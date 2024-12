NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.

Kategori: Bilim | 0 Yorum | 10 Aralık 2024 13:00:24













Bilim insanları yıllardır evrenimizin alışılmadık özelliğini düşünüyor. Evren, geçmişte olduğundan daha hızlı genişliyor gibi görünüyor. Bilim insanları, evrenin genişlemesini etkileyen bilinmeyen bir özelliği olduğunu söyledi.NASA'nın en güçlü uzay gözlemevi olan Webb teleskobundan elde edilen yeni ölçümler, arkasındaki araştırmacılara göre kozmosun en derin gizemlerinden birini açıklamaya katkı sunabilir.Bilim insanları yıllardır evrenimizin alışılmadık bir özelliğini anlamaya çalışıyor. Evren bugün geçmişte olduğundan daha hızlı genişliyor gibi görünüyor ve araştırmacılar bunun nedeninden emin değil.Webb teleskobu artık, daha önce NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından gösterilen bu beklenmedik ölçümleri doğruladı. Bu da teleskobun ölçümlerindeki bir hatadan ziyade evrende bilinmeyen bir şeyler olduğunu gösteriyor.Bu, örneğin evrende bilinmeyen güçlerin iş başında olduğu ya da kozmos anlayışımızda yeni fizik gerektirebilecek bir boşluk bulunduğu anlamına gelebilir.Bulgularla ilgili yeni bir makalenin başyazarı Adam Riess, "Evrenin gözlemlenen genişleme hızıyla standart modelin öngörüleri arasındaki tutarsızlık, evren anlayışımızın eksik olabileceğini gösteriyor" dedi.NASA'nın iki amiral gemisi teleskobunun birbirlerinin bulgularını teyit etmesiyle, bu [Hubble gerilimi] sorununu çok ciddiye almalıyız. Bu bir zorluk ama aynı zamanda evrenimiz hakkında daha fazla şey öğrenmek için inanılmaz bir fırsat.Bilim insanları"Hubble sabiti" dedikleri şeyi ya da evrenin genişleme hızını onlarca yıldır hesaplamaya çalışıyor. Ancak son araştırmalar "Hubble gerilimi"nin, yani beklenen hızla ölçümlerin gösterdiği hız arasındaki çelişkilerin ortaya çıkmasını sağladı.Yeni araştırma, teleskobun genişleme ölçümünü doğrulamak için Webb'in ilk iki yılında alınan en büyük veri örneğini inceledi. Bilim insanları süpernovalara sahip galaksilere üç farklı ölçüm tekniğiyle baktı ve ne kadar hızlı hareket ettiklerini incelemek için bunları kullandı.Yeni ölçümlerin Hubble teleskobundan elde edilen önceki ölçümlerle uyumlu olduğunu buldular. Bu da eski teleskobun hata yapmış olma ihtimalini ortadan kaldırıyor ve bunun aslında evrenle ilgili bir şey olduğunu gösteriyor.Araştırmacılar bunun yerine, evrenin nasıl işlediğine dair kabul ettiğimiz mevcut "standart kozmoloji modeli"nde eksik bir şeyler olduğunu öne sürüyor.Bulguları rapor eden "JWST Validates HST Distance Measurements: Selection of Supernova Subsample Explains Differences in JWST Estimates of Local H0" (JWST, HST Mesafe Ölçümlerini Doğruluyor: Süpernova Alt Örnekleminin Seçimi Yerel H0'ın JWST Tahminlerindeki Farklılıkları Açıklıyor) başlıklı makale The Astrophysical Journal adlı akademik dergide yayımlandı.Kaynak : independent.co.uk