Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 15 Kasım 2025 10:53:34









Çarşamba günü, Çin'in Avustralya Büyükelçiliği'nin misyon başkan yardımcısı Wang Xining, ilişkilerde ortaya çıkan çeşitli pürüzler hakkında konuştu . Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada, oluşan "gölgeleri ortadan kaldırmak" istediğini belirtti. "Avustralya'yı Çin Halk Cumhuriyeti'ne dönüştürmeye çalışmıyoruz... Hungry Jack's'ten Çin mantısı satmasını istemiyoruz." Xining, yabancı müdahalesi ile yabancı etkisi arasında bir karışıklık olduğunu öne sürdü. Avustralya'nın "bir miktar yabancı etkiyi kabul etmeden" zenginlik, kültürel çeşitlilik ve entelektüel zenginlikten yararlanabilmesi pek mümkün değildi.

Binoy Kampmark





Bunlar Avustralya-Çin ilişkileri için zorlu zamanlar. Geçtiğimiz hafta Çinli yetkililer, Avustralya'nın Çin pazarında şarapları için haksız damping uygulamaları uyguladığı iddialarına yönelik bir soruşturma başlatılacağını duyurdu . Avustralyalı şarap üreticilerinin duymak istediği bu değildi, çünkü Avustralya şarabının Çin'e ihracatı 2015/16'da 268 milyon Avustralya dolarından 2018/19'da 1,75 milyar Avustralya dolarına yükseldi. Soruşturma on sekiz ay sürecek olsa da, Mayıs ayında sonuçlanan Avustralya arpasına yönelik benzer bir anti-damping soruşturmasının yolunu izleme riski var.Avustralya da koronavirüsün kökenlerine dair uluslararası bir soruşturmayı teşvik ederek "Çin halkının duygularını" incitmek için elinden geleni yapmıştı. "Birdenbire, Çin'in iyi bir dostu olması gereken Avustralya'dan gelen bu şok edici teklifi duydular."Konuşmasına gelen tepkiler sert oldu. Liberal Parti Milletvekili Dave Sharma, mesajın "gerçekliğini" anlamakta zorlandı . Pekin'in Canberra'daki mevkidaşlarıyla teması sınırlama konusundaki ısrarı göz önüne alındığında, Çin'in "açık diyalog kanallarına" sahip olma isteğini sorguladı.Ardından, parti üyeleriyle yaptığı özel Zoom görüşmesinde "Xi Jinping rejiminden bu yana yeryüzünde muhtemelen gördüğümüz en kapsamlı totaliter rejimle ilgili sorunlarından" bahseden eski Avustralya Savunma Bakanı Kevin Andrews'un özgürce ifade ettiği görüşler geldi. Önceki totaliter rejimler bu nitelendirmeye itiraz etmiş olabilirlerdi, özellikle de bu onur için en üst sıralarda yer almayı hak ettikleri için.Ancak Andrews, birçok Avustralyalı siyasetçi gibi, Doğu Tehdidi'nden rahatsız. Şikayetleri arasında "Güney Çin Denizi'ndeki saldırganlık", Uygurların "yeniden eğitim kamplarına" hapsedilmesi ve "Çin ve İngiltere ile (daha fazla özgürlük sağlamak için) yapılan anlaşmanın tamamen çiğnenmesi" yer alıyor.Bu tür eleştiriler sahneye ve kürsüye ulaştığında, akla Deng Xiaoping'in kaba ve tamamen geçersiz olmayan eleştirileri geliyor. Ulusal egemenliğin her şeyden önce geldiğini, ancak "insan hakları, özgürlük ve demokrasiden bahsetmenin... güçlü ve zengin ülkelerin çıkarlarını korumak için tasarlandığını" ısrarla savundu. İnsan hakları ihlalleri konusunda öfkelenmeye hevesli ülkeler, genellikle "Üçüncü Dünya'nın yoksul ve zayıf ülkelerinin egemenliğini" ihlal eden ülkelerdi.Avustralya'nın kendi içinde de, Victoria'nın Pekin ile imzaladığı Kuşak ve Yol Anlaşması endişe