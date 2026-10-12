Kategori: Dünya | 0 Yorum | 12 Ekim 2026 11:28:07









Çin gümrük verilerine göre, Çin'in AB'nin 27 üye ülkesine yaptığı hibrit araç ihracatı, 2026 yılının ilk yarısında bir önceki yıla göre üç katına çıkarak 2,5 milyar dolardan 7,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2021 yılının tamamında kaydedilen 845 milyon doların neredeyse dokuz katı.

Bu belirsizlik, ek gümrük vergilerinden kaçınılsa bile Çinli otomobil üreticilerinin ihraç ettikleri araç sayısında kısıtlamalarla karşılaşabileceği anlamına geliyor.













Sana Khan



Sana Khan, Modern Diplomacy'de Haber Editörüdür. Küresel güvenlik, dış politika ve güç politikalarına odaklanan, kanıta dayalı analize tutkuyla bağlı bir siyasi analist ve araştırmacıdır. Çalışmaları, stratejik ve teknolojik değişimlerin uluslararası düzeni nasıl şekillendirdiğini inceliyor.





Çin'in Avrupa'ya hızla büyüyen hibrit araç ihracatı, Pekin'in Avrupa Birliği'ne sevkiyatları kısıtlamayı kabul etmesinin ardından yeni bir belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Bu durum, iç talebin yavaşlaması ve rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte Çinli otomobil üreticileri için önemli bir büyüme kanalını tehdit ediyor. Çin'in Avrupa'ya hızla büyüyen hibrit araç ihracatı, Pekin'in Avrupa Birliği'ne sevkiyatları kısıtlamayı kabul etmesinin ardından yeni bir belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Bu durum, iç talebin yavaşlaması ve rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte Çinli otomobil üreticileri için önemli bir büyüme kanalını tehdit ediyor.Bu artış, AB'nin 2024 yılında Çin yapımı elektrikli araçlara ek gümrük vergileri getirmesinin ardından geldi. Şarj edilebilir hibrit araçlar ek vergilerden muaf tutulduğu için, üreticiler elektrikli sürüşü geleneksel motorlarla birleştiren modellerin sevkiyatını genişletti.Avrupa'nın bazı bölgelerinde şarj altyapısının sınırlı olması da talebi artırdı; bu bölgelerde tüketiciler, şarj edilebilir hibrit araçların sunduğu daha uzun sürüş menzili ve yakıt verimliliğine değer veriyor. Jefferies'e göre, Çinli üreticiler SAIC, BYD ve Chery, AB'deki Çin hibrit araç satış hacminin %90'ından fazlasını oluştururken, hibrit araçlar Avrupa satışlarının yarısından fazlasını temsil ediyor.Ortaya çıkan anlaşma bu genişlemeyi kısıtlayabilir, ancak pratikteki etkisi Pekin ve Brüksel'in düzenlemeleri nasıl uygulayacağına bağlı olacaktır.Çinli Otomobil Üreticileri Yeni Bir Ticaret Engeliyle Karşı KarşıyaAB anlaşması, Çin elektrikli araçları konusundaki ticaret anlaşmazlığında potansiyel bir değişime işaret ediyor; hibrit araç ihracatına getirilen kısıtlamalar, Avrupa pazarına giriş için bir başka önemli yolu da tehdit ediyor.Schmidt Automotive Research'e göre, Çinli markalar, 2024 yılının ilk çeyreğinde %9,5 olan pazar paylarını ikinci çeyrekte %15'e çıkararak rekor kırdı. Çin yapımı şarj edilebilir hibrit araçlar ise daha da hızlı bir büyüme göstererek, 2024 yılının başında sadece %1,7 olan pazar paylarını ikinci çeyrekte %15'in üzerine çıkardı.Bu büyüme, geleneksel olarak şarj edilebilir hibrit pazarında güçlü bir konuma sahip olan Volkswagen de dahil olmak üzere Avrupalı üreticiler için rekabeti yoğunlaştırdı.Car Industry Analysis'ten Felipe Munoz, anlaşmanın Çinli üreticiler için koşulları zorlaştıracağını ancak Avrupa'ya yayılmalarını tamamen durdurmasının olası olmadığını söyledi.Avrupa politika yapıcılarının, yerli üreticileri artan Çin rekabetine karşı ne kadar korumak istediklerine eninde sonunda karar vermek zorunda kalacaklarını savundu.Kotalar, ana risk faktörü olarak gümrük vergilerinin yerini alabilir.Anlaşmanın uygulanması belirsizliğini koruyor. Avrupa Ticaret Komiseri Maros Sefcovic Cuma günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın dört yıl içinde ithalatı birkaç milyon otomobil azaltacağını söyledi, ancak Brüksel ve Pekin henüz ayrıntılı düzenlemeleri açıklamadı.