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Avrupa nasıl Çin'le ABD'nin arasında kaldı?

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 07 Temmuz 2025 22:39:48

Avrupa Birliği yetkilileri bu ayı Pekin yönetiminin temsilcileriyle görüşerek geçirecek. Donald Trump'ın gümrük vergilerinin Avrupa Birliği'yle (AB) Çin'i yaklaştıracağını tahmin edenler yanıldı. Brüksel, Washington'la Pekin'in talepleri arasında sıkıştı. AB yetkilileri bir yandan ABD'yle anlaşma sağlayarak ticareti korumaya çalışırken diğer yandan da Rusya'ya desteği sonlandırması, Çinli sanayicilere bu kadar çok devlet teşviği sağlamaması ve ucuz malların Avrupa'yı istila etmemesi için Pekin'i ikna etme arayışında.



Bu ayın sonlarına doğru Pekin'de AB-Çin zirvesinin yapılması bekleniyor. New York Times (NYT), AB-Çin ilişkilerinin 50. yılında yapılacak bu zirveden beklentilerin düşük olduğunu bildiriyor.

Geçen hafta AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin eş başkanlığında 13. Stratejik Diyalog toplantısı için Brüksel'de bir araya gelen iki taraf arasındaki uyuşmazlık dikkat çekti.

Çin yapıcı bir görüşme olduğunu savunurken AB sıkıntılı noktaların altını çizdi.  

Kallas ticari ilişkilerin yeniden dengelenerek daha eşit bir rekabetin sağlanması, Çin'in nadir toprak elementleri gibi kritik hammaddelerin ihracatına yönelik kısıtlamalarının kaldırılması, Rusya'nın askeri-endüstriyel kompleksini ayakta tutan tüm maddi desteğin derhal durdurulması ve Çin'deki insan hakları ihlallerine son verilmesini istedi.

Hafta sonunda iki taraf arasındaki uyuşmazlıklara dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Pekin, Çinli şirketlerin AB üyelerinde tıbbi cihazlarla ilgili 5 milyon euroyu aşan kamu ihalelerinin dışında tutulması kararına misilleme yaptı.

Avrupa merkezli şirketlerin 45 milyon yuanı (yaklaşık 5,3 milyon euro) aşan tıbbi cihaz alımlarında Çin'deki kamu ihalelerine katılamayacağı belirtildi.

NYT, Çin'in nadir toprak elementleri gibi kritik hammaddelerin ihracatına yönelik kısıtlamalarının yalnızca ABD'yi vurmasını bekleyen Brüksel'in de beklentilerinin gerçekleşmediğine işaret ediyor.

Ancak yine de iki taraf arasındaki ticari bağlar çok kapsamlı olduğu için uzlaşmanın sağlanması gerekiyor.

Elektrikli otomobil ve güneş panelleri gibi geleceğe damga vurması beklenen teknolojilerde öne geçen Çin, kendi topraklarında faaliyet göstermelerine izin vermek için Avrupa şirketlerinden teknoloji transferi istemeyi sürdürüyor.

Pek çok Avrupa ülkesi endüstriyel malzemeler için Çin'e muhtaç. Başta Almanya olmak üzere pek çok ülke, Çin'e ihracattan önemli miktarlarda paralar kazanıyor.

Çinli şirketler devletin de teşviğiyle imal edilen ucuz ürünlerle Avrupa piyasalarına hakim oluyor.

Brüksel-Washington ilişkilerinde de gümrük vergisi gerginliği etkisini hissettiriyor.

NYT, yılbaşına göre yükselen oranlarla karşı karşıya kalması beklenen AB'nin ABD'den "Çin'e karşı daha sert bir tutum takının" baskısı göreceği tahminini paylaşıyor.

Tıpkı ABD gibi AB'nin de yarıiletken üretimi için kilit önem taşıyan malzemelerin Çin'e satışını engellemesi Pekin'in tepkisini çekiyor.

Kaynak : New York Times


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