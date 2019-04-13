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Söylenecek Her Şey Hakında - Çağımızın Üç Kahramanı

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 13 Nisan 2019 15:09:09

Berlin’de doğru bilgi için özgürlüklerini yitirmiş üç çağdaş kahraman, Julian Assange, John Snowden, Chelsea(Bradley) Manning’in heykelleri sergilenmeye başladı. Her üç kişi de ABD istihbarat belgeleri-ni sızdırdığı için tüm dünyada politik sol kanatta kahramanlar olarak görülüyor. Kahramanların gerçek boyutlarında ve bronzdan yapılı olan heykeller, 12 Mart cuma günü Alman Yeşil Parti üyeleri ve eylemciler önünde açıldı.



Çalışmanın arkasındaki sanatçı İtalyan heykeltıraş Davide Dormino, heykelleri ile  “Doğrular için özgürlüğünü yitirmiş üç çağdaş kahramanı temsil etmek istediğini” açıkladı.

Dormino, heykellerinin “Gerçeği bilmenin ve gerçeği bilecek cesarete sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu” anımsatma görevi olduğunu söylüyor.

Söylenecek Her Şey Hakında adlı çalışma, destekçilerini konuşma ve bilgi özgürlüğü için ayağa kalkmaya teşvik ediyor.

Berlin’deyseniz heykelleri Die ökologische Kulturoase’de görebilir; doğruya, gerçek bilgiye ulaşma hakkı ve cesareti için siz de dördüncü iskemlenin üstüne çıkmak isteyebilirsiniz.



Davide Dormino

19 Haziran 1973 doğumlu, İtlayan heykeltraş ve görsel sanatçı. Roma'da çalışıyor ve RUFA Roma Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Heykel ve Tasarım dersleri veriyor.


Julian Paul Assange,
3 Temmuz 1971 doğumlu. Avustralyalı bir gazeteci, bilgisayar programcısı ve WikiLeaks'in kurucusu ve yöneticisidir.  Bilgi şeffaflığının savunucusudur. 2006 yılında, savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve yolsuzlukları açığa çıkarması ile bilinen uluslararası bir yayın kuruluşu olan WikiLeaks’i kurdu, 2010 yılında Chelsea Manning tarafından sağlanan bir dizi sızıntı yayınladığında uluslararası ilgi gördü. Bu sızıntılar, Teminat Cinayeti videosu (Nisan 2010), Afganistan savaş günlükleri (Temmuz 2010), Irak savaş günlükleri (Ekim 2010) ve CableGate (Kasım 2010) idi. 2010'daki sızıntıların ardından, ABD federal hükümeti WikiLeaks hakkında bir suç soruşturma başlattı ve müttefik ülkelerden yardım istedi. Assange, Nisan 2019'da  Londra'da gözaltına alındı.  Tutuklanmasından hemen önce, Ekvator Hükümeti tarafından 2012'de sığınma hakkı almış bir mülteci olarak Ekvador'un koruması altındaydı.


Edward Joseph Snowden,
21 Haziran 1983 doğumlu, eski bir Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) çalışanıdır. 2013 yılında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'ndan (NSA) yüksek derecede gizli bilgileri kopyalayıp sızdırdı. Snowden, bir parçası olduğu programların kendisini hayal kırıklığına uğradıttığını,  etik kaygılarını iç kanallar aracılığıyla dile getirmeye çalıştığını, ancak görmezden gelindiğini söylüyor. 20 Mayıs 2013'te Snowden, Hawaii'deki bir NSA tesisindeki işini bıraktıktan sonra Hong Kong'a uçtu ve Haziran ayı başlarında gazeteciler Glenn Greenwald, Laura Poitras ve Ewen MacAskill'e binlerce gizli NSA belgesini açıkladı. The Guardian ve The Washington Post'ta ortaya çıkan malzemeye dayanan öykülerden sonra Snowden uluslararası ilgi gördü.  ABD tarafından casusluk suçu ile aranan Snowden ailesi ile Rusya’ya iltica etti. Basın Özgürlüğü Vakfı'nın başkanı olan Snowden, 2017’den beri Moskova'da açıklanmayan bir yerde yaşıyor.


Bradley (Chelsea) Elizabeth Manning, 
(doğumu Bradley Edward Manning) 17 Aralık 1987 doğumlu, eski bir ABD ordusu askeridir. 2009 yılında Irak'taki bir ordu birimine istihbarat analisti olarak atanan Manning, gizli veritabanlarına erişime sahipti. 2010 yılının başlarında, WikiLeaks'e gizli veya sınıflandırılmamış ancak hassas, askeri ve diplomatik belge sızdırdı.  Belgeler arasında, 12 Temmuz 2007, Bağdat hava saldırısı ve Afganistan'daki 2009 Granai hava saldırısının videoları ile 251.287 adet ABD diplomatik  yazışma ve 482.832 adet ABD Ordusuna ait "Irak Savaş Kayıtları"  ile "Afgan Savaş Günlükleri” vardı.  Bu belgeler, WikiLeaks ve medya ortakları tarafından Nisan 2010 ve Nisan 2011 arasında yayınlandı. Manning 2010 yılında özel bir askeri hapishaneye atıldı.  2013'te Casusluk Kanunu ve diğer suçların ihlali nedeniyle mahkum edildi, 2017’ye kadar hapiste yattı. 8 Mart 2019’da, Julian Assange'ye karşı büyük  jüri önünde tanıklık etmeyi reddettiği için tutuklandı. Trans bir kadın olan Manning, Chelsea Manning olarak tanınmak istediğini bildirmiştir.



Kaynak: euronews.com



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