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Ne kadar kötüsünüz? Keşfedin!
Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 16 Ekim 2026 22:56:27
Hergün ne çok şey oluyor. Gittikçe daha sık, bizi üzen, korkutan, vicdanımızı yaralayan olaylarla karşılaşıyoruz. Bazılarına tepki veriyor bazılarına duyarsızlaşıyoruz. Tepki vermekten üzülmekten yorulduğumuz oluyor. Ama aslolan ateşin düştüğü yeri yakması mıdır, yoksa iyi bir dünyada yaşayabilmek için kötülüğü tanımlayabilmek, anlamak ve ona karşı konumlanabilmek midir? Şöyle küçük bir anketimiz var sizin için. Hem de çok kolay. Bir bakın. Ne kadar kötüsünüz ya da belki de iyisiniz, keşfedin!
1- Katili tanıyorsunuz.
A- Babanız ya da çocuğunuzsa, çok sevdiğiniz birisi ise sessiz kalırsınız.2- Tecavüzcüyü tanıyorsunuz.
A- Babanız ya da çocuğunuzsa, ailenizden birisi ise sessiz kalırsınız.3- Hırsızı tanıyorsunuz.
A- Ailenizden biriyse, ya da desteklediğiniz partiden siz de payınızı istersiniz.4- İftiracıyı tanıyorsunuz.
A- Desteklediğiniz parti, siyasi görüş ya da dini grup iftira atıyorsa, sesinizi çıkarmazsınız. Vicdanınız sessiz kalır.5- Doğayı seviyorsunuz.
A- Her fırsatta piknik yaparsınız. Geride mutlaka çöp bırakırsınız.6-Hayvan hakları mı?
A-Hayvan candır. Hakları vardır. Elinizden geldiğince savunursunuz.
Hadi puanlarını topla.
1- A: 8
B:12
C:10
D: 0
2- A:12
B:10
C:12
D: 0
3- A:14
B:12
C:14
D: 0
4- A:12
B:14
C: 6
D: 0
5- A:14
B: 2
C:14
D: 0
6- A: 0
B: 6
C: 0
D:14
80-52 Ne kadar kötüsün! Mutlu musun? Kendi çıkarlarından başka hiçbir şey umurunda değil. Bu dünyada yalnız mı yaşadığını sanıyorsun? Geceleri nasıl uyuyorsun? Neyse, bugüne dek yaşamışsın işte. Senin gibi kötülerle harala gürele yaşarsın biraz daha.
32-50 Epeyi kötüsün. Ama daha çok korkaksın. Ya da ruhsuzsun. Kötülerle dolu bir dünyada yaşamak kolay değil.Kötü olarak yaşamak daha zor ama. Bunu bir düşün.
10-30 Bazan iyisin bazan kötüsün. Kafan karışık. Belki çok akıllı değilsin. Belki akıllısın ama sevilmedin hiç. İyi olma şansın var. Hadi biraz gayret!
0-8 Evet iyisin. İyi olmaya çalışıyorsun. Asla vazgeçme. Çünkü iyi kalmak zor. Biliyorum kötülerle dolu bir dünyada yaşamak zor ama başka seçeneğimiz yok.
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