A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

İklim Krizinin Bedelini Kim Ödüyor? Finans Tartışması Derinleşiyor.

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 11 Kasım 2025 09:44:08

Dünya iklim etkilerinin yoğunlaşmasına hazırlanırken, yeşil dönüşümün maliyetini kimin karşılayacağı sorusu küresel diplomasinin en tartışmalı konularından biri haline geldi. Dünya giderek yoğunlaşan iklim etkilerine hazırlanırken, yeşil dönüşümün maliyetini kimin karşılayacağı sorusu küresel diplomasinin en tartışmalı konularından biri haline geldi. İklim finansmanı , ülkelerin emisyonlarını azaltmalarına ve temiz enerji, dayanıklılık projeleri ve afet koruması yoluyla iklim değişikliğine uyum sağlamalarına yardımcı olmak için kamu ve özel sektör tarafından kullanılan parayı ifade eder.



Önemli Olmasının Sebebi:

Yeterli finansman olmadan, daha yoksul ülkeler karbondan arındırma ve iklim felaketlerine karşı savunma konusunda zorluk yaşayacaktır. 1992 BM İklim Anlaşması uyarınca, tarihsel olarak en fazla emisyonu üreten daha zengin ülkeler daha fazla sorumluluk taşımaktadır. Dolayısıyla iklim finansmanı, daha zengin ülkelerin söylemlerini kaynaklarıyla uyumlu hale getirip getirmeyeceklerinin küresel güven testi haline gelmiştir.

Başlıca Uyuşmazlıklar:

En büyük anlaşmazlıklar kimin, ne kadar ve hangi şartlarda ödeme yapacağı konusunda yaşanıyor.

ABD ve AB gibi gelişmiş ülkeler geleneksel olarak iklim programlarını finanse ediyor.

Çin, Hindistan ve Körfez ülkeleri gibi gelişmekte olan ekonomiler artık katkıda bulunma baskısıyla karşı karşıya, ancak Pekin gelişmekte olan bir ülke olarak kalmaya devam ettiğini iddia ediyor.

Borç yükü altındaki ülkeler, yeni borcun eşitsizliği daha da kötüleştirdiğini savunarak kredi değil hibe istiyor.

Hedefler ve İlerleme:

Zengin ülkeler ilk olarak 2020 yılına kadar yıllık 100 milyar dolar taahhütte bulunmuş, ancak bu hedefe ancak 2022 yılında ulaşılabilmişti. Çok taraflı bankalar 2024 yılında 137 milyar dolar katkıda bulunmuş ve bu miktarın çoğu düşük ve orta gelirli ülkelere aktarılmıştı.

COP29'da 2035 yılına kadar yıllık 300 milyar dolarlık yeni bir hedef kabul edildi, ancak geçici finansman seviyeleri belirsizliğini koruyor ve küresel iklim hedeflerine ulaşmak için gerekenin altında kalıyor.

Ne Kadar Gerekli:

Küresel iklim finansmanı 2023'te 1,6 trilyon dolara ulaştı ve bunun yaklaşık yarısı özel yatırımlardan geldi. Ancak uzmanlar, Paris hedeflerine ulaşmak için 2030 yılına kadar yılda 7,4 trilyon dolara ihtiyaç duyulduğunu tahmin ediyor. Sadece gelişmekte olan ülkeler için bu rakam 2035 yılına kadar 3,3 trilyon dolara çıkabilir.

Yeni Gerçeklik:

Zengin ülkelerin 2024'te yardımlarını %7 oranında azaltmasıyla birlikte, dikkatler özel sermayenin harekete geçirilmesine kayıyor. Öneriler arasında, hükümetlerin veya hayır kurumlarının özel yatırımcıları çekmek için bir miktar risk üstlendiği "karma finans" ve 100 milyar dolarlık özel sermayeyi harekete geçirmek için 25 milyar dolarlık kamu fonu toplamayı hedefleyen Brezilya'nın yeni Tropikal Ormanlar Sonsuza Dek Fonu yer alıyor.

Analiz:

İklim finansmanı, ahlaki bir yükümlülükten küresel nüfuz için stratejik bir mücadeleye dönüştü. Zengin ülkeler bunu bir kaldıraç olarak görüyor; gelişmekte olan ülkeler ise adalet olarak görüyor. Yardım bütçeleri daraldıkça ve iklim riskleri arttıkça, iklim finansmanının geleceği taahhütlerden ziyade, küresel finansın kendisini iklimi bir hayır kurumu olarak değil, ortak bir hayatta kalma mücadelesi olarak ele alacak şekilde yeniden şekillendiren yapısal reformlara bağlı olacak.

KAYNAK : Reuters

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Polis için Sendika, Toplum için Güvence
BİZİM RADYO
radyo.ayorum.com'a HOŞ GELDİNİZ
Erdoğan'ın tek hedefi iktidarını korumak…
İşçiyi Bırak Kutlasın
Açgözlülük Afrika Boynuzu'nu Savaşta Tutuyor
Trump'ın Asya Gösterisi Zayıflıkla Sonlandı…
İklim Krizinin Bedelini Kim Ödüyor? Finans Tartışması Derinleşiyor.
2025 New York Belediye Başkanı Seçimlerinin Ortaya Çıkardığı 5 Şaşırtıcı Gerçek
679 Günlük Cehennem: Ukraynalı Kahraman Vladıslav Zadorin’in Esaret Günlüğü

Gri listeden çıktık ama... AB'nin 2024 Türkiye raporu'ndan çıkan şaşırtıcı gerçekler!
Çin'in beş yıllık planları dünyayı nasıl değiştirdi?
Türkiye'de yoksulluk sınırı 88 bin liraya dayandı.
KKM'nin ülkeye maliyeti ne kadar oldu?
ABD'de gümrük gelirlerindeki artış, Temmuz'da rekor harcamalarla yükselen bütçe açığını frenleyemedi…
Gençlerden sonra emekliler de yurtdışına gidiyor.
Cilt kanseri oranında dünyada başı çeken Avustralya'da güneş kremi skandalı.
Dünya Sağlık Örgütü: '7 Ağustos'ta Türkiye'de maymun çiçeği tespit edildi'
Yeni Zelanda'dan yeni turist politikası…
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…

Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

Sınıfsız Toplum Mitinden Dijital Proleteryaya: Behice Boran’ın Güncelliği
Tanah, Devrim 1925’ten 2025’e Türkiye ve Dünya
Behice Boranın Aynasında Bugünün Türkiyesi
Zamanın Geçtiğini Sana Kim Söyledi?
Karlı Kayın Ormanında Ruhun Yolculuğu
Büyük Konuşmak
HUKUK KARGAŞASI
HAİN Mİ ARARSINIZ
KANAS
Kayyum

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 