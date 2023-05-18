A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Ana gibi yar, Anadolu gibi diyar olmaz

Kategori Kategori: Felsefe | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Berna K. Mutlu | 18 Mayıs 2023 06:20:39

İnsan yaşadıklarından ders çıkarıp, şu ana kadar yaptıklarıyla iyi bir şey, faydalı bir şey olmadığını ya da hiçbir şeyin iyiye faydalıya doğru değişmediğini fark ettiğinde, kendinde bir şeyi değiştirmeyi düşünse nasıl olurdu?

Anne beni baştan doğur!

“Birbuçuk aylık”, kadının vücudunun bir zehir gibi görüp atmaya çalıştığı için kusarken, aslında  henüz ortaya çıkmaya başlıyordu. Bu yeni can doğdu, dünyalı oldu da nasıl bir insan oldu?



Belki ekonomist değilim, kimin karnı nasıl doyar, enflasyon sorunu nasıl çözülür aklım ermez; sosyolog değilim, umut pazarlanır mı yeşertilir mi kimseye anlatamam; din alimi değilim kimseye adaleti garantileyemem; felsefe alışkanlıklı bir sosyal varlık olarak ancak soru sorabilirim.

Nereden emin oluyoruz kendi davranışımızın doğru veya faydalı olduğuna?

Bildiklerimizi aldığımız kaynakların güvenilirliğinin ölçütü ne? Duyduğum ya da deneyimimden kaynaklanan anlamalarımın karşılaştırmasını yapabilir miyim hayatı paylaştıklarımla?

Dayandığım değerler benim gibi olmayanın da var olmasını destekliyor mu? Bizi problem çözmeye mi davet ediyor, bir tarafın diğerini yok ettiği ya da içinde erittiği bir şekil mi alıyor?

Anne senin de değişmeni çok istiyorum!

Başkasının kanını alnına süren olmaktan ne zaman vazgeçeceğiz?
“Biz seni sana seninle anlatacağız. Sonra seni kâlden hâle geçireceğiz” diyen bir insan evreninde yaşıyoruz. Kendimizle izlediğimiz şeylerden öğrenecek neler devşirmişizdir, ne zaman düşüneceğiz?

“Bizim bakışımız kumu değil zerreyi görüyor.” Elbette önümüze kum fırtınaları çıkacak. Belki de hakikat gördüğümüzde değildir. Hakikat sandığımız sisin içinde kim bilir neler gizlidir.

Çareler dediklerimiz neyi düzeltmeyi, güzel, iyi ve faydalı bir hale getirmeyi muştuluyor? Peki ya o güzel, iyi ve faydalı olanın bir mi başka başka mı olduğuna nasıl karar vereceğiz?

Şu ana kadar haklı olduğun veya olmadığını düşündüğün konularda verdiğin tepkilerin memnun olmadığın durumu değiştirmeye yetti mi?

Seçim günü ve anneler günü birleşmiş.
Sandık başına giden herkese de, birine öfkelendiği için haykıran ve bunda kendine hak gören herkese de, hep birilerini düzelten, “o öyle olmasaydı ben başka olurdum” diye birbirini eleştiren herkese de, anneme de kendime de, benzer kırılganlıklarımızın kabuklaştırdığı tavrımızdan yorgun yanlarımızla yepyeni bir sayfayı çevirmeden önce bu sorularla kalalım demek istiyorum.
Ne kadar da hafifti annemin sarı saçları. Tel tel dökülürdü alnına, ensesine, yanaklarına. Ne zaman hiç hoşlanmamaya başladı saçlarından hiç  hatırlamıyorum. Taramaya vakit yaratmadığı için ya bantlarla, yemenilerle topladı, ya da köklerinden kısacık kestirdi daha ileri yıllarda. Halalarıma benzemesem inanacaktım çingenelerden alındığıma. Akça pakça  teni, mısır püskülü saçları ile Balkan bir anneye en benzemeyen yavru kalimeraydım ben. Beni bu yüzden bile daha az sevmiş olabileceğini düşündüğüm çocukluk günlerim olmuştur. Halbuki ben sevmek için çok meşgul olan annemin kendini göremediği bir aynadan bizi görmesinin beklenemeyeceğini çok küçük yaşta bile öğrenmiştim. Kadının adının olmadığını haykıran bir yerde yaşayarak, bir erkeğin gölgesinde kalmayı ya da afişlerde gölge olarak bulunmayı bile varlığımıza kutsamaymış gibi müteşekkir karşılamaya zorlandığımızı da çoğumuz biliyorduk. Ama nedense birbirimize hep aynı öğütleri veriyorduk.

