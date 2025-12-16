Kategori: Türkiye | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 16 Aralık 2025 03:28:49

Blackdot'tan Hakan Çalışkantürk'e göre, Konkordatotakip.com verileri, Türkiye ekonomisinde finansal stresin yeni ve daha yaygın bir evreye girdiğine işaret ediyor. 2025’in ilk 11 ayında konkordato başvuru sayısı 4.364’e ulaşarak 2019 krizini geride bıraktı. İnşaat, tekstil ve imalat sanayi başta olmak üzere birçok sektörde konkordato artık istisna değil, “yeni normal” haline geliyor. Blackdot’tan Hakan Çalışkantürk’e göre, Konkordatotakip.com verileri, Türkiye ekonomisinde finansal stresin yeni ve daha yaygın bir evreye girdiğine işaret ediyor.Türkiye ekonomisinde şirketler cephesindeki finansal kırılganlık, konkordato başvurularındaki sert artışla daha görünür hale geldi. Konkordatotakip verilerine göre, 1 Temmuz 2018 – 30 Kasım 2025 dönemini kapsayan tablo, finansman maliyetleri ve talep daralmasının reel sektörde ciddi bir baskı yarattığını ortaya koyuyor.2019 krizi aşıldı2025 (ilk 11 ay): 4.364 konkordato2019 kriz zirvesi: 3.139 başvuruKasım 2025’te 410 konkordato başvurusu yapılırken, aylık ortalamanın 2024’e kıyasla %55’in üzerinde arttığı görülüyor. Bu artış, geçici bir dalgalanmadan ziyade yapısal bir bozulmaya işaret ediyor.Konkordato başvurularının yoğunlaştığı sektörler şöyle sıralanıyor:İnşaat: 504Tekstil: 371Metal ürün imalatıGıdaMobilyaYüksek borçluluk, bozulan nakit akışı ve iç talepteki daralma, özellikle bu sektörlerde şirketleri hızla konkordatoya sürüklüyor.Sanayi hattında yoğunlaşmaCoğrafi dağılım, sanayi baskısının merkezini de net biçimde gösteriyor:İstanbul: 1.367Ankara: 587Kocaeli – İzmir – Bursa hattı: Sanayi ve ihracat odaklı baskının yoğunlaştığı bölgeBu tablo, konkordatonun yalnızca şirket bazlı değil, bölgesel bir ekonomik stres göstergesi haline geldiğini ortaya koyuyor.“Bu sadece iflas değil”Uzmanlara göre konkordato verileri yalnızca şirketlerin mali yapısını değil, şu başlıkları da yansıtıyor:Yüksek finansman maliyetleriİç talep daralmasıKur–faiz sarmalıKrediye erişim kriziBu nedenle konkordato, giderek daha fazla sektörde olağan bir savunma mekanizması olarak kullanılıyor.Tekstil sektörü alarm veriyorTürkiye’nin geleneksel lokomotiflerinden tekstil ve hazır giyim, son 20 yılın en ağır dönemlerinden birini yaşıyor. Konkordato başvurularındaki artış, üretimi duran fabrikalar ve hızla eriyen istihdam, sektörün yapısal bir krize girdiğini gösteriyor. Sektör temsilcilerine göre bazı firmalar üretimi yurt dışına taşırken, Mısır gibi ülkeler alternatif üretim merkezleri haline geliyor.Yüzlerce firma üretimi durdurduSektör verilerine göre:Yalnızca bu yıl yüzlerce tekstil firması konkordato ilan etti veya üretimi tamamen durdurduSon iki yıldaki istihdam kaybı 300 bine yaklaştıİstanbul, Denizli, Bursa, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta çok sayıda fabrika kapandıFaaliyetine devam eden işletmelerde kapasite kullanımı %30–40 seviyelerine gerilediAvrupa pazarındaki talep daralması ve artan maliyetler, ihracat cephesini de olumsuz etkiliyor.Bu hafta konkordato ve iflas başvurularında öne çıkan şirketlerEkleristan konkordato ilan etti2020 yılında kurulan ve kısa sürede 61 ilde şubeleşen Ekleristan, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.Şirkete 3 aylık geçici mühlet verildiTüm taşınır ve taşınmazların devri yasaklandıNesrin Beşe, konkordato komiseri olarak atandıMultipak Ambalaj için iflas kararıTürkiye’nin büyük ambalaj üreticilerinden Multipak Ambalaj, konkordato talebinin reddedilmesinin ardından kesin iflas sürecine girdi.Alacaklılara 15 gün itiraz süresi tanındı1996’da kurulan şirket, çevre dostu ambalaj ürünleriyle tanınıyorduİflas, ambalaj sektöründe tedarik zinciri ve istihdam açısından ciddi boşluk yaratacakUçak Kalıp için geçici mühletUçak Kalıp Makina Metal Çelik ve şirket ortağı Özgür Kaan Uçak için İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi.YMM Tahir Öztürk, geçici konkordato komiseri olarak atandıİlk duruşma 11 Mart 2026 tarihinde yapılacakİklimlendirme ve makine sektöründe iflaslarMahkeme kararlarıyla:Atabey Mekanik, Eren İklimlendirme ve Remzi Eryılmaz iflas ettiAlseko Makina ve Alseko Metal, borca batıklık gerekçesiyle iflas ettiBazı şirketler için ise iflas şartları oluşmadığı gerekçesiyle konkordato talepleri reddedildi.Kesin mühlet alan şirketlerEmsan Elektrik ve Makina, Emsan Mühendislik, Bilemsan Elektrik: 1 yıllık kesin mühletEdumob Eğitim ve Ofis Mobilyaları, Hofu Proje Tasarım: 1 yıllık kesin mühletBu dosyalarda konkordato komiserleri görevlerine devam ediyor.2026’ya girerken kritik soruKonkordato başvurularındaki bu sert artış, şirketler için kontrollü bir yavaşlama mı, yoksa ekonomi genelinde sistemik bir riskin habercisi mi? Mevcut tablo, finansal koşullar gevşemeden ve iç talep toparlanmadan, konkordato dalgasının 2026’ya da taşabileceğine işaret ediyor.Kaynak : paraanaliz.com