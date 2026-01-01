Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 01 Ocak 2026 12:42:29

Epstein dosyalarının yayınlanmasıyla ilgili yaşanan kargaşa – ABD Adalet Bakanlığı'nın bu görevi üstlenmesindeki yavaşlık, sansürlerin düzensizliği ve bulunabilecek değerli bilgiler – bize ABD siyasetindeki İsrail boyutunu inceleme fırsatı veriyor. Kasım ayında, Drop Site News'ten Ryan Grim ve Murtaza Hussain, Epstein'ın kabaca İsrail lobisi olarak adlandırılabilecek oluşumdaki rolünü ortaya koyarak bu boyutun daha karanlık yönünü gösterdiler. Bu, kendi davranışlarıyla onayladığı şeyin ana hatlarını çizmek için çok şey yapmış olan iki akademisyen, John Mearsheimer ve Stephen Walt'ın çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik özel bir çabayı içeriyordu.









Dolandırıcı, mahkum, pedofil ve sözde intihar sonucu son bulan bir hayat. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yurt dışında muazzam bir sosyal ve siyasi etkiye sahip bir figür olan Jeffrey E. Epstein'ın listesi uzundur. Sevgilisi Ghislaine Maxwell'in yardımıyla geniş müşteri listesi için kadın ticareti yapması, onun kirli mirası hakkındaki tartışmaların çoğunda öne çıkan bir özellik olma eğilimindedir. Ancak bir başka gizli yön göz ardı edilmiştir.Aslen 2002 yılının sonlarında The Atlantic tarafından sipariş edilen ve çalışma belgesi olarak yazılan makalenin başlığı basitçe "İsrail Lobisi" idi. Ancak konu, editörler için tartışmalı ve endişe verici bir hal almıştı. Makale yayınlanmaya hazır olduğunda, Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta anlamsız ve kanlı bir çatışmaya girmişti ve Mearsheimer ile Walt, bu çatışmanın "büyük ölçüde İsrail'i daha güvenli hale getirme arzusundan kaynaklandığını" savundu . Yazarlara, makaleyi geri çekmeleri karşılığında 10.000 dolarlık bir "geri çekme ücreti" teklif edildi. Mearsheimer, Tucker Carlson ile yaptığı bir röportajda, "Bu, şimdiye kadar kazandığımız en hızlı 10.000 dolardı" diye espri yaptı .Makale sonunda London Review of Books'ta yer buldu ve ardından kitap haline getirilerek anında, kışkırtıcı bir etki yarattı. Makale , İsrail Lobisi'ni Amerikan siyasi ortamında geniş ve etkili bir varlık olarak tanımlıyor; bu varlık düşünce kuruluşlarını, güçlü Amerikan İsrail Kamu İlişkileri Komitesi'ni (AIPAC), neo-muhafazakarları, Hristiyan Siyonistleri ve nüfuz sahibi gazetecileri kapsıyor. Amaçları açık: “Lobi açısından, ABD'nin Filistinlilere karşı İsrail politikalarına desteğini sürdürmek esastır, ancak hırsları bununla sınırlı değildir. Ayrıca Amerika'nın İsrail'in bölgedeki baskın güç olarak kalmasına yardımcı olmasını istiyor.” İsrail ve ABD'deki İsrail yanlısı gruplar el ele, “yönetimin Irak, Suriye ve İran'a yönelik politikalarını ve Ortadoğu'yu yeniden düzenlemeye yönelik büyük planını şekillendirmek için birlikte çalıştılar.”Epstein, Walt ve Mearsheimer'a karşı yürütülen kampanyada rol oynamaya devam etti. İsrail yanlısı geçmişi kusursuzdu. