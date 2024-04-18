A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

GEÇİTKALE'DEN GELİYORDU...

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 2 Yorum | Yazar Yazan: M. Şehmus Güzel | 18 Nisan 2024 14:26:05

İlk kurşun sesleriyle uyandı köy. Önce Mehmet vuruldu. Sonra ikiz kardeşi Hüseyin. Sonra üçüncü kardeş: Mustafa. Üçü de cepheden. Vurulunca “Ah anam” dedi Mehmet, dönmek istedi, dönemedi, yüz üstü düştü. "Yandım anam dedi" Hüseyin, canını kurtarmak istedi, yapamadı. Mustafa onbeşindeydi, kardeşlerinin tek tek düştüğünü gördü, bağırmak istedi, sesini çıkaramadı, nutku tutulmuştu, sesi çıkmıyordu. Mustafa'ya birkaç kurşun birden isabet etti, yere düştü, gözleri açık gitti.



Her taraftan kurşun yağıyordu. Geçitkale kan ağlıyordu. Gözyaşı sel...

Mehmet Fahri'nin sınıf arkadaşıydı. Aynı sırayı paylaştılar yıllarca.

Mehmet ve Hüseyin ikizdi, onyedi yaşında. Mustafa onbeşinde. O sabah her zamanki gibi erkenden uyanmış, çay, beyaz peynir, fetir ekmek, kahvaltıyı yapmış, saçlar düzenli biçimde kesili ve taralı, tertemiz beyaz ve lekesiz gömlekleri ve ütülü siyah pantolonlarıyla fiyakalı, gülerek sokağa çıkmışlardı. Köyün içinden yürüyerek bağlara doğru geze geze gidiyorlardı. Maksat biraz yürümek, dolaşmak. Aralarında  itişe kakışa, gülerek, şakalaşarak. Güneşi öğlene vuruyor, köyü ısıtıyordu.

Çocuklar köyün çevrildiğinden, yolların kesildiğinden, askerlerin silahları ellerinde ve siperde, saklandıklarından habersizdiler. 15 Kasım 1967'deydik. Kıbrıs'ta Geçitkale köyünde. "Albay" Grivas ve askerleri, katil sürüleri, "Kıbrıs'ta türk köyü kalmayacak" demiş, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek katletmişti.



O sabah Fahri'lerin köyünde bir aileden üç can, üç çocuk toprağa böyle düştü: "Bir aileden üç şehit!"

Evet Kıbrıs'ta Geçitkale'deydik. Köyün evleri sarı kerpiçtendi. Yollları dar ve taştan. Fahri'nin ağıtında yazdığı gibi: "Yüzü gülen köylüme ondan sonrası yasdı."

Fahri köyü terkedecekti ailesiyle. Üç arkadaşını toprağa verdikten sonra. Kalınmaz artık buralarda.

Larnaka'dan sonra Londra'ya gitti Fahri. Onaltı-onyedi yaşında. Tek başına. Üniversite'yi orada okumak istiyordu. Ama olmadı. O zaman yüzünü Avusturalya'ya çevirdi. Gemiyle ve uçakla yolculuk yaptı. Yolculuk onbeş gün sürdü.

Fahri Avusturalya'ya tek başına geldi. Ondokuzundaydı. Kısa süre içinde birken beş oldu. Sonra on. Sonra üç bin, sonra oniki bin. Kıbrıslı Türkler Avusturalya'ya vuruldu: Bir adadan öbürüne aşkın sınırı yok.

Fahri artık "Fahri Abi"ydi.

Üniversiteyi bitirdi. Artık muhasabeciydi Fahri. Avusturalya'daki ilk türk muhasebeci bürosunu açtığı rivayet edilir. Cömertti. Yiğittti. Epey muhasabeci de yetiştirdi. Ama sadece bu değil. Köyde yakalandığı saz ve müzik tutkusu büyümüş, apaçık müzik hastalığına yakalanmış, sazın yanına udu, gitarı, tamburu, neyi ve dahasını eklemişti. Söz yazmış, notalar da. Hakiki türküler yaratmıştır: Örneğin "Geçitkale" türküsünü mutlaka dinlemelisiniz: Mehmet'i, Hüseyin'i ve Mustafa'yı anmak için. Doğa Melbourne grubu çalsın ve söylesin: Çocuklarımız unutulmasın.

Fahri Kiamil müziğini, türkülerini ekmeğini ve tuzunu paylaşır gibi paylaşmış, Avusturalya'da doğmuş büyümüş, kadın ve erkek, genç ve yaşlı vatandaşlarıyla müziğinin kaynaklarını ve müzik aşkının coğrafyasını genişletmiş. Birçok genç ve daha az gençi müzisyen olarak yetiştirmiştir.

Yaşlı , meraklı ve hevesli türkücüler ve müzisyenlerle de ortaklaşa çalışmış Maraş, Antep, Mardin, Urfa havalarını yaymış:

"Yola Çıktım Mardin'e/Düştüm senin derdine"
"Asımın Kızı"
"Pencereden kar geliyor/ Gurbet bana dar geliyor"
"Pencereden kar geliyor/Gurbet bana zor geliyor"
"Duvarları gül dolmuştu/Yolları al al lale"
"Aynı yolcuyuz/Yoldaşız"

Genç ya da daha az genç müzisyenleriyle gruplar kurmuş, gruplardan başka gruplar doğmuş: "Fesat", "Ozanlar Grubu", "Melbourne Sıra Geceleri Projesi", "Melbourne Fasıl”, “Doğa Melbourne"...

Fahri Kiamil “İz Bırakanlar”dandır: Dostlarının sahip çıkacağı pek çok anı ve eserle.