yaratıyor. Morrison hükümeti, dışişleri bakanına bu tür girişimleri inceleme ve iptal etme yetkisi verecek bir yasa çıkarma sözü verdi. Dışişleri Bakanı Marise Payne, eyalet ve bölgeleri "yabancı hükümetlerle düzenlemeler konusunda" İngiliz Milletler Topluluğu'na danışmaya zorlayan bir yasanın mevcut olmadığını belirtti .Bu bölümü dikkatle izleyenler, Morrison hükümeti ve seleflerinin Pekin ile ilgili konulardaki tutumlarındaki keskin tutarsızlığa dikkat çekecektir. Bir yandan, Avustralya'nın bir eyaletinde yerleşik olan BRI, bakanları ve arka sıralardaki milletvekillerini harekete geçiren bir tehdit, rahatsız edici bir his oluşturuyor. Öte yandan, Avustralya, diğer ülkelerdeki altyapı projelerini de kapsayan aynı girişimde Çin ile ortaklık kurmayı onayladığını ifade etti. Kuzey Bölgesi hükümeti, Darwin Limanı'nın 99 yıllığına Çin'in Landbridge Grubu'na kiralanması kararını aldığında, İngiliz Milletler Topluluğu mesafeli durdu.Çin karşıtı heveslilerden oluşan bir kulüp, bu tür anlaşmaları geri almaya veya iptal etmeye çalışıyor. Liberal Senatör Concetta Fierravanti-Wells, Mayıs ayında ulusal güvenlik acil durumunu gündeme getirmenin sağlayabileceği olasılıklardan bahsetmişti . Avustralya, "çoğunlukla saldırgan ve yasadışı eylemlere karşı koymak yerine yatıştırma yanlısı davranan" Pekin'e karşı tavrını değiştirmek zorunda kalmıştı.26 Ağustos'ta Çin, gümrük idaresinin John Dee'den sığır eti ihracatını, bonfile parçalarında yasaklı veteriner kimyasalı kloramfenikol izleri bulduğunu iddia ederek askıya almasıyla şikayet kuruluna yeni bir başvuru daha yaptı. Çin Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre , "İthal etin gıda güvenliğini sağlamak amacıyla Çin, Avustralya tarafına şirket hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütmesi ve sonucu Çin tarafına bildirmesi talimatını verdi." Bu, Mayıs ayında Avustralya'daki dört mezbahanın, sağlık ve etiketleme gerekliliklerine uyulmaması gibi sürekli dile getirilen gerekçelerle askıya alınmasına ek olarak eklendi.Geride kalmamak için Avustralya hükümeti, Avustralya'nın en eski aile işletmesi et işleme tesisi ve Japon sermayeli Lion Dairy & Drinks'in China Mengniu Dairy Company'ye satışını engelledi. Her iki taraf da Yabancı Yatırım İnceleme Kurulu'nun nihai onayı vermekte isteksiz olabileceğini önceden sezmiş ve süreci durdurmayı kabul etmişti. Bu, Avustralya Tüketici ve Rekabet Komisyonu'nun Şubat ayında satışın yerel süt arzını baltalamayacağını iddia ederek onay vermesiyle hissedilen ilk güvenden kesinlikle bir sapmaydı.Ancak zaman çekişme ve şüpheyle dolu. Bir sonraki ticari atak, bir sonraki müdahale ve soruşturma hakkında yarım yamalak gerekçeler dolaşıyor. Avustralyalı mali işler sorumlusu Josh Frydenberg, Mengniu Dairy'ye "önerilen satın almanın ulusal çıkarlara aykırı olacağını" söylemişti ve bu görüşün "öncelikli" olduğunu iddia etmişti. Hiçbir ayrıntı paylaşılmadı ve bu durum, Morrison hükümetinin geçen yıl bebek maması şirketi Bellamy's'in Mengniu'ya 1,5 milyar Avustralya doları karşılığında satışını onaylamasıyla kesinlikle çelişiyor gibi görünüyordu. Ulusal çıkarlar ne kadar da kaypak bir kavram olabiliyor.Kaynak : intpolicydigest.org