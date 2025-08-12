A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

DİPLOMA

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 12 Ağustos 2025 11:33:43

Eğitim sürecimde kendi diplomamı görmediğimi itiraf etmem gerek. İlkokulu, Ankara Kurtuluş İlkokulunda okudum. İlkokul bitirme imtihanlarına girdim. Ancak mezuniyetimizde bir diploma töreni olmadı ve Talas Amerikan Kolejine kaydım, ilkokuldan alınan bir bitirme kağıdına bağlı olarak yapılmıştı. Talas Amerikan Ortaokulunda da okul bitiminde bir imtihan süreci vardı ve bizim mezuniyet törenimizin olmadığı gibi, diploma adı altında bir belge de verilmediğini hatırlarım. Yani ne ilkokuldan mezun olduğuma dair bir belgeyi ne de ortaokuldan mezun olduğuma dair bir diplomayı görmek nasip oldu. Lisede bir diploma töreni yapıldığını hatırlıyorum ama elimize verilen kağıdın içeriğinde başarı belgesi gibi bir yazının, rulo yapılıp kırmızı kurdeleye bağlanarak verildiğini hatırlarım.



Hele üniversitede, bizim dönemimizde tören yapılmadığını hatırlarım. 6 Ocak 1969 günü Amerikan Büyükelçisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bir ziyaret için gelmişti. O tarihteki Rektör Kemal Kurdaş tarafından davet edilmiş, Rektörlüğün önüne gümüş renginde zırhlı, 1968 model bir Cadillac marka araçla gelmişti. Kommer’in gelişi, aslında değerli Kemal Kurdaş’ın ODTÜ için Birleşmiş Milletler Eğitim Fonu’nda yıl sonlarında harcanmayan bazı fonlara talip olmak amacıyla çağırdığını söylemişti bizlere. O gün birçok konuya şahit olmuştum. Aracı ters çevirmek için aracın başında İbrahim vardı, ona Sinan yardım etti, Ulaş da grubun içindeydi ve Yusuf’u da gördüğümü hatırlarım. Benzin kapağını açıp içine bir çaput sallandırdılar, benzine bulaşmış çaputu ateşe verdiklerini seyrederken gözüm, Rektörlük binasının üst katındaki pencereden Büyükelçi Kommer ve Rektör Kemal Kurdaş’ın da olayı seyrettiklerine takılmıştı. Benim düşüncem, protestoyu araç yakarak eyleme dönüştürmektense, bir toplantı düzenleyip Büyükelçiyi de davet ederek fikirleri masaya yatırmanın daha tesirli olacağı yönündeydi.

Her hafta Perşembe günü akşamı Rektör Kemal Kurdaş hoca, Yalım hoca, muhasebeden Aydın, ben ve bir iki kişi tek pota basketbol oynardık. Bu oyunlar sırasında Büyükelçinin aracının yakılmasıyla, üniversitenin neler kaybettiğini anlatmıştı Kemal Kurdaş, rahmetli.

Bu nedenle yapılan protestonun zararı, son sınıftaki öğrencilere yansıdı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde eğitim durdu. Bu olay sonrası 6 ay eğitime ara verildi.

Benim bütün hayallerim bitmişti. Yıkılmıştım. Askerliğimi yaptığım için mezun olup iş hayatına atılmaktı niyetim. Ayrıca okul bitmeden evlenemiyordum. Alın size çözümü olmayan bir hayat denklemi.

6 ay sonra ODTÜ tekrar açıldı ve hemen bitirme imtihanları yapıldı. Ardından yeni dönem başladı ve bizim 1969’da bir diploma törenimiz olmadı. Yani elimize törenle bir diploma verilmedi.

Hayata diploma törensiz atılmanın ne olduğunu, gerçek diploma alanlar veya sahte diplomayı belirli bir ücret karşılığında alanlar hiçbir zaman anlayamaz. Bazen gidip mezuniyet törenlerini izlerim. Mezun olan öğrencilerin keplerini havaya atmalarını uzaktan seyreder, özenirim.

Daha sonraları, eğitimlerine yardımcı olduğum çocukların mezuniyet törenlerine katıldım. Tabii bu diplomalar çarşı pazarda satılan cinsten değil; alın teriyle kazanılmış bir mezuniyet diplomasıydı. Bu törenlerdeki coşkuyu doya doya seyrederim, sanki benim diploma törenimmiş gibi haz duyarım. Onların coşkusunu, gözlerindeki ışıltıyı benimle paylaşmalarından büyük mutluluk duyarım.

Bugünlerde, gerçek diplomasının usulsüzce iptal edildiğine inandığım İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması sonrasında, bazı sahtekarların siyasilere temin ettikleri sahte diplomalar; devlet mekanizmasında görev yapan bazı bürokratların, bazı bankaların yönetim kurulu üyelerinin, hatta bazı milletvekillerinin hızlarını alamayıp beş-altı adet diploma temin ederek kendi sayfalarına koymalarını seyrettik. Beştepe’de, Saray’da bu sahte diplomalara sahip kaç kişinin çalıştığını siz tahmin edebilir misiniz? Bakınız, Saray’da 1100 odada yaklaşık 2960 devlet memuru çalışmakta. Bunların hangi okullardan mezun oldukları bilinmemekte, hatta diplomalarının gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu da bilmemekteyiz.

Gazetelerde boy boy ilan edildi; devlette bir ömre sığmayacak miktarda diploma toplayanların da var olması, sizce ülkedeki adalet mekanizmasının çürümeye başladığına bir işaret midir? Diye bir sözüm geldi söyledim, hem nalına hem mıhına.


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Erdoğan'ın tek hedefi iktidarını korumak…
İşçiyi Bırak Kutlasın
Erişim engeli sonrası X'te Ekrem İmamoğlu akımı
Papa Françesko yaşamını yitirdi.
Yunanistan Türk yatırımcıların adalara ilgisinden endişeli
Avustralya Eylül'de Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin işgali kararına tepkiler büyüyor.
E-imza ile sahte diploma: Devleti kandıran ağ nasıl kuruldu?
On binlerce kişi Sidney Limanı Köprüsü'nde Filistin yanlısı yürüyüşe katıldı.
Üremeyi Kim Hak Ediyor? Koşullu refahın arkasındaki tehlikeli mantık...

Çin yapay zekayla “yumuşak gücünü” artırıyor.
Avrupa nasıl Çin'le ABD'nin arasında kaldı?
Elon Musk yeni parti kurduğunu duyurdu…
Trump: Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranı % 125'e çıkarılacak
Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.
Yeni Zelanda'dan yeni turist politikası…
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.
Dedikodu neden toplumda 'olumlu' bir rol oynar?
Avrupa gözünü ABD'li akademisyenlere dikti.
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez
Af Örgütü: Türkiye'de yargıya müdahale derinleşti
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"

DİL DEMİŞKEN
BABAM
YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YÜRÜMEK
İKİ DİRENİŞ
Bu sistemdeki bir kusur değil, sistemin kendisi
DİPLOMA
Güzel Sözler
YANGIN
DEVLET NEDİR
Kim Kimi Kandırmakta

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 