Fahri Kiamil unutulmaması gerekenlerdendir. Yapıtlarını özenle saklamalı. Türkü sözlerini yayınlamalı.

NOTLAR:
Bu metni hazırlarken Fahri Kiamil'i bir parça tanıyabilmek için yararlandığım şu iki kaynağı bilhassa öneriyorum. Deniz Hanımın makalesi okunmalı. Duygu Hanımın söyleşisi izlenmeli. Mutlaka.

Bir: Deniz Günal'ın ayorum.com'da yayınladığı 12 Nisan  2024 tarihli "Fahri Kiamil" başlıklı yazısı.

İki: Duygu Tağmaç'ın KANAL T'de "İZ BIRAKANLAR" programında Fahri Kiamil ile yaptığı, kimi türkünün icrasını da içerseyen, bir buçuk saatlik cömert program. Söyleşi birçok açıdan mükemmel. Kalıcı olması bakımından da altı çizilmeli. Fahri Kiamil tavrı, davranışı ve mütevazi yönü ile iz bırakıyor. Hayatı derslerle yüklü. Aklınızda bulunsun. Bu tür değerlerimizin unutulmaması şart. Görevimiz.

Üç: Doğa Melbourne grubunun 2016 Konser'ini yeniden ve yeniden izlemeli, dinlenmeli: Özlem Sarıçam, Evrim Ulusoy, Sevcan Çağın ve maalesef isimlerini yazamadığım diğer ses sanatçısı bayanları candan kutlamak isterim. İsmini not edebildiğim, sazıyla tek başına ses getiren İskender Ozan Toprak ve diğer müzisyenleri de. Fahri Kimail hem usta ve öğretmen, hem söz yazarı, hem de icra eden: Görüntülere iyi bakın işte Fahri Abi, sağda sondan ikinci: Uduyla şenliğe katılıyor. Sakin. Mutlu. Kollektif yaratıcılığın rahatlığı içinde.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 3 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Deniz { 19 Nisan 2024 00:44:55 }
Şehmus bey, ne kadar incelikle, sevgiyle anlatmışsınız. hakettiği gibi Fahri abinin.

kaleminize ve güzel yüreğinize sağlık,

dostlukla, deniz günal
sertac { 18 Nisan 2024 23:06:42 }
Tebrikler ve yazi icin cok tesekkurler.
Diğer Sayfalar: 1.

 

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.
İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü
DEVLET-ULUSTAN FEDERASYONA, ekitap
Dünyada altın madenciliği nasıl yapılıyor, kazalar ne kadar yaygın?
Afganistan: Aktivistlerden kadınlar için online dergi
Avustralya Dışişleri Bakanı Wong: Filistin'i tanımaya hazırız.
İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı.
Beterin beteri var!
Sağ popülistler ilk kez AB Parlamentosu'nun kontrolünü ele geçirebilir…
Türkiye raporu: Özgürlükler ciddi zarar gördü

Yoksulluk sınırı bir yılda 24 bin TL arttı.
Türkiye son 20 yılda faize 563 milyar dolar ödedi
Uber Avustralya'da taksi şoförlerine 178 milyon ABD dolar tazminat ödeyecek
Çin 2024 ekonomi hedeflerini açıkladı
Almanya'daki Türk doktor sayısı 2 bin 600'ü geçti
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.
Franz Kolschitzky: Viyana Kuşatması'ndan Kalan Kahveleri Değerlendiren Girişimci
Kış güneşi arayan Britanyalıların adresi Türkiye

Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Taş Kağıt Makas Oyunu (Jan Ken Pon)
"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL
REMZİ RAŞA’YI ANMAK İÇİN
KİBİRLİ GÜÇ ZEHİR - ERDEMLİ BİLİM PANZEHİR
KARARLILIK - KİŞİSEL ALTYAPI
TARİHSEL KİŞİLİK
TARİHSEL İNSAN
SÜREÇ VE TARİHSEL ÖZNE

İsviçreli kadınlar AİHM'de görülen iklim değişikliği davasında zafer kazandı.
Yorgun dünya artık yavaş dönüyor
Avustralya’daki dev yosun ormanlarını yapay zekâ koruyor
2023'te sıcaklık rekoru kırıldı
Ton balığında cıva: Zehirli madde seviyesinin kontrollere rağmen hala yüksek olduğu tespit edildi
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?

Beynine çip takılan kişinin düşünceleri 25 dakika boyunca okundu.
14 Mart Pi Günü, Günün Kutlu Olsun Pi !
Tüm canlılar için en ideal sıcak
Avustralya’da 350 kişinin konuştuğu yeni bir dil gelişti
İnsanlık için küçük ama Türkiye için çok büyük bir adım
Servet dağılımı adaletsizliği: Türkiye'de %1’lik kesim servetin %40’ını alıyor
BM Raporu: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında soykırım suçu iddiası
Doğurganlık oranında 'büyük düşüş': Ülkelerin % 97'sinde nüfusun azalması bekleniyor
Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı: Avusturalya listenin 10., Türkiye 98. sırasında yer aldı.
Dünyada zorla çalıştırılanların sayısı artıyor.

GEÇİTKALE'DEN GELİYORDU...
GENÇ BİR YAZARA BİRKAÇ TAVSİYE
DEĞİŞİYOR, YOKSULLAŞIYOR
“KİRAZ ZAMANI” SERÇELER, KİRAZ AĞACIMIZ, RAZZİA
Enflasyon Rehberi
Hesap
---İST
SANDIK
TAKSİ DURAĞI
Emek, Ümit ve Para

İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 