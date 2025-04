Kategori: Sergi | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 12 Nisan 2025 08:10:19









Galeri'nin sunduğu metinde belirtildiği gibi, "Sergideki eserler kronolojiden bağımsız, sekiz ayrı tematik grup altında sınıflandırılırken, izleyicileri ilk olarak sanatçının yaşamındaki önemli an ve olaylara işaret eden eserleri karşılıyor.

1942’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde resmine yeni “renkler” kattı.











SERGİ MEKANI: DIRİMART PERA, Meşrutiyet Caddesi 99, 34430 Beyoğlu/İstanbul







19 Nisan–18 Mayıs 2025 tarihleri arasında DirimArt Galerisi'nin Pera’daki mekânında Jak İhmalya'nın yüze yakın tablo ve desenini bir araya getirecek sergi, değerli ressamımızın pratiğine kapsamlı bir bakış sunmayı ve eserlerini geniş bir izleyici topluluğuyla buluşturmayı amaçlıyor. İhmalyan ailesinin özenle koruduğu, Jak'ın resimde en verimli dönemi olarak kabul edilen 1968-1978 döneminde yarattığı eserler ilk kez böylesi geniş bir kapsamda birlikte sunuluyor. Bu fırsat kaçırılmamalı. Meraklı seyircilere, kadın ve erkek, genç ve yaşlı herkese ve bilhassa bütün sanatçılarımıza duyurulur.Bu eserleri, sanatçının yaşamının erken dönemlerinden itibaren sokağa, başka insanların yaşamına ve hikâyelerine duyduğu merak ve heyecanını yansıtan bir dizi eseri takip ediyor.Daha sonra, resim tarihimizde birçok ressam tarafından da bir süre işlenmiş olan 'Anadolu resmi' teması altında bir araya getirilen, İhmalyan’ın gözünden Anadolu’ya bakan eserlere yer veriliyor. Sanatçının Batı ikonografisi ile Anadolu etnografyasını harmanlayan bu resimler, Türkiye topraklarında kadim zamanlardan birçok halkın bir aradalığının resimsel ifadesini sunuyor.Bu seçkiyi, ressamın akademik eğitimi bünyesinde natürmort, peyzaj ve nü gibi kategorilerde ürettiği, stil olarak kendini ifade etme biçimlerini yansıtan eserleri takip ediyor.Sonraki eserler, sanatçının petrol bazlı bir boya olan bitüm cilasını kullanarak yaptığı, çoğunluğu siyah-beyaz resimlerindeki el jestlerinin izlerini sürüyor.Sonra Jak’ın hayatına tanıklık eden aile ve yakın çevresinden, çocukluk ve ilk gençlik günlerinden birçok insanı da içeren bir dizi portresi sunuluyor.Üretimleri arasında önemli bir yere sahip ve Jak'ın en tanınan eserlerinden sirk temalılar İhmalyan’ın kaynakları konusunda en merak uyandıran eserleri olarak sergide yerini alıyor.Son bölüm, bu temaların tümünün neredeyse soyutlaştığı, sanatçının renk alanlarından figürlere uzandığı, onun imzası niteliğindeki kendine özgü üslubunda ürettiği eserlerini bir araya getiriyor."Birçok ülkede tanınan, aramızdan ayrıldıktan sonra bilhassa oğlu Vaçe İhmalyan'ın inançlı çalışmaları sonucu birçok kentte ve bu arada ülkesinde de sergileri açılan Jak İhmalyan keşfedilmeyi bekleyen sanatçılarımızdandır. Kıymetini bilelim.Geniş bir seçki ve sergi sürecinde yayımlanacak bir tür katalog-kitap diyebileceğimiz sanatçı monografisiyle Jak İhmalyan’ın pratiği ve yaşamı hakkında yeni sorulara ve meraklara alan açmayı amaçlayan sergi, 19 Nisandan 18 Mayısa kadar Dirimart Pera’da ziyaret edilebilir. Dahası izleyiciler galerinin açık olduğu her gün saat 17’de gerçekleştirilecek ücretsiz ama rehberli turlarla daha zengin bir sergi deneyimi de yaşayabilirler.1922'de İstanbul'da doğan Jak İhmalyan sanatla bağını çocuk yaşta, amatör, meraklı ve cömert babası Garbis İhmalyan’ın resimlerinden etkilenerek kurdu. Babasından kalem istemek Jak için resim sanatına adım atmak ve resme devam demekti, Her gün yaptığı. Çocuklar ana-babalarından ille ve sadece akide şekeri, gazoz, limonata ister diye bir kural yok Olsa bile artık hükmü kalmadı. İşte ispatı.Haydarpaşa Lisesi’nden mezun Jak ile lisedaşız ama aramızda 25 yıl fark var. Olsun bu da bir tür akrabalık sayılır. Hem Jak çocukken, 16 veya 17 yaşındayken Abidin Dino ile de tanışmış. İkisi de komünist. İkisi de ayrı hücrelerde Türkiye Komünist Partisi üyesi. Bilinmeli. Abidin hiç belli etmeden ve her zaman kibarca Jak'a resimde izlenecek yolu, yapılacakları, incelikleri aktarıyor. Abice. Jak'ın resme merakı yeni boyutlar kazanıyor. Abidin, Jak'ı ikna edip, ille bir resmini 1941'de “Liman Sergisi”nde sundu. Abilik budur işte.Komünist olduğu için 1944 ve 1946 yıllarında üç yıl süren bir tutukluluk süreci yaşadı. Özgürlüğüne kavuşunca canı gibi sevdiği İstanbul'u ve ülkesini terketmek zorunda kaldı. Sansaryan Han'ın pis kokularına dayanılmaz çünkü.Önce Beyrut dedi. Sonra Varşova, Pekin/Çin ve son olarak Moskova’ya uzandı. 1963’te Moskova Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü’nde öğretim üyesi oldu. 1974’te Sovyet Ressamlar Birliği’ne üye olan sanatçı, 1978’de Moskova’da aramızdan ayrıldı.Gittiği her ülkeden, her kentten, gördüğü her insandan, her halktan bir renk, bir deneyim, bir biçim, bir çizgi, bir ilham, bir desen aldı. Resimle ilgisi kesintisiz sürdü...Yoldaşları, akrabaları, arkadaşları arasında ağabeyi Vartan İhmalyan, Nâzım Hikmet, Ara Güler, Aziz Nesin ilk akla gelenler.Sergileri Moskova, Tartu, Bakü, Tiflis, Erivan, Ankara, İstanbul, Nilüfer/Bursa gibi şehirlerde gerçekleştirildi.İhmalyan’ın yapıtları, başta Rusya Doğu Halk Sanatı Devlet Müzesi, Moskova; Tretyakov Galerisi, Moskova; Orhan Kemal Müzesi, İstanbul; İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul ve Ermenistan Ulusal Galerisi, Erivan olmak üzere önemli müze ve vakıflarda ve özel koleksiyonlarda yer alıyor