A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti güvenlik işbirliğini derinleştiriyor.

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Haberci | 23 Aralık 2025 14:01:55

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'i ağırladı. Üç lider, güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme kararı aldıklarını duyurdu. Liderler, deniz güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, deniz yollarını ve kritik altyapıyı ortaya çıkan tehditlere karşı korumak için işbirliğini artırma sözü verdi.

2026'da faaliyete başlaması planlanan Kıbrıs'taki Denizcilik Siber Güvenlik Merkezi'nin önemine dikkat çeken liderler, "terörizmin finansmanının ortadan kaldırılmasına yönelik çabalar" da dahil olmak üzere, "terörle mücadeleye bağlılıklarını" sürdürdüklerini vurguladı.



İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Netanyahu, "Bu üç ülkenin liderlerinin 10. toplantısı. Bence bu toplantı, sonuç doğurma açısından en önemli olanı" dedi. Liderler, yıllık zirveler düzenleme ve çeşitli bakanlıkların çalışma düzeyinde üçlü toplantıları yoğunlaştırmaları konusunda anlaştı.

Reuters ajansının haberine göre Netanyahu, Kudüs'teki görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, üç ülkenin Hindistan'ı Orta Doğu üzerinden deniz ve demiryoluyla Avrupa'ya bağlama girişimini ilerletmeyi amaçladığını söyledi. Hristodulidis, ortak basın toplantısında projeleri "Avrupa'yı Orta Doğu ve ötesiyle bağlayan bir güneydoğu geçidi" olarak tanımladı.

Miçotakis ise Yunanistan'ın sıvılaştırılmış doğal gaz için bir geçit olduğunu ve Güneydoğu Avrupa'da yeni bir enerji merkezine dönüştüğünü söyledi.

Miçotakis, bağlantı projelerinin üç ülke için de öncelikli bir konu olmaya devam ettiğini belirtti.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, elektrik şebekelerini Avrupa ve Arap Yarımadası ile entegre etmeye yöneik bir denizaltı elektrik kablosu projesini ilerletmeyi de hedefliyor.

İsrail Enerji Bakanı Cohen: 'Bölgesel istikrarı bozmaya çalışan ülkeler var'

Liderlerin ortak basın toplantısının ardından Reuters'a konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, üçlü toplantının "bölgede istikrarı bozmaya çalışan ülkeler" varken gerçekleşmesi nedeniyle önemli olduğunu söyledi. Cohen bu noktada herhangi bir ülkenin adını vermedi.

Reıuters ajansı ise haberinde, Doğu Akdeniz'in komşu ülkeleri İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin, Türkiye'nin bölgedeki etkisine yönelik ortak endişeler nedeniyle son 10 yılda daha da güçlendiği yorumunu yaptı.

İsrail ve Yunanistan basınında daha önce, üç ülkenin Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı caydırıcılık sağlamak ve kritik altyapıyı korumak amacıyla yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşan ortak bir hızlı müdahale gücü oluşturmayı planladığı yönünde haberler yayımlanmıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı söz konusu haberlerin ve iddiaların "abartılı" olduğunu açıklamıştı.



Türkiye, Kıbrıs-Lübnan anlaşmasına tepki göstermişti

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan geçen ay Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasının ardından Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını da imzalamıştı. Türkiye, kendi deniz yetki alanlarıyla ilgisi olmasa da, Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarına ters düştüğü gerekçesiyle anlaşmaya tepki göstermişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nın Libya'daki görev süresinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren 24 ay uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Genel Kurul'da konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Libya tezkeresinin bir askeri yetkilendirme konusu olmadığını ancak Mavi Vatan'ın öncelikleri arasında yer aldığını söylemişti.

Kaynak : BBC




Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Yağmurlu Bir Bayrampaşa Sabahında Orta Asya’dan Uzakdoğu’ya Uzanan Bir Hat
Barınma Krizi Değil, Sınıf Savaşı, Türkiye’de Konut, Kira ve Kentsel Dönüşüm Üzerinden Yürütülen Sessiz Tasfiye
Karadeniz Alarm Veriyor, İHA Olayları, Tanker Patlamaları ve Sessizce Derinleşen Bir Güvenlik Krizi
Kahramanmaraş’ta Polis Tatbikatı ve Toplumsal Çatışmanın Anatomisi
Coca-Cola’nın “Pair Bottle” Deneyi Kapitalizmin İnsan İlişkilerine Müdahalesi
İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti güvenlik işbirliğini derinleştiriyor.
Narva’da Sessiz İhlal, Rus Sınır Muhafızları Estonya Toprağında, Dünya Yine Seyirci
Avustralya'dan Bondi Plajı saldırısı sonrası silah yasalarını sertleştirme hamlesi
Trump 2.0'ın Gölgesinde Diplomasi
Sadece İsimde Ateşkes: Gazze'nin Uzun Süren Araf Dönemi

Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Avustralya - Çin İlişkileri: Avustralya'da Kavga
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip
Motokuryelerin Sessiz Çığlığı: Sokağın Gölgesinden Yükselen Sınıf Mücadelesi

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.

Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

Timsahın Yerine Çığlık: Ekoloji, Moda ve Kapitalizmin Yeni Masalı
Hasidut ve Marxizm, Kutsalın Diyalektiği
Uzayda Yeni Sömürü Alanı: Yörüngesel Yakıt İstasyonları, Uzay Ekonomisi ve Türkiye’nin Küresel Uzay Kapitalizmine Eklemlenmesi
Yıldızlara Bakanlar ve Adaleti Seçenler: Sâbiî Kozmolojiye Karşı Yahudi Etik Devrimi
Mişka Yaponçik Yahudi Mafya Babası
UTANMA
Boydan Kısa
TEZKERE
Hangisi Yaşken Eğilir
Büyük Konuşmak

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 