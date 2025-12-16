A Yorum
Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor

16 Aralık 2025

Blackdot'tan Hakan Çalışkantürk'e göre, Konkordatotakip.com verileri, Türkiye ekonomisinde finansal stresin yeni ve daha yaygın bir evreye girdiğine işaret ediyor. 2025’in ilk 11 ayında konkordato başvuru sayısı 4.364’e ulaşarak 2019 krizini geride bıraktı. İnşaat, tekstil ve imalat sanayi başta olmak üzere birçok sektörde konkordato artık istisna değil, “yeni normal” haline geliyor. Blackdot’tan Hakan Çalışkantürk’e göre, Konkordatotakip.com verileri, Türkiye ekonomisinde finansal stresin yeni ve daha yaygın bir evreye girdiğine işaret ediyor.

2025'in ilk 11 ayında konkordato başvuru sayısı 4.364'e ulaşarak 2019 krizini geride bıraktı. İnşaat, tekstil ve imalat sanayi başta olmak üzere birçok sektörde konkordato artık istisna değil, "yeni normal" haline geliyor.



Türkiye ekonomisinde şirketler cephesindeki finansal kırılganlık, konkordato başvurularındaki sert artışla daha görünür hale geldi. Konkordatotakip verilerine göre, 1 Temmuz 2018 – 30 Kasım 2025 dönemini kapsayan tablo, finansman maliyetleri ve talep daralmasının reel sektörde ciddi bir baskı yarattığını ortaya koyuyor.

2019 krizi aşıldı
2025 (ilk 11 ay): 4.364 konkordato
2019 kriz zirvesi: 3.139 başvuru

Kasım 2025’te 410 konkordato başvurusu yapılırken, aylık ortalamanın 2024’e kıyasla %55’in üzerinde arttığı görülüyor. Bu artış, geçici bir dalgalanmadan ziyade yapısal bir bozulmaya işaret ediyor.

Konkordato başvurularının yoğunlaştığı sektörler şöyle sıralanıyor:
İnşaat: 504
Tekstil: 371
Metal ürün imalatı
Gıda
Mobilya

Yüksek borçluluk, bozulan nakit akışı ve iç talepteki daralma, özellikle bu sektörlerde şirketleri hızla konkordatoya sürüklüyor.
Sanayi hattında yoğunlaşma
Coğrafi dağılım, sanayi baskısının merkezini de net biçimde gösteriyor:
İstanbul: 1.367
Ankara: 587
Kocaeli – İzmir – Bursa hattı: Sanayi ve ihracat odaklı baskının yoğunlaştığı bölge
Bu tablo, konkordatonun yalnızca şirket bazlı değil, bölgesel bir ekonomik stres göstergesi haline geldiğini ortaya koyuyor.

“Bu sadece iflas değil”
Uzmanlara göre konkordato verileri yalnızca şirketlerin mali yapısını değil, şu başlıkları da yansıtıyor:
Yüksek finansman maliyetleri
İç talep daralması
Kur–faiz sarmalı
Krediye erişim krizi

Bu nedenle konkordato, giderek daha fazla sektörde olağan bir savunma mekanizması olarak kullanılıyor.

Tekstil sektörü alarm veriyor

Türkiye’nin geleneksel lokomotiflerinden tekstil ve hazır giyim, son 20 yılın en ağır dönemlerinden birini yaşıyor. Konkordato başvurularındaki artış, üretimi duran fabrikalar ve hızla eriyen istihdam, sektörün yapısal bir krize girdiğini gösteriyor. Sektör temsilcilerine göre bazı firmalar üretimi yurt dışına taşırken, Mısır gibi ülkeler alternatif üretim merkezleri haline geliyor.
Yüzlerce firma üretimi durdurdu
Sektör verilerine göre:
Yalnızca bu yıl yüzlerce tekstil firması konkordato ilan etti veya üretimi tamamen durdurdu
Son iki yıldaki istihdam kaybı 300 bine yaklaştı
İstanbul, Denizli, Bursa, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta çok sayıda fabrika kapandı
Faaliyetine devam eden işletmelerde kapasite kullanımı %30–40 seviyelerine geriledi
Avrupa pazarındaki talep daralması ve artan maliyetler, ihracat cephesini de olumsuz etkiliyor.
Bu hafta konkordato ve iflas başvurularında öne çıkan şirketler
Ekleristan konkordato ilan etti
2020 yılında kurulan ve kısa sürede 61 ilde şubeleşen Ekleristan, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.
Şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi
Tüm taşınır ve taşınmazların devri yasaklandı
Nesrin Beşe, konkordato komiseri olarak atandı
Multipak Ambalaj için iflas kararı

Türkiye’nin büyük ambalaj üreticilerinden Multipak Ambalaj, konkordato talebinin reddedilmesinin ardından kesin iflas sürecine girdi.
Alacaklılara 15 gün itiraz süresi tanındı
1996’da kurulan şirket, çevre dostu ambalaj ürünleriyle tanınıyordu
İflas, ambalaj sektöründe tedarik zinciri ve istihdam açısından ciddi boşluk yaratacak
Uçak Kalıp için geçici mühlet
Uçak Kalıp Makina Metal Çelik ve şirket ortağı Özgür Kaan Uçak için İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi.
YMM Tahir Öztürk, geçici konkordato komiseri olarak atandı
İlk duruşma 11 Mart 2026 tarihinde yapılacak
İklimlendirme ve makine sektöründe iflaslar
Mahkeme kararlarıyla:
Atabey Mekanik, Eren İklimlendirme ve Remzi Eryılmaz iflas etti
Alseko Makina ve Alseko Metal, borca batıklık gerekçesiyle iflas etti
Bazı şirketler için ise iflas şartları oluşmadığı gerekçesiyle konkordato talepleri reddedildi.
Kesin mühlet alan şirketler
Emsan Elektrik ve Makina, Emsan Mühendislik, Bilemsan Elektrik: 1 yıllık kesin mühlet
Edumob Eğitim ve Ofis Mobilyaları, Hofu Proje Tasarım: 1 yıllık kesin mühlet

Bu dosyalarda konkordato komiserleri görevlerine devam ediyor.

2026’ya girerken kritik soru

Konkordato başvurularındaki bu sert artış, şirketler için kontrollü bir yavaşlama mı, yoksa ekonomi genelinde sistemik bir riskin habercisi mi? Mevcut tablo, finansal koşullar gevşemeden ve iç talep toparlanmadan, konkordato dalgasının 2026’ya da taşabileceğine işaret ediyor.

Kaynak : paraanaliz.com

Basa git
 