radyo.ayorum.com'a HOŞ GELDİNİZ

Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 24 Eylül 2025 11:22:29









Edebiyat, siyaset, sanat, bihassa resim sanatı, şiir ve roman yaratanları, yaşam öyküleri, yaptıkları ve yapamadıklarıyla yakından izleyebiliyoruz. Çoşkumuza çoşku katıyorlar. Biz de iyi yazarlarımız, şairlerimiz, sinema ustalarımız, radyo sunucularımız, kadın, erkek, genç ve daha az gençlerimizle halaya kalkıyoruz: Bu memleket bizim diyoruz. Evet bu memleket bizim.





ayorum.com yazarlarının, Aykut Yazgan, Saba Öymen, Mustafa Alagöz, Hasan Meyzinoğlu, Gündoğdu Gencer'in, ve yakın dostlarının kitapları, ekitapları incelenmiş, özetlenmiş, kotarılmış, iki edebiyat ve sanat meraklısınca özüyle sunulmuş. Binbir teşekkür. Sağ olsunlar. Ellerine sağlık.









Bu metinler, M. Şehmus Güzel tarafından kaleme alınan "Abidin Dino'ya Dair" başlıklı yapıttan seçilmiş bölümlerdir. Metinler, ünlü Türk sanatçı Abidin Dino'nun yaşam öyküsünü ve kariyerini çeşitli yönleriyle ele almaktadır. Yazar, Dino'nun çocukluk ve gençlik yıllarından, sanatsal çalışmalarına, politik duruşuna ve çevresiyle olan ilişkilerine kadar geniş bir perspektif sunar. Özellikle, Dino'nun SSCB'deki sinema deneyimi, Robert Kolej'deki eğitim hayatı ve Orhan Kemal gibi önemli şahsiyetlerle kurduğu dostluklar detaylı bir şekilde incelenmektedir. Yazar, yanlış bilinen biyografik bilgileri düzeltmeye odaklanarak, Dino'nun hayatına dair daha doğru ve kapsamlı bir portre çizmeyi hedeflemektedir."





Bu metin, 10 Mayıs 1989 tarihinde M.Şehmus Güzel ile Bülent Ecevit arasında Paris'te yapılan bir söyleşiyi içermektedir. Söyleşinin başlığı “İşçiler Sahaya İnmeli” olup, Türkiye'deki işçi hareketinin tarihi, sendikalardaki demokrasi eksikliği, 1 Mayıs kutlamaları ve 1963'teki işçi haklarına ilişkin yasaların tartışıldığı görülmektedir. Ecevit, 1963 yasalarının hazırlanmasında Çalışma Bakanı olarak rolünü açıklarken, sendikaların yetersizliğine ve işçilerin siyasal sürece dahil olma ihtiyacına dikkat çekmektedir. M. Şehmus Güzel ise işçi hareketinin tarihselliği ve sendikacıların tutumu üzerine farklı görüşler sunarak, metnin karşılıklı bir fikir alışverişi niteliğini pekiştirmektedir."





Bu belge, M. Şehmus Güzel tarafından yazılan "Yaşar Kemal'e Dair" başlıklı e-kitap için hazırlanan kapsamlı bir özettir. İçindekiler bölümü, yazarın edebi yolculuğu ve kişisel bağlantıları hakkında çeşitli makaleler ve bölümler içerir. Metin, özellikle Yaşar Kemal'in Abidin Dino ve Güzin Dino ile olan yakın ilişkisine odaklanarak, bu sanatçıların Yaşar Kemal'in yazarlık gelişimindeki belirleyici rolünü vurgular. Ayrıca, Yaşar Kemal'in Don Kişot'tan edindiği ilham ve folklor derlemeciliğine olan bağlılığı gibi konulara da değinilmektedir. Kitapta, yazarın yaşamındaki önemli dönüm noktaları, aldığı ödüller ve insanlık, barış ve çokkültürlülük üzerine vasiyeti de yer almaktadır."





Bu belge, yazar M. Şehmus Güzel tarafından kaleme alınan ve Leylâ Erbil ile olan yazışmalarını içeren bir çalışmadır. Metin, Güzel'in Erbil'e Abidin Dino hakkındaki kitabını gönderme çabalarıyla başlıyor ve bu sürecin posta sorunları nedeniyle nasıl uzadığını aktarıyor. Yazışmalar, Leylâ Erbil'in 1 Mayıs kutlamaları için PEN Komitesi başkanlığını kabul etmesi ve bu konudaki düşünceleri ile çağrılarını detaylandırıyor. Ayrıca, Nâzım Hikmet'in vatandaşlık tartışması üzerine bir anma etkinliği ve bu konuda Erbil'in eleştirel görüşleri de metinde yer alıyor. Belge, Erbil'in sağlık sorunlarına rağmen edebi ve siyasi mücadelelerini sürdürdüğünü, yeni kitap çevirisi projelerini ve genel olarak yazarların toplumsal olaylara bakış açılarını okuyucuya sunuyor."





Bu belge, Yılmaz Güney'in hayatını ve kariyerini kapsamlı bir şekilde inceleyen bir çalışmadır. Yazar M. Şehmus Güzel tarafından derlenen ve büyük ölçüde Güney'in arkadaşlarının ve meslektaşlarının tanıklıklarına dayanan bu çalışma, Güney'in hem sanatsal yönünü (aktör, yönetmen, yazar, şair) hem de siyasi kişiliğini derinlemesine ele almaktadır. Özellikle 'Yol' filminin analizi, Kürt kimliği, devrimci kimliği ve Avrupa'daki deneyimleri gibi konular üzerinde durulurken, Tahir Yüksel gibi hayranlarının Güney'e olan bağlılığı ve arşivcilik çabaları da vurgulanmaktadır. Kaynak, Güney'e yönelik eleştirilere yanıt verirken, onun kadınlara bakış açısı, halka olan sevgisi ve dürüstlüğü gibi erdemlerini öne çıkarmaktadır."





Bu metinler, Remzi: Renk ve Duygu Birikimi başlıklı e-kitaptan derlenmiş olup, ressam Remzi Raşa'nın yaşamına ve sanatına kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Kaynaklar, Remzi'nin çocukluğundan Paris'teki vefatına kadar geçen hayat yolculuğunu aktarırken, aynı zamanda sanat anlayışını, eserlerinin özelliklerini ve duygusal derinliğini ele almaktadır. Metinlerde, Remzi'nin çok dilli ve çok kültürlü kimliği, sanata olan tutkusu ve yalnızlık temasının eserlerine yansımaları detaylandırılmıştır. Ayrıca, sanatçının Türkiye ve Fransa'daki sergileri ile meslektaşları ve ailesiyle ilişkileri hakkında bilgiler de yer almaktadır."