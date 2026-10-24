Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 24 Ekim 2026 22:40:21









Almanya yüzde 22 ile ilk sırada





Almanya'ya göç eden mezunlar arasında en büyük paya sahip lisans programı bilgisayar mühendisliği oldu. Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla tercih eden mezunlar da yine bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olanlar olarak kaydedildi.

ABD'ye göç eden mezunlar arasında en büyük paya sahip lisans programı elektrik-elektronik mühendisliği olurken, Kanada'ya göç etmeyi tercih eden mezunlar arasında en fazla paya sahip lisans programı işletme oldu.





Kaynak: DW









Türkiye'de lisans eğitimini tamamlayan yükseköğretim mezunları arasında yurt dışına göç edenlerin oranı yüzde 2,2'ye yükseldi. Göç için tercih edilen ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer alıyor. Türkiye'den yurt dışına göç eden yükseköğretim mezunlarının en çok tercih ettiği ülkenin Almanya olduğu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, söz konusu beyin göçü oranı bir önceki yıla göre artarak yüzde 2,2'ye yükseldi. Cinsiyetlere göre ayrıldığında ise, kadın mezunların yüzde 1,8'inin, erkek mezunların ise yüzde 2,7'sinin yurt dışına göç ettiği ortaya konuyor.Bir lisans programını tamamlayan mezunların göç etmek için tercih ettiği ilk beş ülke sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Hollanda ve Kanada oldu. Mezunların yüzde 22'si Almanya'yı tercih ederken, ABD'yi tercih edenlerin oranı yüzde 16,9, Birleşik Krallık'ı tercih edenlerin oranı yüzde 10,5, Hollanda'yı tercih edenlerin oranı yüzde 8,3 ve Kanada'yı tercih edenlerin oranı yüzde 5,2 olarak kaydedildi.Almanya'yı en çok Bilgisayar Mühendisliği mezunları tercih ediyorEn fazla göç İstanbul'danYükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında yüzde 4 ile İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara, Eskişehir ve Yalova izledi. Beyin göçü oranının en düşük olduğu il ise yüzde 0,2 ile Siirt oldu. Siirt'in ardından Hakkari, Kilis, Van ve Bitlis sıralanıyor.Erkeklerde beyin göçü oranının en yüksek olduğu ilk beş il yüzde 4,7 ile İstanbul, yüzde 4,4 ile İzmir, yüzde 3,6 ile Ankara, yüzde 2,9 ile Eskişehir ve yüzde 2,8 ile Yalova olarak sıralandı. Kadınlarda ise beyin göçü oranının en yüksek olduğu ilk beş il yüzde 3,4 ile İstanbul, yüzde 2,8 ile İzmir, yüzde 2,4 ile Ankara, yüzde 1,7 ile Eskişehir ve yüzde 1,5 ile Bursa oldu.Vakıf üniversitesi mezunları arasında göç oranı daha yüksekÜniversite türüne göre beyin göçü oranları incelendiğinde, devlet üniversitesi mezunlarında oran 2024 yılında yüzde 1,7 iken 2025 yılında yüzde 1,9'a yükseldi. Vakıf üniversitesi mezunlarında ise 2024 yılında yüzde 4,3 olan beyin göçü oranı, 2025 yılında yüzde 4,4'e çıktı. Vakıf üniversitesi mezunları arasında 2025 yılında en yüksek beyin göçü oranı yüzde 8,6 ile tam burslu eğitim alanlarda görüldü. Bu grubu yüzde 3,8 ile kısmi burslu eğitim alanlar ve yüzde 3,7 ile ücretli eğitim alanlar izledi.Bilişim ve İletişim Teknolojileri ilk sıradaEğitim ve öğretim alanlarına göre en yüksek beyin göçü oranı yüzde 7 ile bilişim ve iletişim teknolojilerinde görüldü. Bu alanı yüzde 4,8 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 3 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik izledi. Bilişim ve iletişim teknolojileri, hem erkeklerde hem de kadınlarda beyin göçü oranının en yüksek olduğu eğitim ve öğretim alanı oldu. Bu alandaki oran erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda ise yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.Beyin göçü oranının en düşük olduğu eğitim ve öğretim alanı erkeklerde yüzde 0,8 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik olurken, kadınlarda yüzde 0,7 ile eğitim oldu.Yüksek Lisans programlarında Moleküler Biyoloji ve Genetik öne çıkıyorMezunların lisans programlarına göre beyin göçü oranları incelendiğinde, ilk sırada yüzde 13,1 ile moleküler biyoloji ve genetik yer aldı. Bu bölümü yüzde 13 ile işletme mühendisliği, yüzde 11 ile matematik mühendisliği, yüzde 10,9 ile elektronik mühendisliği ve yüzde 10,2 ile fizik mühendisliği izledi.Fransızca eğitim alan her on kişiden biri göç ettiMezunların öğrenim diline göre beyin göçü oranlarında Fransızca eğitim alanlar yüzde 10,5 ile ilk sırada yer aldı. Fransızcayı yüzde 7,5 ile Almanca, yüzde 6,8 ile İngilizce ve yüzde 5 ile Rusça izledi.