KISA KESİLMİŞLER, AĞUSTOS 2025

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: M. Şehmus Güzel | 31 Ağustos 2025 08:40:30

YAPRAK DÖKÜMÜ: Dikkatinizi çekmiştir mutlaka, bu yıl bu "mevsimde" (hangi mevsimde yaşadığımızı/bulunduğumuzu bilemiyoruz), yapraklar çok erken dökülmeye başladı. Kentlerde, kasabalarda, köylerde, kırlarda, heryerde. Gözümüzün önünde olup-bitiyor herşey: İşte örneğin Paris'te sararan yapraklar, kupkuru yapraklar, 14 Ağustostan itibaren ağaçları terkedip kaldırımlara, yollara, dar sokaklara, caddelere, meydanlara serildiler. Ağaçı olan her mekan ölü yaprak kilimlerine döndü. Hele parklarda. Hele plajlara yakın ağaçlı yollarda. Aşırı sıcaklar mutlaka sorumlu. Susuz kalan topraklar da. Tükenen yeraltı suları da. Kuruyan çay, ırmak, nehir ve göller de.



Çocuklar ve içlerindeki çocuğu henüz unutmamışlar ölü yaprak kilimleri üzerinde ayaklarını sürükleyerek yazı sonbahara taşıyor, birkaç günlük değişken kısa kesilmiş mevsimleri birbirine bağlıyorlar. Fransa'da otuz beşlere, kırkikilere kadar çıkan aşırı sıcakların on günlük saltanatı tükenince yapraklar sarı rengi silip yerine yeşili getiriverdiler yeniden. Derin bir nefes aldık. Sarı yaprakların ölümcüllüğünün acısını duyumsayarak.

CASTELMAYRAN'DA 76 YAŞINDA: Naci inanmayacak biliyorum ama bu bir gerçek ve yeri gelmişken mutlaka yazmalıyım: 23 Ağustos 2025'te, 76 yaşındaki bir kadın, yaşlı başlı, görünüşte şirin ve uslu kadın, köyünde, çevresinde ve uzun sözün kısası yıllardır yaşadığı coğrafyasının çeşitli yerlerinde büyük zararlara yol açan onüç yangından onbirini bizzat çıkardığını itiraf etti. Köylülerine kızdığı için. Onbeş yıldan beri oturduğu köyde hayal kırıklığına ugradığı için. Bunalıma girdiğinden. 2022'den bu yana her yaz birkaç yangın çıkardığını kabul eden yaşlı kadın yakın komşularını ve köylülerini fena halde şaşırttı. Çünkü hiç kimsenin aklına sabah "günaydın/bonjour" akşam "iyi akşamlar" deyip kibarlıkta rekor kıran bu "yaşlı ninenin" elinde çakmak ve kibrit 2022'den beri her yaz yangın çıkarıcı/piroman/kundakçı olabileceği gelmemişti. Şimdi artık hapiste. Duruşması 3 ekimde. 10 Yıl hapis cezası alabilir. Belki de doğrudan doğruya akıl hastanesine gönderilebilir. Ama artık yangın çıkaramayacak.

Her yıl yazla birlikte gelen, her geçen yılla birlikte sayıları gittikçe artan, on binlerce hektarlık ormanları canlılarıyla çekip alan, silip süpüren ve dramlara yol açan yangınların kiminin aynı piromanlarca ateşlendiği artık biliniyor. Evet kimi kundakçı her yaz yangın çıkarıyor. Birkaçı iş başındayken yakalanıyor. Bir kısmı birkaç yıl sonra. Örneğin 2023'te yirmiiki piroman yakalandı. Birkaç yıl önce pek çok yangın çıkaran bir itfayeci iş başında yakalandı. Bu yıl Ağustos ayında ayrı mekanlarda görev yapan, altı yangın çıkaran iki "pompier pyromane"/kundakçı itfayeci ve birkaç yangın çıkarıcı yakalandı...

İtfayecilerin aynı zamanda kundakçılık yapması bilim kadın ve adamlarını bu konuyu ciddi biçimde araştırmalarına  ve incelemelerine yol açtı. Kimi sonuçlarını pek yakında okuyabileceğiz...

KUŞLAR ÖLMEK İÇİN SAKLANIYORLAR MI?: fransızcada "tourterelle turque" diye isimlendirilen, kimi kez "türk güvercini” biçiminde çevirilen, bizim büyük üveyik ve kumru diye seslendiğimiz aşk kuşunun on veya onbeş bazen onaltı yıllık ömrü var. Ölüme yaklaşınca sakin bir mekan arayıp, ölümü beklediği yazılıyor. Daha genel bir açıdan bakıldığında, ölüm saatinin yaklaştığını duyumsayan kuşların saklandığı, bir anlamda sessizliğe çekildiği iddiası çok ciddi bir biyolojist tarafından ileri sürülüyor. İnanalım mı? Biyolojist ve konusunda birçok yapıtın yazarı Emmanuelle Pouydebat'nın 5 Eylül 2025'te piyasaya çıkacak olan Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ? Les animaux et la mort başlıklı yeni kitabında yazıyor(muş). Okumalı mı?
Ne gerçek? Ne değil?

Sİ-YAS-ET: Fransa'da başbakanı tutanların oranı son kamuoyu yoklamasına göre yüzde onikiye düştü. Böylesi şimdiye kadar hiç görülmemişti. Yüzde yirmi, yüzde ondokuz görülmüştü ama yüzde  onikiye ilk defa tanık olduk.

Avrupa Birliği'nde 27 üye devletten 24'ünde koalisyon hükümeti iktidarda. Fransa'da da. Yamalı bohça.

Fransa'da bir yılda iki kez başbakan ve hükümet değiştirildi. Bugünkü hükümet düşürülürse üçüncü kez hükümet değiştirelecek. Bu da bir rekor. Başbakan 8 Eylül'de güven oyu isteyeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı bu oylama için Millet Meclis'ini olağanüstü toplantıya davet etti. Siyaset kızışıyor. Soldaki partiler ve Yeşiller hükümeti kurmak görevinin kendilerine verilmesini istiyorlar.

Fransa'da belediye seçimlerinin 15 ve 22 Mart 2026'da yapılacağı Resmi Gazete'de duyuruldu. Artık tarihi bilmiyoruz diyemeyiz.

Daha önce bugünkü Millet Meclisi'nin feshedilip erken seçime gidilebileceği de konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı'nın istifa edip ayrılmasını isteyenler de var. Evet Fransa'da siyaset kızışıyor...

TV'NİZİ "YEMEYİN, YUTMAYIN": TV'nizi kapayınız lütfen ve  doğal, hakiki, ciddi bir işe başlayınız. Örneğin bir kitap veya ekitap okumak gibi. ekitap.ayorum.com sitemizde ikiyüze yakın ekitap meraklı okuyucularımızı bekliyor. Tıklayınız, indiriniz, okuyunuz. Hediyemizdir.

İyi okumalar.

