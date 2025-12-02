Kategori: Dünya | 0 Yorum | 02 Aralık 2025 19:37:06

İsrail-Hamas ateşkesi söz konusu olduğunda, ihlaller tarafların ortak dili haline geldi; ancak İsrail, açık ara en büyük fail olmaya devam ediyor. İsrail'in anlaşmadan sapmaları o kadar vahşice oldu ki, anlaşmanın çarpıtılmış bir yorumunu, özünde bir "ateş azaltma"yı sürdürdükleri gözlemlendi . 10 Ekim'den bu yana Gazze'de 136'sı çocuk olmak üzere 347 Filistinlinin ölümü, soğukkanlı bir itidal göstergesi değil.









Dr. Binoy Kampmark

Cambridge Selwyn College'da Commonwealth bursiyeriydi. Halen RMIT Üniversitesi'nde ders vermektedir. Küreselleşme Araştırmaları Merkezi'nde (CRG) araştırma görevlisidir.



Kaynak : globalresearch.ca





Ateşkes tuhaf bir şey olabilir. Genel olarak, tarafların bir süreliğine kendilerini frenledikleri, güçlerine emir verdikleri ve komuta ettikleri kişileri sapmaktan alıkoydukları varsayılır. Ancak sapmalar olur, ihlaller kaçınılmazdır. Bazıları yeterince gerçektir: saçma yanlış anlamalar, öfkeli kafa karışıklığı, karşı tarafın anlaşmayı bozduğu korkusu. Hata payı ve bir miktar ölüm ve yaralanmaya izin verilir.28 Ekim'de, tek bir günde en az 104 Filistinli katledildi . Bu, anlaşmanın feshedilmesini gerektirecek kadar ciddi bir ihlale işaret ediyor olabilirdi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ise, bunun böyle olmadığını iddia etti .ABD'li bir izleyici kitlesine, "Neyse ki," dedi , "sanırım ana partiler -ikisi de [İsrail ve Hamas]- ateşkesin sürdürülmesi ve anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini kabul ediyorlar."Görünen o ki, ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'deki yerel halka uyguladığı şiddette muazzam bir serbestliğe izin verilen bir duruma yol açtı. BM Kadın Örgütü İnsani Yardım Şefi Sofia Calltorp , Gazzeli kadınların kendisine "tekrar tekrar 'Ateşkes olabilir, ama savaş bitmedi. Saldırılar azaldı, ama ölümler devam ediyor' dediklerini" ortaya koyuyor . Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callmard ise ateşkesin "Gazze'de hayatın normale döndüğüne dair tehlikeli bir yanılsama" yarattığını söyleyecek kadar ileri gidiyor . Aslında olan şey, "[İsrail'in] saldırılarının ölçeğinin" azaltılması ve Şeride insani yardımın yetersiz kalmasından ibaret.Örgüt, 27 Kasım'da yayınladığı bir brifing notunda , "İsrail yetkililerinin, işgal altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı, fiziksel yıkıma yol açacak şekilde kasıtlı olarak yaşam koşulları yaratmaya devam ederek soykırım yapmaya devam ettiğini" ısrarla vurguluyor. Sınır dışı etmeler devam ediyor, İsrail güçlerinin işlediği iddia edilen vahşetler ve savaş suçları hakkında kovuşturma yok. Yaşamı sürdürmek için gerekli olan hayati altyapının inşası engelleniyor, patlamamış mühimmat, kirlenmiş moloz ve kanalizasyon sorunu ise çözümsüz kalıyor.Yapısal gerçekler de müdahale etti. İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'nin %58'inden fazlasının kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'de görevli Francesca Albanese, Ben Saul ve Irene Khan gibi bir grup özel raportör ve uzmana göre , 40 aktif İsrail üssü "anlaşılan geri çekilme hattının ötesinde, ateşkes şartlarını açıkça ihlal ederek" faaliyet göstermeye devam ediyor . Ayrıca, Mısır ve İsrail'in sınır meselelerini koordine edeceği ve yepyeni bir Filistinli eğitimli polis gücüyle birlikte Uluslararası İstikrar Gücü'nün (İSG) konuşlandırılmasına yetki veren BM Güvenlik Konseyi kararının "İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimci-sömürgeci apartheid rejimini kökleştiren güvenlik koordinasyon modelini tekrarlama - hatta daha da kötüleştirme - riski taşıdığı" konusunda uyarıyorlar.İnsani yardımlar hâlâ acı verici bir şekilde akıyor; savaşın yol açtığı yıkıcı yıkım göz önüne alındığında bu durum utanç verici ( su ve kanalizasyon tesislerinin %85'i hasar gördü veya yıkıldı; aynı şekilde evlerin %92'si de). Yardım kuruluşu Oxfam, ihtiyaç duyulan konularda hiçbir ayrıntıyı esirgemiyor :“En acil ihtiyaçlar arasında gıda, sağlık ve barınma, ayrıca su, sanitasyon ve hijyen hizmetleri (WASH), adet ürünleri ve atık yönetimi hizmetleri yer alıyor.”Bazı yiyecek ve mallar yerel pazarlarda daha kolay bulunabilse de, Gazze halkı için bunlar hâlâ aşırı pahalı.10-21 Ekim tarihleri arasında, 17 uluslararası sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye su, yiyecek, çadır ve tıbbi malzeme gibi temel yardım sevkiyatları engellendi ve İsrail yetkilileri, bu konuda yetkileri olmadığını iddia etti. Uluslararası STK'ların yardım ulaştırma talebi yaklaşık 99 , BM kuruluşlarının ise altı talebi reddedildi .Oxfam geçen ay yaptığı açıklamada , " Bunlara, Filistin ve İsrail makamlarında uzun süredir INGO kaydı bulunan ve yeni kayıt süreçleri devam ederken yasal olarak İsrail makamları tarafından faaliyet göstermelerine izin verilen kuruluşlar da dahildir" dedi.Gazze'de ve giderek Batı Şeria'da yaşayanlara karşı uygulanan, ısrarcı, hatta gelişigüzel bir vahşet sistemi kök salmış durumda. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir , teslim olduktan sonra Cenin'de iki adamın İsrail askerleri tarafından yargısız infaz edilmesini övdü ve bu infazların "kendilerinden beklenen" şey olduğunu düşündü. Burada ima edilen, Filistinlilerin belirli ve hoşgörülü davranışlarda bulunmaları gerektiğidir: Görünüşte cömert olan zalimlerine alçakgönüllülükle boyun eğmek, bitmek bilmeyen bir arafta kalma yoksunluğuna katlanmak ve ateşkesi sadece ismen kabul etmek.