EPDK, 2026’da Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında meskenler için yıllık tüketim sınırını 4 bin kWh olarak belirledi. Bu sınırı aşan aboneler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Aylık ortalama 333 kWh tüketen ve yaklaşık 984 TL fatura ödeyen kullanıcılar, yeni yılda destek dışı kalacak.





Yeni düzenlemeyle 2025’e kıyasla 1,3 milyon abone daha destek kapsamı dışına çıkacak. Toplamda 2,5 milyon abonenin, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sının faturası ciddi şekilde artacak.









2026 zam yılı olacak. Vergiden enerjiye, sağlıktan ulaşıma pek çok kalemde peş peşe yapılan zamlar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor. 2026 yılı, vatandaşlar açısından birçok temel kalemde yeni zamlarla başlayacak. Asgari ücret artışıyla birlikte sosyal güvenlik ödemeleri yükselirken, pasaporttan ehliyete, otoyol geçişlerinden elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede fiyatlar artacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ve kurum düzenlemeleriyle birlikte yeni tarifeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak değerli kâğıt bedellerini açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği’ne göre, pasaport, ehliyet, kimlik kartı, noter kâğıtları ve çeşitli resmi belgelerin ücretleri ortalama yüzde 19,01 oranında artırıldı. Yeni tarifeye göre pasaport cüzdan bedeli 1.135 TL’den 1.351 TL’ye, sürücü belgesi bedeli ise 1.420 TL’den 1.690 TL’ye çıkarıldı. Motorlu araç tescil belgesi 1.511 TL olurken, aile cüzdanı bedeli 1.202 TL’ye yükseldi.2026’da geçerli olacak asgari ücret, 2025’e göre yüzde 27 artırılarak brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete bağlı olarak hesaplanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de sert şekilde yükseldi. Asgari ücretin yüzde 6’sı üzerinden hesaplanan GSS primi, 2025’te aylık 780,16 TL iken 2026’da yüzde 154 artışla 1.981,80 TL’ye çıktı.Noter kâğıdı ve beyannameler için bedel 149 TL’ye, protesto, vekâletname ve resen senetler için ise 298 TL’ye yükseltildi. Banka çeklerinde her yaprak için 95 TL alınacak. Yabancı çalışma izin belgesi ücreti ise 810 TL’den 964 TL’ye çıkarıldı.Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak yolculardan tahsil edilen harç tutarı 1250 lira olarak yeniden belirlendi. Harç, Eylül 2025’te 710 TL’den 1.000 TL’ye çıkarılmıştı.Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini yeniden belirledi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nde otomobil geçişi 59 TL’ye yükseldi. Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri’nde geçiş ücreti 995 TL oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 TL’ye, Ankara–Niğde Otoyolu ise 740 TL’ye çıkarıldı.MTV, damga vergisi ve harçlara yüzde 18,95 zamMotorlu Taşıtlar Vergisi, damga vergisi ve çeşitli harçlar 2026 yılı için yüzde 18,95 oranında artırıldı. Damga vergisinde üst sınır yükseltilirken, Harçlar Kanunu’na bağlı maktu ve nispi harçların alt ve üst limitleri de aynı oranda artırıldı.Yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen IMEI kayıt ücreti, 2026’da 54 bin 258 TL oldu. Artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Yeniden değerleme oranı tam uygulansaydı ücret 57 bin 240 TL’ye çıkacaktı. Bir kişi iki yılda yalnızca bir cihaz kaydı yaptırabiliyor.EPDK kararıyla doğal gaz abone bağlantı bedelinin üst sınırı 8 bin 66 TL’ye çıkarıldı. İlave bağlantı, sayaç değişimi, açma-kapama ve iç tesisat işlemleri de zamlandı. Elektrikte ise sayaç kontrol bedelleri 194 TL ile 246 TL arasında belirlendi.