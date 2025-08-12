A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Türkiye’de tek kişilik

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 12 Ağustos 2025 20:05:11

Birleşik Metal-İş Sendikası, asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğu Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 25 bin 952 TL olarak hesapladı. Yalnız yaşayan birinin yoksulluk sınırı 42 bin TL olarak belirlendi. Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Temmuz 2025 Dönem Raporu" açıklandı. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri, İstanbul Halk Ekmek fiyatları ve zincir marketlerin internet fiyatları üzerinden hesaplama yapılan rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Temmuz 2025 için 25 bin 952 lira olarak belirlendi.



Bu meblağ sadece gıda için yapılması gereken minimum tutarı ortaya koyarken bir ailenin eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım gibi giderlerle birlikte yapması gereken harcama tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 89 bin 768 lira olarak hesaplandı.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklılık gösterdiğine dikkat çekilen raporda; yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığının 7 bin 302 lirayı bulduğu, aynı doğrultudaki harcama tutarının yetişkin bir kadın içinse 6 bin 936 lira, 15-18 yaş arasındaki bir genç için 7 bin 214 lira ve 4-6 yaş arasındaki bir çocuk için 4 bin 500 lira olduğu belirtildi. Dört kişilik bir ailenin 25 bin 952 liralık açlık sınırına da bu meblağlar toplanarak ulaşıldı.

Tek başına yaşayan birinin yoksulluk sınırı 42 bin TL

Raporda, tek başına yaşayan bir kişinin hayatını idame ettirmesini sağlayacak barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi harcamaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamalarının toplam tutarının ise en az 42 bin 4 lira olması gerektiği belirtildi.

Günlük harcamalarda Temmuz 2025 dönemi için en yüksek maliyet grubunu 280,74 liralık harcama gereksinimi ile meyve ve sebze oluşturdu. İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 212,96 lira ile süt ve süt ürünleri oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 161,61 lira olarak gerçekleşti. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 75,86 oldu. Katı yağ ve sıvı yağ ise 41,86 lira masraf yapılması gereken ürün grubunu oluştururken yumurta için 13,56 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için 20,15 lira harcama yapılması gerektiği aktarıldı.

Hangi yöntem izleniyor?

BİSAM, açlık ve yoksukluk sınırlarını belirlerken Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı "Türkiye'ye Özgü Beslenme Kalıbı"nı farklı kaynaklardan edindiği verilerle değerlendirerek yenileyerek elde ettiği BİSAM beslenme kalıbının yanı sıra TÜİK harcama gruplarına göre endeks rakamlarını ve TÜİK 2003 madde fiyatlarını dikkate alıyor.

Ekmek fiyatlarında ise referans değer olarak İstanbul Halk Ekmek, sebze ve meyvede de zincir marketlerin internet fiyatları alınıyor.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Erdoğan'ın tek hedefi iktidarını korumak…
İşçiyi Bırak Kutlasın
Erişim engeli sonrası X'te Ekrem İmamoğlu akımı
Papa Françesko yaşamını yitirdi.
Yunanistan Türk yatırımcıların adalara ilgisinden endişeli
Avustralya Eylül'de Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin işgali kararına tepkiler büyüyor.
E-imza ile sahte diploma: Devleti kandıran ağ nasıl kuruldu?
On binlerce kişi Sidney Limanı Köprüsü'nde Filistin yanlısı yürüyüşe katıldı.
Üremeyi Kim Hak Ediyor? Koşullu refahın arkasındaki tehlikeli mantık...

Çin yapay zekayla “yumuşak gücünü” artırıyor.
Avrupa nasıl Çin'le ABD'nin arasında kaldı?
Elon Musk yeni parti kurduğunu duyurdu…
Trump: Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranı % 125'e çıkarılacak
Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.
Yeni Zelanda'dan yeni turist politikası…
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.
Dedikodu neden toplumda 'olumlu' bir rol oynar?
Avrupa gözünü ABD'li akademisyenlere dikti.
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez
Af Örgütü: Türkiye'de yargıya müdahale derinleşti
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"

DİL DEMİŞKEN
BABAM
YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YÜRÜMEK
İKİ DİRENİŞ
Bu sistemdeki bir kusur değil, sistemin kendisi
DİPLOMA
Güzel Sözler
YANGIN
DEVLET NEDİR
Kim Kimi Kandırmakta

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 