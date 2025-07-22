A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Gazze'de üç günde 21 çocuk açlıktan öldü.

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 22 Temmuz 2025 20:09:39

Gazze'de son 72 saatte 21 çocuğun açlıktan öldüğü bildirilirken sekiz haftada yardım dağıtım noktaları civarında öldürülen sivillerin sayısı bini aştı. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yetersiz beslenme ve açlıktan ölenlerin sayısı giderek artıyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Filistin bölgelerinde son 72 saatte 21 çocuğun yetersiz beslenme ve açlıktan hayatını kaybettiğini bildirdi.

Silmiyye, "Ölümler, son 72 saatte Gazze'deki Şifa, Deyr el-Belah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi ve Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin de aralarında bulunduğu hastanelerde gerçekleşmiştir" dedi. Gazze'de geriye kalan işler durumdaki hastanelere "her an" yetersiz beslenme kaynaklı yeni vakalar geldiğini belirten Silmiyye, ölüm sayılarının alarm verici seviyelere ulaştığını kaydetti.



Pazar günü Gazze Sivil Savunma Ajansı, geçen hafta yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle en az üç bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada "Gazze'de insanları hayatta tutan son ikmal yollarının da çökmekte olduğu" uyarısı yapmış, yetersiz beslenme ve açlıktan ölen çocukların sayısının arttığına dikkat çekmişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ni tamamen abluka altına alarak yardım geçişlerini durdurmuş, insanî yardım taşıyan kamyonların geçişine ancak Mayıs ayı sonunda kısıtlı olarak izin vermişti. Abluka ve yardım geçişlerinin engellenmesi nedeniyle stokların erimesi, Gazze Şeridi'ndeki 2 milyonluk nüfusun açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı.



Yiyecek kuyruğunda ölenlerin sayısı bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insanî yardım geçişlerini kontrolüne aldığı Mayıs ayından bu yana yardım kuyruklarında beklerken açılan ateş sonucu ölenlerin sayısındaki artış da dikkat çekiyor.

BM verilerine göre ABD ve İsrail destekli Gazze İnsanî Yardım Vakfı'nın (GHF) yardım dağıtımlarını üstlendiği 26 Mayıs sonrasında yiyecek kuyruğunda ölen Filistinlilerin sayısı bini aştı. BM İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, "21 Temmuz itibarıyla yiyecek almaya çalışırken ölen kişi sayısı bin 50 olarak kaydedilmiştir. 766'sı GHF noktaları civarında, 288'i BM ve diğer yardım kuruluşlarının yardım konvoyları yakınında hayatını kaybetmiştir" denildi.

Uluslararası baskı artıyor

Gazze Şeridi'ndeki insanî kriz, son dönemde İsrail'e yönelik uluslararası tepkilerin de sertleşmesini beraberinde getirdi.

Dün aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 25 ülke, İsrail'i Gazze'de yaşanan insanî krizdeki rolü nedeniyle eleştirerek Gazze'de savaşın derhal sona erdirilmesini talep etmişti.

Bugün de AB'den İsrail'e sert tepkiler geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'e uluslararası hukuk uyarısı yaparak Netanyahu hükümetinin taahhütlerini yerine getirmesini istedi.

Von der Leyen, "Siviller hedef alınamaz. Asla. Gazze'den gelen görüntüler katlanılabilir değil. AB, insanî yardımların özgürce, güvenli ve hızlı bir şekilde akışı için, uluslararası hukuk ve insanî hukuka tam riayet edilmesi için yaptığı çağrıyı tekrarlamaktadır" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da, yardım peşindeki sivillerin öldürülmesinin hiçbir şekilde savunulamayacağını belirterek İsrail ordusunun Gazze'deki yardım dağıtım noktalarında sivilleri öldürmeye son vermesi gerektiğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Kallas, "Yardım akışı konusunda vardığımız mutabakatı hatırlatmak ve İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarındaki sivilleri öldürmeye son vermesi gerektiğini tüm açıklığıyla ifade etmek üzere Gideon Saar ile bir kez daha konuştum" dedi.

Kaynak : DW

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Erdoğan'ın tek hedefi iktidarını korumak…
İşçiyi Bırak Kutlasın
Erişim engeli sonrası X'te Ekrem İmamoğlu akımı
Papa Françesko yaşamını yitirdi.
Yunanistan Türk yatırımcıların adalara ilgisinden endişeli
Gazze'de üç günde 21 çocuk açlıktan öldü.
Türkiye, İsrail'e karşı eylem planını neden imzalamadı?
ABD, gözaltındaki göçmen sayısını 100 bine çıkarmak için çadır kampları kuruyor.
11 milyon mülteci insani yardıma erişemeyecek.
Suriye'de neler oluyor?

Çin yapay zekayla “yumuşak gücünü” artırıyor.
Avrupa nasıl Çin'le ABD'nin arasında kaldı?
Elon Musk yeni parti kurduğunu duyurdu…
Trump: Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranı % 125'e çıkarılacak
Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.
Dedikodu neden toplumda 'olumlu' bir rol oynar?
Avrupa gözünü ABD'li akademisyenlere dikti.
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…
Çin'in 10 yıllık yüksek teknoloji planı nasıl işledi?

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez
Af Örgütü: Türkiye'de yargıya müdahale derinleşti
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!

BABAM
YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YÜRÜMEK
İKİ DİRENİŞ
Bu sistemdeki bir kusur değil, sistemin kendisi
Post-truth dünyada adalet nedir?
DEVLET NEDİR
Kim Kimi Kandırmakta
LOZAN (Lousanne)
KORE...
DOĞUM ORANI

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 