Ne kadar korkmuş görünse de çok cesur bir kadındı annem. Cesur olmasa bunca yabancılığa direnebilir miydi? Şehirlere yabancı, ülkelere yabancı, ideolojilere yabancı, erkeklere yabancı, kadınlara yabancı, danslara, şarkılara, aşklara, ihtiraslara, yaban ya da medeni olana, anaya, babaya, akrabaya yabancı yaşamaya dayanabilir miydi, pes etmeyen bir gücü olmasa. Rüyalarında bir iz sürücüyken, kahvelerden günleri, olayları, niyetleri okurdu. Şimdi ya çok az uyuyor ya da rüyalarını hatırlamıyor. Kahveden yüz çevireli de çok oldu. Şimdilerde en fazla dua okuyor. Ama bence aciliyetine göre sıralanan dualarından, kabul ile korku arasındaki diyalektiğin yeni bir hal oluşturmasına zaman kalmıyor.

Keşke insanlar inandıklarını söylediklerine uygun yaşayabilselerdi. O zaman bildiğin, anladığın, öğrendiğin, tavsiye ettiğin halinden de belli olurdu. Ne kadar kabul etsek o kadar direniyoruz, ne kadar çok emek veriyorum desek o kadar samimiyetinden, içeriğinin gerçekliğinden-özünden  uzaklaşıyoruz. Daha sade anlatabilmek, aynı yalınlıkla anlaşılmak isterdim. Ama ne yapalım ki anlattıklarımız da yaşadıklarımızdan ceplerimizde kalan sözcükler kadar.

Bir anneler günü insan annesi ile ilgili ne anlatmak ister?

Biz anne babamızdan hangi özellikleri taşıyoruz?

Annemle yaşadığımız evlerde yerlere kadar olmayan camların yerlere kadar perdeleri hem camın dışındaki dünyayı, hem pencerenin oturduğu iç duvarları örterdi. Annem de o perdenin arkası kadar bir gizemdi benim için. Bazen “deliler doluşmuş bakıyor” gibiydi gözlerinden, bazen ufuktaki bir gemiyi uğurluyor mu bekliyor mu anlamadığın bir uzaklıktaydı dikkati. Göz göze geldiğimiz anları bulmaya çalışıyorum; hüzün, ayrılık, özlem, pişmanlık, suçluluk, kırgınlık, kızgınlık, sevgi, merhamet her telden okuduğum bakışlar geliyor aklıma. Ama hepsi çok uzaklarda çok derinlerde kalmış gibi. Hafızamda tadından başka, hissimden başka bir şey kalmıyor günler eklendikçe yaşıma. İnsan kendisinden ne zaman vaz geçtiğini hatırladığı zaman, bir başkasından ne zaman vazgeçtiğini anlıyor. Kendimizden kaçamayacağımız gibi, bağlarımızdan da tamamen kopmuyoruz. Annemin karnında taşıdığı bedenim büyüyüp değiştikçe, ruhum yeni yeni uyanıyor gibi.

Ne kadar da anladığımı, farkında olduğumu sanıyordum. Sürekli söylemek, sadece kendinde kendi çerçevence dinlemek ve söylemek, duyulacak bir şeye ihtiyaç duymamak, kendinde buldum sanıp dışına hiç bakamamak gibi oyalanmalarımız olmasaydı, daha farklı ne gelirdi başımıza? Alem içindeki alemde ne küçük kıyametler kopuyor, herkes kendi kıyamını yazıyor, biz burada ne anlatıyoruz acaba, dediğim de oluyor.

Ne bileyim, annem 65. Yaşına girmiş, üstüne bir anneler günü gelmiş, aynı gün seçim olacakmış. Tarkovsky’den Ayna’yı izliyor görüntülere kopuyorum, birikip baskı yapıyor, kafadakileri boşaltmam şart oluyor. Duygusal nedenlerle masanın başına geçip rasyonel bir mesaj nasıl verebilirim?

