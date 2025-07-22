Gazze'de üç günde 21 çocuk açlıktan öldü.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 22 Temmuz 2025 20:09:39













İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ni tamamen abluka altına alarak yardım geçişlerini durdurmuş, insanî yardım taşıyan kamyonların geçişine ancak Mayıs ayı sonunda kısıtlı olarak izin vermişti. Abluka ve yardım geçişlerinin engellenmesi nedeniyle stokların erimesi, Gazze Şeridi'ndeki 2 milyonluk nüfusun açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı.









Gazze'de son 72 saatte 21 çocuğun açlıktan öldüğü bildirilirken sekiz haftada yardım dağıtım noktaları civarında öldürülen sivillerin sayısı bini aştı. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yetersiz beslenme ve açlıktan ölenlerin sayısı giderek artıyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Filistin bölgelerinde son 72 saatte 21 çocuğun yetersiz beslenme ve açlıktan hayatını kaybettiğini bildirdi.Silmiyye, "Ölümler, son 72 saatte Gazze'deki Şifa, Deyr el-Belah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi ve Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin de aralarında bulunduğu hastanelerde gerçekleşmiştir" dedi. Gazze'de geriye kalan işler durumdaki hastanelere "her an" yetersiz beslenme kaynaklı yeni vakalar geldiğini belirten Silmiyye, ölüm sayılarının alarm verici seviyelere ulaştığını kaydetti.Pazar günü Gazze Sivil Savunma Ajansı, geçen hafta yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle en az üç bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada "Gazze'de insanları hayatta tutan son ikmal yollarının da çökmekte olduğu" uyarısı yapmış, yetersiz beslenme ve açlıktan ölen çocukların sayısının arttığına dikkat çekmişti.Yiyecek kuyruğunda ölenlerin sayısı bini aştıİsrail'in Gazze Şeridi'ne insanî yardım geçişlerini kontrolüne aldığı Mayıs ayından bu yana yardım kuyruklarında beklerken açılan ateş sonucu ölenlerin sayısındaki artış da dikkat çekiyor.BM verilerine göre ABD ve İsrail destekli Gazze İnsanî Yardım Vakfı'nın (GHF) yardım dağıtımlarını üstlendiği 26 Mayıs sonrasında yiyecek kuyruğunda ölen Filistinlilerin sayısı bini aştı. BM İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, "21 Temmuz itibarıyla yiyecek almaya çalışırken ölen kişi sayısı bin 50 olarak kaydedilmiştir. 766'sı GHF noktaları civarında, 288'i BM ve diğer yardım kuruluşlarının yardım konvoyları yakınında hayatını kaybetmiştir" denildi.Uluslararası baskı artıyorGazze Şeridi'ndeki insanî kriz, son dönemde İsrail'e yönelik uluslararası tepkilerin de sertleşmesini beraberinde getirdi.Dün aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 25 ülke, İsrail'i Gazze'de yaşanan insanî krizdeki rolü nedeniyle eleştirerek Gazze'de savaşın derhal sona erdirilmesini talep etmişti.Bugün de AB'den İsrail'e sert tepkiler geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'e uluslararası hukuk uyarısı yaparak Netanyahu hükümetinin taahhütlerini yerine getirmesini istedi.Von der Leyen, "Siviller hedef alınamaz. Asla. Gazze'den gelen görüntüler katlanılabilir değil. AB, insanî yardımların özgürce, güvenli ve hızlı bir şekilde akışı için, uluslararası hukuk ve insanî hukuka tam riayet edilmesi için yaptığı çağrıyı tekrarlamaktadır" ifadelerini kullandı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da, yardım peşindeki sivillerin öldürülmesinin hiçbir şekilde savunulamayacağını belirterek İsrail ordusunun Gazze'deki yardım dağıtım noktalarında sivilleri öldürmeye son vermesi gerektiğini söyledi.İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Kallas, "Yardım akışı konusunda vardığımız mutabakatı hatırlatmak ve İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarındaki sivilleri öldürmeye son vermesi gerektiğini tüm açıklığıyla ifade etmek üzere Gideon Saar ile bir kez daha konuştum" dedi.Kaynak : DW