A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Dünyanın en eski gemi batığı Antalya Kekova'da keşfedildi

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 14 Ekim 2026 20:38:17

Arkeologlar, geminin yaşının 4 bin 400 ila 4 bin 700 arasında olduğunu, yani Erken Tunç Çağı'na ait olabileceğini belirtiyor. Bu çağ Mısır'daki Büyük Piramit'in de inşa edildiği dönem. Geminin ahşap iskeleti günümüze ulaşamamış olsa da geminin taşıdığı amfora adı verilen kil saklama kapları, deniz dibine saçılmış halde tespit edildi. Bazı amforaların halen içinde o dönem taşıdıklarının kalıntıları vardı. Arkeologlar, buluntuların Akdeniz'de kargo taşıyan yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir ticaret gemisine işaret ettiğini söylüyor.



Akdeniz Arkeolojisi Derneği'nin keşif gezisine liderlik eden Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Öniz, kalıntıları "denizin dibindeki bir zaman kapsülü" olarak tanımladı.

Batığa ait parçalar, 30 metre derinlikteki deniz tabanında dağılmış halde bulunuyordu.

Sualtı arkeologları, üç büyük taş çapa ve 30'dan fazla kil saklama kabı buldu.

Geminin ahşap aksamından geriye hiçbir şey kalmamış durumda.

Bu sebeple organik maddelerdeki bir karbon türünü ölçen radyokarbon tarihleme gibi teknikler geminin yaşını belirlemek için kullanılamadı.

Arkeologlar bunun yerine, amforaların biçimini analiz ederek ilerledi.

Çömlekçilik stilleri zaman içinde değiştiği için farklı stiller belirli dönemlerle ilişkilendiriliyor.

Kekova amforaları, iki kulpu, ortasında bir çıkıntı ve düz tabanıyla kendine özgü bir görünüme sahip.

Öniz, bu tasarımın Mısır ve Orta Doğu'da daha önce bulunan ve 4 bin 400 ila 4 bin 700 yaşında olduğu bilinen diğer amforalarla eşleştiğini söylüyor: "Tasarım tekniklerini karşılaştırdığımızda... batığımızın Erken Tunç Çağı'na ait olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Bu %100 kesin."

Keşif gezisindeki dalgıçlar, binlerce yıl su altında kalan amforaları su üstüne çıkartıp özenle muhafaza ettiler.

Buluntuları inceleyen Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden arkeolog Dr. Karin Sowada, amforaların bazılarının halen sağlam olduğunu ve içlerinde yapışkan, parlak bir kalıntı olduğunu fark edince yaşadığı şaşkınlığı anlatıyor:

"İçine bakınca neredeyse bayılacaktım. Ne kadar çok [kalıntı] olduğunu görünce inanamadım. Sadece leke gibi de değildi... Malzemenin büyük bir kısmı hala içindeydi."

Ekip şimdilerde amforaların içinde tam olarak ne taşındığını tespit etmek üzere çalışıyor.

Sowada, bu kalıntıların zeytinyağı, şarap veya ağaç reçinesi olabileceğini düşünüyor: "Kalıntılar tekrar tekrar kullanılmanın sonucu olabilir. Amforalar çok büyük; gemiyle yollayıp bir daha yüzüne bakmayacağınız türden eşyalar değiller. Bu kapları teslim alanlar boşaltmış ve muhtemelen yıllarca kullanmış olabilirler."

Geminin enkazı ve taşıdığı yük, antik dünyada nasıl ticaret yapıldığına da ışık tutuyor.

Arkeologlar, geminin yolculuğuna Akdeniz'in doğusundaki kıyılardaki bir noktadan başladığını söylüyor.

Geminin ya bugün Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan antik Troya kentine ya da o dönem Girit adasında yaşayan Minos halkına malzeme taşıdığı tahmin ediliyor.

Kekova Adası çevresi, o yıllarda deniz seyahatleri için özellikle tehlikeliydi.

Burada güçlü akıntılar ve sert rüzgarlar birçok geminin batmasına neden olmuştu.

