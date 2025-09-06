A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Kayyum

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 06 Eylül 2025 14:54:49

Biz genelde iki kelimeyi birbirine karıştırmaktayız. Kayyum kelimesi ile Kayyım kelimesi birbirine benzese de, birbirinden ayrı iki anlamda kullanılması gerekir. Bakın, Kayyum kelimesi, şirketlerin ve kurumların başındaki kişilerin yönetimdeki zayıflığı mahkemelerce veya yetkili mercilerce tespit edilirse, yerlerine atanacak kişilere verilen isimdir. Kayyım ise başka anlamdadır. Doğrulup ayakta durmak, devam ve sebat etmek, bir işin idaresini üzerine almak, gözetip korumak anlamındaki Kıyâm kökünden gelen bir ifadedir. “Her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kâinatı idare eden” anlamına gelir. Aslında “El-Kayyım” kökünden gelir bu ifadeler.



Bugün ülkemizin içinde bulunduğu duruma sadece bizim dikkat etmemiz yetmez, bütün vatandaşların dikkatli olması gerek. Bir tuzak içine düşme ihtimalimizin yüksek olduğu bir durum. O kadar çok ihtimalin var olduğu bu girdabın içinden hangi ihtimali irdelememiz gerek, bunu kestiremiyorum. Çünkü çok önemli bir satranç hamlesine benzemekte ülkedeki durum.

Hani derler ya satrançta oynadığınız her taşta yedi hamle sonrasını hesap etmezseniz, oyunda yenilgiyi peşinen kabul etmiş olursunuz. Bakın, harp oyunlarında da birçok olasılığın önceden detayları ile düşünülmesi gerekir. Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı gibi düşmanın lojistik destek yollarını kesersen savaşı kazanma ihtimalin yükselir. Sıcak savaşta nasıl strateji önemli ise, soğuk savaşta da strateji çok önemli bir unsurdur. Her adım düşünülerek çok iyi atılmalıdır.

Siyasette de bu adımlar çok önemlidir. Siyasette kartlar kapalıdır ve oyun mertçe oynanmaz. Hele bizim ülkemizde bu oyun, ülkeyi hiç düşünmeden oynanmakta. Halk yoksullukla ve açlıkla mücadele ederken, iktidar sahiplerinin umurunda olmaz. Yeter ki muhalefet meydanlarda olmasın, rahatça at oynatılmasına mani olunmasın düşüncesi ile ülkeyi şekillendirmek isteyen bir iktidar, ne kadar muktedir olabilir ki? Ülkedeki birçok yasa dışı olayın kökü iktidara dayanmasına karşın, yargının bigâne kalması yanında, muhalefetin olmayan suçlara gizli tanıklarla suç üretmesinin sergilendiği bir ülkede yaşamaktayız.

Üniversitenin hak ederek vermiş olduğu imzalı ve mühürlü diplomayı yok saydıran iktidarın, ciddi para karşılığı düzenlenen sahte diplomalara ses çıkarmaması, ucunun kime dokunacağını açıkça anlatmakta. Akçeli birçok işin iktidar tarafından kontrol edildiği günümüz Türkiye’sinde, Millî Olimpiyat Komitesinin bile saraya yakın yandaş kişilerin idaresine geçtiğini üzülerek gördük. Çünkü içinde çok akçalı gelir bulunmakta. Hatta bu beceriksiz Komitenin yarışa katılan bir yüzücüyü kaybetmesini hayretle izledik. Bugüne kadar hiç olmamış bir şeyi yaşamak ne kadar hazindir.

Eğitimsiz birçok siyasinin yanlış sürdürdüğü politikaların neticesinde ülkemizin bu duruma geldiği aşikâr. Borç batağında bir ülke, dış ticaret açığının tavan yaptığı günümüzde işçi ve emeklinin bırakın yaşamaya, nefes almasına tahammül etmeyen bir iktidarı seyretmekteyiz. Önce bugünkü duruma nasıl geldiğimizi analiz etmemizde yarar olduğuna inanırım. Durumu analiz ederken şartları da ele almakta yarar vardır. En önemlisi doğru zamanda doğru hamlenin yapılmasıdır.

Eğer bugüne kadar hep aldatılmışsanız, hep inanmışsanız, hep hata yapmışsanız, yapacağınız ilk hamlede de hata yapmayacağınıza toplumu inandıramazsınız. Bunu sorgulamak bana düşmez amma ben, ailem, çocuklarım, hatta torunlarım bu ülkede yaşamakta. Onların geleceğini düşünmek mecburiyetindeyim. Yönetimin artık hiçbir sözüne itibar etmemekteyim. Şu sözleri hâlâ unutamıyorum: “Onlara İnandık, Bizi Aldatmışlar” ve “İstanbul’a İhanet Ettik” cümlesinden yola çıkarak, daha başka nelere ihanet ettiklerini toplumdan saklamaktalar, diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Erdoğan'ın tek hedefi iktidarını korumak…
İşçiyi Bırak Kutlasın
Erişim engeli sonrası X'te Ekrem İmamoğlu akımı
Papa Françesko yaşamını yitirdi.
Yunanistan Türk yatırımcıların adalara ilgisinden endişeli
Bir pedofil MAGA'yı nasıl bozdu?
ABD’nin Venezuela hedefi ne?
Avustralya İran'ı antisemit saldırılar düzenlemekle suçlayarak büyükelçisini sınır dışı etti.
Kanada'ya sığınma başvurusu yapan Amerikalı sayısında patlama…
İsrail Gazze planı için 50 bin yedeği göreve çağırıyor.

Türkiye'de yoksulluk sınırı 88 bin liraya dayandı.
KKM'nin ülkeye maliyeti ne kadar oldu?
ABD'de gümrük gelirlerindeki artış, Temmuz'da rekor harcamalarla yükselen bütçe açığını frenleyemedi…
Çin yapay zekayla “yumuşak gücünü” artırıyor.
Avrupa nasıl Çin'le ABD'nin arasında kaldı?
Cilt kanseri oranında dünyada başı çeken Avustralya'da güneş kremi skandalı.
Dünya Sağlık Örgütü: '7 Ağustos'ta Türkiye'de maymun çiçeği tespit edildi'
Yeni Zelanda'dan yeni turist politikası…
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.
Dedikodu neden toplumda 'olumlu' bir rol oynar?

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…

Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

KISA KESİLMİŞLER, AĞUSTOS 2025
ÖZERK, FEDERAL, KONFEDERAL
MÜNİH, 30 EYLÜL
DİL DEMİŞKEN
BABAM
Kayyum
BU VATAN
HAFIZA-İ BEŞER
AMEN...
BASTİLLE

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 