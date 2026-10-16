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Ne kadar kötüsünüz? Keşfedin!

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 16 Ekim 2026 22:56:27

Hergün ne çok şey oluyor. Gittikçe daha sık, bizi üzen, korkutan, vicdanımızı yaralayan olaylarla karşılaşıyoruz. Bazılarına tepki veriyor bazılarına duyarsızlaşıyoruz. Tepki vermekten üzülmekten yorulduğumuz oluyor. Ama aslolan ateşin düştüğü yeri yakması mıdır, yoksa iyi bir dünyada yaşayabilmek için kötülüğü tanımlayabilmek, anlamak ve ona karşı konumlanabilmek midir? Şöyle küçük bir anketimiz var sizin için. Hem de çok kolay. Bir bakın. Ne kadar kötüsünüz ya da belki de iyisiniz, keşfedin!



1- Katili tanıyorsunuz.
A- Babanız ya da çocuğunuzsa, çok sevdiğiniz birisi ise sessiz kalırsınız.
B-Komşunuz ya da çok aldırmadığınız birisi ise ihbar edersiniz.
C- Sizi hiç ilgilendirmez. Sessiz kalırsınız.
D- Katili mutlaka polise teslim edersiniz.
2- Tecavüzcüyü tanıyorsunuz.
A- Babanız ya da çocuğunuzsa, ailenizden birisi ise sessiz kalırsınız.
B-Komşunuz ya da çok aldırmadığınız birisi ise ihbar edersiniz.
C- Sizi hiç ilgilendirmez. Sessiz kalırsınız.
D- Tecavüzcüyü mutlaka polise teslim edersiniz.
3- Hırsızı tanıyorsunuz.
A- Ailenizden biriyse, ya da desteklediğiniz partiden siz de payınızı istersiniz.
B- Ailenizden biriyse ya da desteklediğiniz partiden, sessiz kalırsınız.
C- Ailenizden ya da desteklediğiniz partiden biriyse, suçu başkalarına yıkmaya çalışırsınız.
D- Hırsıza hırsız dersiniz. Kim olduğu farketmez. Ceza almasını istersiniz.
4- İftiracıyı tanıyorsunuz.
A- Desteklediğiniz parti, siyasi görüş ya da dini grup iftira atıyorsa, sesinizi çıkarmazsınız. Vicdanınız sessiz kalır.
B- Siz de onlara katılırsınız. Vicdan da neymiş!
C- İftiracılara ısrarla karşı çıkar, doğruları anlatırsınız.
D- Yalnızca iftiracılara karşı çıkmaz, iftiraya uğrayanlara da destek olursunuz.
5- Doğayı seviyorsunuz.
A- Her fırsatta piknik yaparsınız. Geride mutlaka çöp bırakırsınız.
B- Hiçbir zaman geride çöp bırakmaz, çöp bırakanları uyarırsınız.
C- Doğa neymiş! İçtiğiniz sigaranın izmaritini bile yere atarsınız.
D- Çöplerinizi çevreyi kirletmeden atar ya da geri dönüşüme sokmaya çalışırsınız, sık sık çevre koruma grupları ile sokakları ve doğayı temizlersiniz.
6-Hayvan hakları mı?
A-Hayvan candır. Hakları vardır. Elinizden geldiğince savunursunuz.
B- Havlayıp miyavlamasalar iyi de...
C- Mutlaka korur, bakar, onların yaşamına saygı duyarsınız.
D- Sokakta kedi köpek gördünüz mü tekmeyi basasınız gelir? Hayvan dediğin yenir.

Hadi puanlarını topla.
1- A: 8
    B:12
    C:10
    D: 0
2- A:12
    B:10
    C:12
    D: 0
3- A:14
    B:12
    C:14
    D: 0
4- A:12
    B:14
    C: 6
    D: 0
5- A:14
    B: 2
    C:14
    D: 0
6- A: 0
    B: 6
    C: 0
    D:14

80-52 Ne kadar kötüsün! Mutlu musun? Kendi çıkarlarından başka hiçbir şey umurunda değil. Bu dünyada yalnız mı yaşadığını sanıyorsun? Geceleri nasıl uyuyorsun? Neyse, bugüne dek yaşamışsın işte. Senin gibi kötülerle harala gürele yaşarsın biraz daha.

32-50 Epeyi kötüsün. Ama daha çok korkaksın. Ya da ruhsuzsun. Kötülerle dolu bir dünyada yaşamak kolay değil.Kötü olarak yaşamak daha zor ama. Bunu bir düşün.

10-30 Bazan iyisin bazan kötüsün. Kafan karışık. Belki çok akıllı değilsin. Belki akıllısın ama sevilmedin hiç. İyi olma şansın var. Hadi biraz gayret!

0-8 Evet iyisin. İyi olmaya çalışıyorsun. Asla vazgeçme. Çünkü iyi kalmak zor. Biliyorum kötülerle dolu bir dünyada yaşamak zor ama başka seçeneğimiz yok.


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