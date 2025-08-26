A Yorum
Türkiye'de yoksulluk sınırı 88 bin liraya dayandı.

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 26 Ağustos 2025 05:18:24

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi olan KAMU-AR, açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. Rapora göre açlık sınırı Ağustos ayında önceki aya göre 774 lira artışla 28 bin lira sınırını aşarak 28 bin 444 liraya, yoksulluk sınırı ise 87 bin 910 liraya tırmandı. Dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gereken gıda harcamasının yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için aylık olarak yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesaplanan açlık-yoksulluk sınırı araştırması, açlık sınırının Temmuz ayına göre 744 lira arttığını, Ağustos'ta gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamaların ise bin 793 liralık yükselişle 59 bin 466 liraya çıktığını ortaya koydu.



Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı bir ayda 2 bin 566 lira artarak 87 bin 910 lira oldu. Son 12 ayda açlık sınırı 7 bin 486 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 16 bin 267 lira ve yoksulluk sınırı 23 bin 753 liralık artış gösterdi.

Açlık sınırı asgari ücretin 6 bin 341 TL üstünde

Raporda şu ifadeler yer aldı: "Açlık sınırı yılın ilk sekiz ayında toplam 7 bin 468 lira arttı ve yılın ikinci yarısı için zam yapılmayan ve 2025 yılının tamamında uygulanacağı kesinleşen 22 bin 104 liralık net asgari ücretin 6 bin 341 lira üzerine çıktı. Asgari ücretin açlık sınırı seviyesine çıkabilmesi için en az yüzde 28,7 oranında artırılması gerekiyor. Bu oran ilerleyen aylarda da artmaya devam edecek.

Dört kişilik bir ailenin sadece 23 günlük beslenme harcamasını zor karşılayabilir hale düşen asgari ücret yoksulluk sınırının ise dörtte birini ancak karşılıyor. Buna göre ailede dört kişinin asgari ücretle çalışarak haneye getireceği gelir yoksulluk sınırını ancak yakalıyor. Bu yılın ikinci yarısı için 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ise sadece 18 günlük beslenmeye yetiyor. En düşük emekli aylığın yılın ikinci yarısı için yapılan zam iki günlük beslenmeyi karşılıyor.

Yüzde 15,57 oranında zamlanarak bu yılın ikinci yarısı için 50 bin 534 liraya yükselen en düşük memur maaşı yoksulluk sınırının yüzde 57,5'ini, 57 bin 310 liraya yükselen ortalama memur maaşı ise yüzde 65'ini zor karşılıyor. Yoksulluk sınırını karşılayabilmesi için en düşük memur maaşının en az yüzde 74, ortalama memur maaşının ise yüzde 53,4 oranında artırılması gerekiyor.

Yetişkin erkek için 2 bin 800, kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için de 1000 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre Ağustos ayı açlık sınırı yetişkin erkek için 8 bin 305 lira, yetişkin kadın için 6 bin 519 lira, çocuk için 4 bin 734 lira ve genç için de 8 bin 886 lira oldu.

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi duymadan yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Ağustos 2025 itibarıyla 87 bin 910 liraya tırmandı. Yoksulluk sınırında ağustosta 2 bin 564 liralık, yılın ilk sekiz ayında 16 bin 862 liralık ve son 12 aylık dönemde ise 23 bin 754 liralık artış oldu."