Çin Ticaret Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın ihracatın büyümeye devam etmesini sağlayacağını ve Çin'e diğer ithalat kaynaklarına verilen kotadan daha az olmayan bir kota garantisi vereceğini belirtti.Bazı yatırımcılar bu düzenlemeyi, ticaret gerilimlerini hafifletmeye yönelik bir adım ve Çin hibrit araçlarına ek gümrük vergisi uygulanma riskini azaltabilecek bir gelişme olarak değerlendiriyor. Ancak olası ithalat kotaları, asgari fiyatlar ve muafiyetler konusunda sorular devam ediyor.BYD hisseleri %1,8 düşerken, Chery ve SAIC hisseleri sırasıyla %1,4 ve %0,5 değer kazandı. Citi analistleri, anlaşmanın ticaret risklerinden bir nebze olsun rahatlama sağladığını, ancak nihai etkilerinin uygulama konusundaki teknik müzakerelere bağlı olacağını belirtti.Renault CEO'su Francois Provost, Çin'den gelen hibrit araç ithalatındaki artışı Avrupa için sürdürülemez olarak nitelendirdi ancak anlaşmanın bir ticaret savaşına tercih edilebilir olduğunu söyledi. Ticaret ilişkilerinin yönetimine daha ölçülü bir yaklaşım çağrısında bulundu.Volkswagen, giderek yoğunlaşan rekabetle karşı karşıya.Çin'de hibrit araçların hızla yaygınlaşması, bölgenin en önemli otomotiv segmentlerinden birinde pazar payı için rekabet eden Avrupalı üreticiler üzerindeki baskıyı artırdı.Çin Otomobil Bayileri Birliği'nde analist olan Li Yanwei, Çinli markaların büyümesinin, uzun süredir şarj edilebilir hibrit araçların önde gelen satıcısı olan Volkswagen de dahil olmak üzere Avrupalı üreticiler için giderek daha fazla zorluk yarattığını söyledi.Li tarafından derlenen verilere göre, Çin'in Avrupa'ya en büyük hibrit araç ihracatçısı olan BYD, yılın ilk sekiz ayında tamamen elektrikli araçlardan daha fazla şarj edilebilir hibrit araç sattı. En çok satan modeli ise Seal U SUV oldu.BYD, Chery, SAIC ve Geely ile birlikte, AB şarj edilebilir hibrit pazarında hala %31,8'lik paya sahip olan Volkswagen ile arasındaki rekabet farkını azalttı.Dolayısıyla bu anlaşmanın sonucu, yalnızca Çin'in ihracat hacimlerini değil, aynı zamanda Avrupa otomotiv endüstrisindeki fiyatlandırmayı, ürün stratejilerini ve rekabeti de etkileyebilir.Çin'in otomotiv sektörünü takip eden danışman Michael Dunne, Pekin'in anlaşmaya uyup uymayacağının veya geçici gümrük vergisi muafiyetleri de dahil olmak üzere alternatif düzenlemeler arayıp aramayacağının henüz belli olmadığını söyledi.Çinli otomobil üreticileri üretimlerini Avrupa'ya taşıyabilir mi?İthalata yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılması ihtimali, Çinli üreticileri Çin'den ihracata bağımlı kalmak yerine Avrupa içinde araç üretme planlarını hızlandırmaya teşvik edebilir.Avrupa'daki müşterilere daha yakın fabrikalar kurmak, kota uygulamaları ithal araçları kısıtladığında pazar erişimini sürdürmenin bir yolunu sağlayabilir. Bununla birlikte, yerel üretim kurmak önemli yatırım gerektirir ve küçük üreticiler için daha zor olabilir.Şangay merkezli danışmanlık şirketi Automobility'nin kurucusu Bill Russo, ithalata getirilen kısıtlamaların Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da üretim yapma teşvikini güçlendireceğini söyledi. Ancak sermaye gereksinimlerinin daha küçük oyuncuları genişleme planlarını yeniden gözden geçirmeye zorlayabileceği konusunda da uyardı.Jefferies analistleri, anlaşmanın asıl endişeyi gümrük vergilerinden kotalara kaydırabileceğini ve bunun da Çinli üreticileri daha yüksek fiyatlı araçlara odaklanmaya teşvik ederken Alman premium markaları üzerindeki baskıyı artırabileceğini söyledi.Bu anlaşma, Avrupa'daki üretim tesislerine yapılan yatırımları da hızlandırabilir ve Çinli otomobil üreticilerinin bölge pazarına hizmet etme biçimini yeniden şekillendirebilir.Avrupa'daki Otomotiv Ticaret Anlaşmazlığı Yeni Bir Aşamaya GiriyorBu anlaşma, AB'nin rekabetçi fiyatlı araçlara erişim ile kendi yerli otomotiv endüstrisinin rekabet gücüyle ilgili endişeler arasında denge kurma zorluğunu vurgulamaktadır.Çinli üreticiler için Avrupa, uluslararası alanda genişlemeleri ve yeni talep kaynakları bulma baskısıyla karşı karşıya kalmaları nedeniyle önemli bir büyüme pazarı olmaya devam ediyor. Avrupalı üreticiler için ise Çin markalarının hızlı yükselişi, değişen ticaret kurallarıyla başa çıkarken rekabet gücünü artırma aciliyetini yükseltti.Anlaşmanın nihai uygulanmasına, özellikle de kotaların büyüklüğüne, fiyatlandırma şartlarına ve muafiyetlere bağlı olarak birçok şey değişecektir. Bu ayrıntılar netleşene kadar, otomobil üreticileri ve yatırımcılar Çin'den ithal edilecek hibrit araçların geleceği konusunda belirsizlikle karşı karşıya kalacaklardır.Kısıtlamalar bağlayıcı hale gelirse, rekabetin bir sonraki aşaması ihracat yoluyla değil, daha çok yerel üretim, yatırım ve Avrupa pazarına erişim üzerindeki kontrol yoluyla yaşanabilir.