Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 07 Ocak 2025 01:35:31









Madeleine bir savaşa ille ölmek için girilmediğini, bir direnişin, bir mücadelenin, bir savaşın kazanılmasının her zaman mümkün olduğunu, sürekli kavganın mümkün olduğunu, yinelemeyi sevdiği, şu ilkeleriyle vurguluyor(du):

Bugüne kadar Madeleine üzerine birkaç şey yazdım ama bana anlattıklarının tümünü henüz yazmış değilim. İkinci savaşta Direniş hareketi içindeki rolünü, elde silah çarpışmasını ve sonrasını... Bir gün mutlaka yazmalıyım. Yıllardır aklımda dolaştırıyorum. Kasetleri çözdüm, başlığını buldum: Savaşta Bir Kadın uygun olur sanıyorum. Bakalım.







