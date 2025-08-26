Kategori: Dünya | 0 Yorum | 26 Ağustos 2025 14:49:29









Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu'nun geçen hafta ülkenin zulüm uyguladığı iddiaları üzerine açıkladığı veriler, bu yılın ilk 6 ayında ABD vatandaşları tarafından 245 mülteci başvurusu yapıldığını ortaya koydu. Bu sayı, Amerikalılar'ın 2024'ün tamamında yaptığı 204 başvuruyla kıyaslandığında büyük bir artışa işaret ediyor. Bu yıl Kanada'da mülteci statüsü için başvuran ABD vatandaşlarının sayısı 2019'dan bu yana olan tüm yıl rakamlarını aştı.

Taleplerdeki hızlı yükseliş, Amerikalıların Trump yönetiminin politikalarının güvenliklerini ve haklarını tehdit ettiğine dair artan endişelerini yansıtıyor gibi görünüyor. Donald Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Amerikan vatandaşlarının Kanada'da mülteci statüsü almak için yaptığı başvuruların sayısı hızla yükseliyor. 2025'in ilk yarısında yapılan başvuruların sayısı geçen yılın tamamındakilerden daha fazla.Sayı artmış olsa da hazirana kadar yapılan toplam 55 binden fazla başvurunun yalnızca çok küçük bir kısmını temsil ediyor ve Hindistan'dan gelen talepler bu toplamın neredeyse beşte birini oluşturuyor. Kanada'nın ABD'li mültecileri kabulü de tarihsel olarak düşük. Başvuru sahiplerinin Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu'nu ABD'nin hiçbir bölgesinin kendilerine sığınma hakkı tanımadığına ikna etmesi gerekiyor.Veriler Amerikalıların neden sınırın kuzeyinde, Trump'ın 51. ABD eyaleti olmasını istediği ülkede mülteci statüsü aradığını belirtmiyor. Ancak bu eğilim, bazı Amerikalılar arasında, Trump yönetiminin LGBTQ+ haklarının geri alınmasından akademik kurumlara saldırılara kadar uzanan politikaları nedeniyle güvenlik ve haklarının risk altında olduğuna dair artan bir algıyı yansıtıyor.Reuters'a konuşan bir ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü, Kanada'da mülteci statüsü talep eden Amerikalıların "gerçek korku ve zulümle karşı karşıya olan" bireylere yer açacağını söyledi. 8 avukat haber ajansına, Başkan'ın trans haklarını hedef alan politikaları yüzünden ABD'yi terk etmek isteyen daha çok trans Amerikalının kendilerine başvurduğunu belirtti.Illinois'dan Kaitlyn ve Ted Berg martta CBC'ye yaptıkları açıklamada, Başkan'ın sadece iki cinsiyet olduğunu iddia etmesinin ardından Kanada'daki bir mahkemeden sığınma talebinde bulunmak için karar beklediklerini söylemişti.Berg'lerin büyük çocuklarından biri trans, diğeri ise kendini akışkan cinsiyet kimliğine sahip olarak tanımlıyor.Arizona'dan trans bir kadın olan Hannah Kreager da haziranda Kanada'ya sığınma başvurusunda bulunmuş ve GoFundMe kampanyasında "emniyet, güvenlik ve hayatımı yaşamaya devam etme özgürlüğü bulma umuduyla" diye yazmıştı.ABD'den gelen sığınma talepleri ilk Trump yönetimi sırasında da artış göstermişti.Trump 2017'de göreve başladığında binlerce kişi, resmi sınır noktalarını kullanmadan Kanada'ya geçerek sığınma talebinde bulunmuştu. Daha sonra Kanada ve ABD, girdikleri ilk "güvenli" ülkede sığınma başvurusunda bulunmalarını gerektiren ikili bir anlaşmayı genişletmişti.Yılsonu itibarıyla yaklaşık 2 bin 550 ABD vatandaşı Kanada'ya sığınma başvurusunda bulunmuştu. 2016'ya kıyasla 6 kattan fazla artış gösteren bu sayı, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en yüksek başvuru sayısı olmuştu.Kaynak : independent.co.uk/news/world/americas/us-politics