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile yakın bir ilişkisi vardı. İsrail istihbarat ve güvenlik çıkarları için çeşitli anlaşmaların arabuluculuğuna yardımcı oldu. Bunlar arasında İsrail ve Moğolistan arasında bir güvenlik anlaşmasının sağlanması ; Suriye iç savaşı sırasında İsrail ve Rusya arasında gizli bir iletişim kanalının oluşturulmasına yardımcı olmak ve İsrail ile Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili arasında bir güvenlik anlaşmasının kolaylaştırılması yer alıyordu. İsrail istihbarat subayı Yoni Koren'i Manhattan'da en az üç kez ağırladı . Hussain, "Çok, çok üst düzey bir anlaşma yapıcı ve arabulucuydu" diyor .Epstein'ın İsrail istihbarat servisinin özel maaşlı elemanı olabileceği suçlamasına gerek yok; sadakatinin nerede olduğunu göstermek için bu yeterli. O, İsrail çıkarlarının sadık bir savunucusuydu. Walt ve Mearsheimer makalesine lobi yapanlar arasında patlak veren öfke nöbetinde, Yahoo! hesabından gelen e-postaların da ortaya koyduğu gibi, Epstein'ın adı önemli bir yer tutuyordu. Epstein'ın iki akademisyeni hedef almadaki özel rolü, kar amacı gütmeyen ihbarcı kuruluş Distributed Denial of Secrets tarafından elde edilen ve Drop Site News'e sunulan yazışmalardan ortaya çıktı.Burada dikkat çekici olan, Epstein ile kendisi de İsrail davalarının sadık bir savunucusu olan Harvard hukuk profesörü Alan M. Dershowitz arasındaki yazışmalardır. Nisan 2006'nın ilk haftasında, Epstein'ı ceza davalarında da temsil eden Dershowitz, "En Yeni ve En Eski Yahudi Komplosunu Çürütmek" başlıklı makalesinin birkaç taslağını finansöre iletti. Bu derme çatma, alay konusu yazı, Walt ve Mearsheimer'ı "akademik kılıkta sunulan eski, yanlış ve yetkili mercilerce itibarsızlaştırılmış suçlamaların bir derlemesinden başka bir şey olmamakla" suçluyor ve modern biçimde komplo teorisi eseri Siyon Büyüklerinin Protokolleri'ni somutlaştırıyordu .Epstein'ın iftira niteliğindeki bu girişim için yaptığı sıcak tebriklerin ardından , yazının en iyi nasıl dağıtılacağı sorusu gündeme geliyor. Dershowitz'in e-posta adresine bir asistan tarafından gönderilen, konuyla ilgili ilerlemeye dair bir soruya Epstein şu yanıtı veriyor: "Evet, başladım." Burada, Lobi'nin hayati unsurları ortaya çıkıyor : Epstein'ın Harvard ile ilişkisi (1998 ve 2008 yılları arasında 9 milyon dolardan fazla bağışta bulundu); Epstein'ın, perakende devi ve hayırsever Leslie Wexner'ın aile finans ofisinin mütevellisi ve başkanı olması; Wexner'ın kendisi de 2000 ve 2006 yılları arasında kendi adını taşıyan bir vakıf aracılığıyla Kennedy Okulu'na yaklaşık 20 milyon dolar bağışta bulunmuş ve İsrail hükümet yetkililerinin bir yıllık yüksek lisans eğitimi için burs programından sorumlu olmuştur.Bu tür stratejilerin etkisi, Walt ve Mearsheimer'ın etki alanını sınırlamak oldu. Planlanan görüşmeler iptal edildi veya İsrail yanlısı bir sesin dahil edilmesi için yeniden düzenlendi. Mearsheimer, e-postalara verdiği tepkide her zamanki gibi soğukkanlılığını korudu. "Bu e-postaları görmek beni şaşırtmadı, çünkü Dershowitz ve Epstein yakın arkadaşlardı ve ikisinin de İsrail'e karşı tutkulu bir bağlılığı vardı." İsrail lobisinin büyüleyici etkisine dair tezlerinin bu kadar derinden doğrulanmış olması, hem onun hem de Walt için soğuk bir teselli olacak.Kaynak : Binoy Kampmark | intpolicydigest.org