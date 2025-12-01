Kategori: Yaşam | 0 Yorum | 01 Aralık 2025 04:23:26

13 ila 28 yaşındakiler, gururla ve her fırsatta, kendilerini bugüne kadar dünyaya ayak basmış "en ciddiyetsiz nesil" ilan ediyor.









Eğlenmek için görünüşte anlamsız cümleleri sonsuza kadar tekrarlayan ya da hayatın stresiyle "copium"la başa çıkan 13-28 yaşındakiler, hiçbir şeyi umursamayan nesil olarak nam salıyor. Ancak bu, şimdiye kadarki en güçlü nesil oldukları anlamına gelebilir. "Tarihçiler bizim neslimizi kesinlikle atlayacak" ifadesi, modern dünyanın zorluklarıyla coşkulu ve dengesiz bir enerjiyle baş eden Z kuşağı videolarının TikTok yorumlarında sıkça telaffuz ediliyor. Hayati tehlike arz eden kasırgalarda şişme dinozor kostümleri giymek, çocukluk evleri yanarken güneş gözlüğü takıp özçekim yapmak ve bu yaz Ortadoğu'daki çatışmalar sırasında "III. Dünya Savaşı wifi'yı etkileyecek mi?" diye sormak gibi örnekler akla geliyor.Ama onları suçlayabilir misiniz? Z kuşağı, küresel çalkantılarla dolu bir cehennemi miras aldı. Son çeyrek yüzyılda, Roe v. Wade kararının bozulmasına, radikal sağcı beyaz milliyetçiliğin patlamasına, küresel bir pandemiye, dünyadaki çatışmalara ve iklim değişikliği tehdidinin hızlanmasına tanık oldular.İki şekilde tepki verebilirlerdi: Paniklemek ya da zorluklar karşısında kahkaha atmak. Z kuşağının üçte birinden fazlası, çevrimiçi okuryazarlıklarının da yardımıyla aktivizme yönelirken, çok daha fazlası ağlamak yerine gülmeyi tercih etti. Peki diğerlerinin tepkisi ne oldu? Genel bir afallama.Trendler genellikle viral TikTok sesleriyle başlıyor ve bunlar sesli stimlere (özuyarım; ses veya fiziksel hareketleri tekrarlama -çn.) dönüşüyor; normal konuşmalar sırasında neredeyse kontrolsüzce ağızdan dökülen bu ifadeler, ortamda şakayı anlamayan diğer kişilerin kafasını karıştırıyor. ("Bir keresinde bir şey kaybetmiştim" [I lost something once], "Jetonun düşmüyor, ben yapmam gerekeni yapıyorum" [It's not clocking to you, I'm standing on business] veya "Kaçamayız, dışarı çıkamayız" [We cannot escape, we cannot come out] gibi ifadelerin anlamını bilmiyorsanız, bu kişi sizsiniz.) Farkına bile varmadan, bu sözlerle binlerce dudak senkronizasyonu videosu, dans ve remiks yapılıyor. Sürekli çevrimiçi olanlar için sonsuz eğlence; diğerleri içinse tamamen anlamsız sözler. Zaten amaç da bu.Tüm bunlar, Z kuşağının son trendlerinin "zırva" denip geçilebileceğini ancak bunların daha çok "neşeli bir bulanıklaştırma" olduğunu açıklayan bir New York Times makalesinde ustaca ele alınıyor. Yazar, asıl meselenin olayı "kapmak" olmadığını söylüyor. Mesele, Z kuşağının yaptığı hiçbir şeyi, biraz aptalca olmaktan daha derin bir şeymiş gibi okumamak.Yine de ne zaman yeni bir argo kelime ortaya çıksa, yetişkinler onu anlamak için koşturuyor. Bu çaresizlik, anlaşılmaz bir absürtlüğün artmasına neden olmuş gibi görünüyor; haberdar olmayanları şaşkına çevirmek üzere tasarlanan korkunç 6-7 trendi, sürrealist yapay zeka animasyonu Ballerina Cappuccina ve Alexey Gerasimov'un skibidi tuvalet YouTube serisi, yılın "beyin çürümesi" denen terimleri arasında yer alıyor. Ancak tüm bu saçmalıkların komik, dikkat dağıtıcı ve bağımlılık yapıcı olmasının ötesinde anlaşılacak bir şey yok.Elbette internetin bunun için de bir terimi var. Copium; "cope" (başa çıkmak) ve "opium" (afyon) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Kullanıcılar saçmalığa yaslanarak devam etmeyi o kadar iyi başarıyor ki, bu adeta uyuşturucuya dönüşüyor. Bir kişi "copium" yazan bir videoda "Kişiliğim bozuldu çünkü bu olduğunda ilk düşündüğüm şeylerden biri, bunun TikTok'ta patlayacağıydı" diyerek viral "I think I like this little life" şarkısı eşliğinde dairesine su basmasının görüntülerini paylaştı. Tekrar ediyorum; ya anlarsınız ya da anlamazsınız.Felaket anında hiç eksilmeyen bir neşe sergilemek başlı başına bir güç ve işte tam da bu zevzek kafa yapısı, yaş aralığına uyup uymadıklarına bakmaksızın Y kuşağından birçok kişinin Z kuşağı kulübüne katılmak için yanıp tutuşmasına neden oluyor.Hollywood'un en ciddiyetsiz ve yalanlarıyla meşhur başrol oyuncusu Robert Pattinson, bu ay Vanity Fair'a verdiği röportajda yalan makinesine bağlıyken, Geber Aşkım'daki (Die My Love) rol arkadaşı Jennifer Lawrence'a "Ben Z kuşağıyım" demeye çalıştı. Aslında 39 yaşında.Doğrusu Pattinson'ın Z kuşağına özgü bir duyarlılığı var. Kariyeri boyunca, kasıtlı zevzekliklerin kaynağı oldu. 2011'de canlı bir televizyon röportajında Matt Lauer'e, "şaka arabası patlayınca" sirkteki bir palyaçonun öldüğünü gördüğünü söylediği herkesçe bilinir. Şöhretle ilgili sorulardan o kadar sıkılmış ki, dalgınlıktan kurtulmak için yalan söylemeye başlamış. Anlattığı diğer masallar arasında bir kadının el mankeni olması, ısrarlı bir takipçiyi yemeğe çıkarması ve Alacakaranlık (Twilight) için daha sonra silinen bir koprofili sahnesi çekmesi var. Genç hayranları, onun seçtiği akran grubuna memnuniyetle karşılık vererek, "Rob'un ruhen Z kuşağı olması bana çok uygun" dedi.Bir diğer fahri Z kuşağı üyesi de New York Belediye Başkanı Zohan Mamdani. 34 yaşındaki Mamdani sadece canlı yayındaki münazaralarla ve kapı kapı dolaşarak değil, Are you Okay? gibi viral TikTok serileriyle de oy topladı. Bu seride, helal bir yemek arabasında üstsüz dans ettiği eski bir müzik videosunun internette kendisine musallat olduğunu itiraf etti. Mamdani, zaferine giden günlerde şehrin birçok gece kulübünde aniden sahneye çıkarak genç seçmenlerle buluştu.Bir gece, crop üst giyen kalabalığa "Bu kadar şeyin mücadeleyle geçtiği bir zamanda, neşeye alan açmak çok önemli" dedi. 18-29 yaş grubunun yüzde 78'i gibi ezici bir çoğunluğu Mamdani'ye oy verdi. Değişim ve neşe; onların dilini konuşuyordu.Kaynak : Lydia Spencer-Elliott | Independent