Bir şarkı da var içerde ama, net bir şey diyemiyorum şu an,  size hangisi geliyorsa sizin için o olsun. Ben dertleşmiş olayım, bir de dileğim olsun.  Vatanın koynunda sımsıkı tutulduğunu hissettiğin bir ana kucağı gibi olsun; konu komşunla güzel güzel geçindiğin, bayramlaştığın bir yere dönsün, bilenle bilmeyen bir olmasın ama, bilmeyen bildiğini zannetmesin, bildiğini zanneden bilmediğini düşündüğünü hor görmesin.


Bu yazıyı yazarken İlham aldıklarım ya da etkileyen unsurlar;
Mevlana Celaleddin Rumi
Tarkovsky
Sürücü koltuğunda oturan tüm erler (babalarımız, kardeşlerimiz, kocalarımız, sevgililerimiz, yöneticilerimiz)
Yan koltukta oturduğumdaki duygularım
Mustafa Kemal Atatürk’ün Zabit ve Kumandan ile Hasbihal’i ve onu hatırlatan Metin Bobaroğlu
Nezih Uzel
Çocukluğumda annemin saçlarını toplamadığı zamanları

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Türkiye ve Arap ülkelerinde
DEPREM : Hangi ülke, ne yardım gönderiyor?
YAS...
YAKIŞMIYOR
İşte Millet İttifakı'nın 9 ana başlıklı Ortak Mutabakat Metni'nin önemli maddeleri
Katar Gate: AP'deki rüşvet skandalında Türkiye bağlantısı
73 YIL SONRA BİR 14 MAYIS DAHA
NATO'nun 31'inci üyesi Finlandiya
Avustralya’dan TikTok’a yasak geldi
Almanya: İş gücü göçünü kolaylaştıran yasa kabineden geçti

Dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşerken; Türkiye'de 31 aydır yükseliyor
Türkiye Irak’a yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödeyecek
Türkiye’de halk borç batağında! Bankaların alacaklarında dev artış
AKP ekonomideki enkazı kaldırabilir mi?
Depremlerin Türkiye'ye maliyeti 100 milyar doları geçecek
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda rekor bekleniyor
Rüya...
Kocaman bir aile gibi
Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı
Avrupa’nın ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı

GREV HAKKI TARTIŞILIYOR, TANINIYOR
“İŞÇİLER SAHAYA İNMELİ”, BÜLENT ECEVİT’LE SÖYLEŞİ
KİTAPÇI RÜSTEM, PARİS: EMEKÇİDEN YANA ve FAHRİ KONSOLOS
Değerli Dost Aydınlık Yürek - HASAN MEYZİNOĞLU
“ŞAİR LÂFI”
Ana gibi yar, Anadolu gibi diyar olmaz
HÜMANİZMANIN KANITLANMASI
YABANCILAŞMA
GERÇEK FELSEFE
MADDE VE DÜŞÜNCE

2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
Okyanus sıcaklıkları rekor seviyede
BM'den uyarı: Deniz seviyesi rekor hızla yükseliyor
AB'nin enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı 2030'a kadar %42,5'e yükseltilecek
'Ekosistemi yeniden dengele': Dingoları ve şeytanları geri döndürme planı
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

Leonardo da Vinci'nin annesi Çerkes bir köle
UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR
Kanser hücrelerini öldüren virüs hastalar üzerinde olumlu sonuç verdi
Çin'de havadaki Covid-19'u tespit eden maske geliştirildi
Orta Çağ'da Bir Mühendislik Dehası Cezeri
Türkiye'de temelsiz yargılamalar devam etti
Türkiye’de çocuklar ekmek veya makarna ile besleniyorlar...
Türkiye yine
Birçok ülkede IQ oranları giderek düşüyor
Millet İttifakı’nın adayı açıklandıktan sonra ilk anket sonuçları geldi

KARGALAR, ÖRÜMCEKLER, LEYLEKLER VE DİĞERLERİ
1 MAYIS 1945
ABİDİN DİNO İLE HAYALİ SÖYLEŞİ
56 YIL ÖNCE YAZILDI
FAHRİ PETEK SERGİLERİ VESİLESİYLE : “Fotoğrafcılık Bende Çok Eski Bir Tutkudur”
HUKUK NEDİR?
GÜVENMEK
Tanrının Arabası
FARELER
Bir Günah Gibi

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 