Bölgede yüzlerce batık bulunuyor.

Akdeniz Arkeolojisi Derneği bu batıkların bulunup incelenmesi konusunda uzman.

Öniz, batık dalışlarında o dönem yaşayan insanların aklından geçtiğini söylüyor: "5 bin yıl sonra bu nesnelere dokunan ilk insanlar biziz."

"Bizim aklımızda da denizciler oluyor. Amfora üreticileri, amforayı omuzlarında gemiye taşıyan kişiler veya kocalarını bekleyen kadınlar... Ne yazık ki bu denizciler evlerine geri dönemediler."



Kekova batığı, dünyanın en eski gemi batıkları listesinde birinci sıraya yerleşti.

Daha önce rekor, Yunanistan'ın güneyindeki Dokos adasının kıyılarında bulunan yaklaşık 4 bin 200 yıl öncesine ait bir batığındı.

Ahşap kısımlarının bir bölümü korunmuş olan en eski batık ise Bulgaristan'ın Karadeniz kıyıları açıklarında bulunmuştu. Tarihi ise yaklaşık 2 bin 400 yıl öncesine dayanıyor.

Kaynak: BBC



Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Şiirimizin Başı Sağ Olsun
Deniz Göktaş New York Times'a konuştu: "Cezaevinde bir saniye bile pişman olmadım"
Fransa'yı zorlu günler bekliyor.
Nepal ve Çin'de kayıp sayısı 3 bini aştı.
Avustralya'da Kedi Sokağa Çıkma Yasağı
Tayvan Savaşı, Dünyanın Maliyetini Hesaplamasına Yol Açacaktır.
Michigan'daki savaş karşıtı oylar ABD politikasını yeniden şekillendirebilir mi?
Amerika'nın 11 Eylül'e Verdiği Tepkinin Uzun Gölgesi
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Bağımsızlık Paktı İmzaladı.
Trump tüm Kuzey Amerika'yı "sınırlarına kattı"

Avrupa, Çin'in 7,5 milyar dolarlık hibrit otomobil patlamasını bir ticaret savaşına yol açmadan dizginleyebilir mi?
Kritik Mineraller Afrika'nın İkinci Paylaşımını Tetikliyor
Küreselleşmenin Sonu mu? Savaşlar ve Ticaret Çatışmaları Tedarik Zincirlerini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
İran savaşı küresel ticareti nasıl yeniden şekillendirecek?
Türkiye 2025'te kira artışlarında AB ülkelerini geride bıraktı.
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

2026 Başbakanlık Edebiyat (Şiir) Ödülü Ender Başkan'a verildi
İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (III)
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (II)
Bilgi edinilir bilinç oluşturulur. (I)
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk

BM'den El Nino uyarısı: "Olağanüstü boyutlara" ulaşabilir.
Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Çin'den beyin çipi atılımı: Musk'a rakip olacak cihazlara onay
Dünyada ilk: İnsansı robot ameliyat yaptı.
Otomobil Teknolojisinin Geleceği
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.

Dünyanın en eski gemi batığı Antalya Kekova'da keşfedildi
En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
UNICEF: Her beş gençten biri internette cinsel taciz mağduru
BM Gıda Programı'ndan 13 bölgede açlık uyarısı…
Gelecek 5 yılda sıcaklıklar rekor kıracak!
Rekor sayıda ABD'li ülkeyi terk edip vatandaşlıktan çıkıyor
Türkiye otokratik rejimler arasında

Samsun’un Sessiz İzleri Bir Şehrin Ermeni Tarihi
SAMSUN RUM TARİHİ
ENGİZ (SAMSUN) (ENGIZOS) TARİHİ
Tanrı Firarda
Kuzuyu kurda emanet eden çoban masalı
ASKIDA EKMEK GİBİ DEMOKRASİ
SİYASİ AHLAK
SEFİLLER
SATICININ ÖLÜMÜ
BİR HİCÂZKÂR HİKÂYE

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 