi'dir. Pekin'den "Tayvan Misyonu" adını kabul etmesini istemenin "imkansız bir görev" olduğunu söyledi.Ancak Shieh, bir zamanlar benzer şekilde ulaşılamaz olarak görülen bir gelişmeyi de hatırlattı: Tayvan'ın 1996'daki ilk doğrudan başkanlık seçimi. Otuz yıl sonra, adanın demokratik kurumları, Avrupa ile daha yakın ilişkiler kurma yönündeki argümanının merkezinde yer almaya devam ediyor.Tayvan Başkan Yardımcısı Hsiao Bi-khim'in Kasım 2025'te Avrupa Parlamentosu'nda Çin'e Karşı Parlamentolararası İttifak'ın yıllık zirvesinde yaptığı konuşmayı örnek gösterdi. Bu ziyaret, Pekin'in itirazlarına rağmen Tayvan'ın uluslararası ilişkilerini genişletme çabalarının dikkat çekici bir örneğini sundu."Çin elbette çok öfkelendi ve sürekli protesto etti," dedi Shieh.Avrupa Parlamentosu'nun Tayvan Dostluk Grubu'na başkanlık eden Alman Avrupa Halk Partisi milletvekili Michael Gahler de resepsiyonda bir konuşma yaptı. Tayvan'ı AB için "güvenilir ve demokratik" bir ortak ve kurallara dayalı bir düzene bağlı bir ülke olarak tanımladı.Gahler, Çin'in boğaz boyunca uyguladığı askeri baskıyı "yoğun" olarak nitelendirirken, diyaloğun önemini vurguladı. AB'nin Çin'e parlamenter ziyaretlerine yeniden başladığını belirten Gahler, yenilenen temasın "politikamızı değiştirmediğini" söyledi. Sözleri, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu görevi vurguladı: Pekin ile diyaloğu sürdürürken, demokratik ve ekonomik önemi giderek göz ardı edilmesi zorlaşan Tayvan ile ilişkiyi korumak.