A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Hoş geldin zam!!!

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Haberci | 01 Ocak 2026 14:05:24

2026 zam yılı olacak. Vergiden enerjiye, sağlıktan ulaşıma pek çok kalemde peş peşe yapılan zamlar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor. 2026 yılı, vatandaşlar açısından birçok temel kalemde yeni zamlarla başlayacak. Asgari ücret artışıyla birlikte sosyal güvenlik ödemeleri yükselirken, pasaporttan ehliyete, otoyol geçişlerinden elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede fiyatlar artacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ve kurum düzenlemeleriyle birlikte yeni tarifeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.



PASAPORT, EHLİYET VE KİMLİK ZAMLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak değerli kâğıt bedellerini açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği’ne göre, pasaport, ehliyet, kimlik kartı, noter kâğıtları ve çeşitli resmi belgelerin ücretleri ortalama yüzde 19,01 oranında artırıldı. Yeni tarifeye göre pasaport cüzdan bedeli 1.135 TL’den 1.351 TL’ye, sürücü belgesi bedeli ise 1.420 TL’den 1.690 TL’ye çıkarıldı. Motorlu araç tescil belgesi 1.511 TL olurken, aile cüzdanı bedeli 1.202 TL’ye yükseldi.

GSS PRİMİ

2026’da geçerli olacak asgari ücret, 2025’e göre yüzde 27 artırılarak brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete bağlı olarak hesaplanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de sert şekilde yükseldi. Asgari ücretin yüzde 6’sı üzerinden hesaplanan GSS primi, 2025’te aylık 780,16 TL iken 2026’da yüzde 154 artışla 1.981,80 TL’ye çıktı.

NOTER ÜCRETLERİ

Noter kâğıdı ve beyannameler için bedel 149 TL’ye, protesto, vekâletname ve resen senetler için ise 298 TL’ye yükseltildi. Banka çeklerinde her yaprak için 95 TL alınacak. Yabancı çalışma izin belgesi ücreti ise 810 TL’den 964 TL’ye çıkarıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak yolculardan tahsil edilen harç tutarı 1250 lira olarak yeniden belirlendi. Harç, Eylül 2025’te 710 TL’den 1.000 TL’ye çıkarılmıştı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini yeniden belirledi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nde otomobil geçişi 59 TL’ye yükseldi. Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri’nde geçiş ücreti 995 TL oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 TL’ye, Ankara–Niğde Otoyolu ise 740 TL’ye çıkarıldı.

VERGİLER

MTV, damga vergisi ve harçlara yüzde 18,95 zam
Motorlu Taşıtlar Vergisi, damga vergisi ve çeşitli harçlar 2026 yılı için yüzde 18,95 oranında artırıldı. Damga vergisinde üst sınır yükseltilirken, Harçlar Kanunu’na bağlı maktu ve nispi harçların alt ve üst limitleri de aynı oranda artırıldı.

IMEI KAYIT ÜCRETİ

Yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen IMEI kayıt ücreti, 2026’da 54 bin 258 TL oldu. Artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Yeniden değerleme oranı tam uygulansaydı ücret 57 bin 240 TL’ye çıkacaktı. Bir kişi iki yılda yalnızca bir cihaz kaydı yaptırabiliyor.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK ABONELİK BEDELLERİ

EPDK kararıyla doğal gaz abone bağlantı bedelinin üst sınırı 8 bin 66 TL’ye çıkarıldı. İlave bağlantı, sayaç değişimi, açma-kapama ve iç tesisat işlemleri de zamlandı. Elektrikte ise sayaç kontrol bedelleri 194 TL ile 246 TL arasında belirlendi.

ELEKTRİĞE GİZLİ ZAM

EPDK, 2026’da Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında meskenler için yıllık tüketim sınırını 4 bin kWh olarak belirledi. Bu sınırı aşan aboneler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Aylık ortalama 333 kWh tüketen ve yaklaşık 984 TL fatura ödeyen kullanıcılar, yeni yılda destek dışı kalacak.

Yeni düzenlemeyle 2025’e kıyasla 1,3 milyon abone daha destek kapsamı dışına çıkacak. Toplamda 2,5 milyon abonenin, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sının faturası ciddi şekilde artacak.



Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Hoş geldin zam!!!
Bir Tez Doğrulandı: Epstein, Dershowitz ve İsrail Lobisi
Rusya, Kuzey Kore ve Ukrayna’nın Çalınan Nesli
Düşen İHA’lar, Yükselen Gölge Savaş: Türkiye Semalarında Rus İstihbaratının Sessiz İşgali ve Egemenlik Krizi
Yağmurlu Bir Bayrampaşa Sabahında Orta Asya’dan Uzakdoğu’ya Uzanan Bir Hat
Litvanya Parlamentosu’nda Çerkes Soykırımı Tartışmaları: Tarih, Hafıza ve Uluslararası Sorumluluk
Körfez Bölgesinin Küresel Güç Merkezi Olma Yarışının İç Yüzü
Trump'ın Ulusal Güvenlik Stratejisi: Tepki ve Gerçekleşme
İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti güvenlik işbirliğini derinleştiriyor.
Narva’da Sessiz İhlal, Rus Sınır Muhafızları Estonya Toprağında, Dünya Yine Seyirci

Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Avustralya - Çin İlişkileri: Avustralya'da Kavga
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip
Motokuryelerin Sessiz Çığlığı: Sokağın Gölgesinden Yükselen Sınıf Mücadelesi

Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.

Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

Balın Ruhu, Üst Galile’de Bir Distilatörün Eski Yahudi Geleneğini Koruma ve Balı Cine Dönüştürme Serüveni
Mercedes-Benz Places by Binghatti Gökdelen Kapitalizmi ve Küresel Hegemonya
Masumiyet Pazarlanıyor mu Baby Dove’un Türkiye’ye Girişi, Bebek Bakımında Güven Söylemi ve Kapitalizmin En Hassas Alanı
Düşünmektan uyuyamayanlar ve uyumaktan düşünmeyenler : Türkiye çelişkisi
Seul’den Pulpit’e, Rabi (Haham) Angela Buchdahl’in Olağanüstü Hikayesi — Kimlik, Dahil Etme ve Bölünmüş Dünyada Yahudi Liderliği
İCMAL
PALAVRA
YARGI ÜLKESİ
BÜTÇE
UTANMA

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 