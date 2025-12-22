A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Hasidut ve Marxizm, Kutsalın Diyalektiği

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 22 Aralık 2025 02:48:32

Bir sonbahar akşamıydı, Göztepe sokaklarında rüzgarın taşıdığı hüzünlü bir uğultu vardı. Simhat Tora’dan sonraki akşam, elimde eski bir kitapla sessizliğe sarıldım.Sararmış sayfalarda, madde ile ruh arasında salınan ince bir titreşim sezdim. O anda içimden şu soru geçti. Bu yazımda bahsettiğim bazı hareketler ve kişiler hakkında kısaca bilgilendirme yapmayı yazımın en başında uygun buldum. Hasidut, 18. yüzyılda Doğu Avrupa’da ortaya çıkan mistik bir Yahudi hareketidir. Kalpten gelen dua-tefila, neşe-Simha ve T-nrı’ya sevgiyle bağlanmayı vurgular. Kurucusu olarak genellikle Baal Şem Tov kabul edilir.



Karl Marx, Yahudi kökenli Alman filozof, ekonomist ve devrimci düşünürdür. “Komünist Manifesto” ve “Kapital” eserleriyle modern sosyalizmin temellerini atmıştır. Yahudi kökenine rağmen dini değil, materyalist bir dünya görüşü benimsemiştir.

Breslovlu Rabi Nahman, Hasidik hareketin önde gelen mistik liderlerinden biridir. Dua-Tefila, tevazu ve manevi yenilenme üzerine öğretiler geliştirmiştir. Öğrencileri aracılığıyla fikirleri günümüze kadar etkisini sürdürmüştür.

Rosa Luxemburg, Polonya doğumlu Yahudi asıllı Alman devrimci ve Marksist teorisyendir. Sosyal adalet, işçi hakları ve enternasyonalizm için mücadele etmiştir. 1919’da Almanya’daki devrim sırasında öldürülmüştür.

Marksizm, Karl Marx’ın fikirlerine dayanan ekonomik ve toplumsal bir teoridir. Toplumdaki sınıf çatışmalarını, üretim araçlarının mülkiyetini ve kapitalizmin çelişkilerini analiz eder. Nihai hedefi sınıfsız, eşitlikçi bir toplum düzenidir.

Tüm yukarıdaki bilgileri bir tarafa koyarak, aşağıdaki soruyu okuyalım ve de cevap bulma yolculuğuna çıkalım hep beraber.
Eğer Baal Şem Tov ile Karl Marx aynı çağda yaşasaydı, birbirlerini anlayabilirler miydi?
Belki de evet. Çünkü her ikisi de durağanlığa karşı bir isyanın çocuklarıydı.
Biri T-nrı’yı göğe hapsetmiş dogmaya karşı, diğeri insanı toprağa zincirlemiş düzene, kapitalist sisteme karşı sesini yükseltti.
Biri “Her şeyde T-nrı vardır” dedi, diğeri “Her şey maddededir.”
Belki de ikisi aynı hakikati, iki farklı aynada seyrettiler.
Değişim kutsaldır.
Marx’a göre tarih, çatışmanın yasasıyla ilerler. Üretim ve sömürü, emek ve sermaye, tez ve antitez. Her şey zıddıyla vardır ve o zıtlık içinden doğar.
Hasidut’ta da karanlık, ışığın düşmanı değildir. Onun gizli suretidir. İnsan, karanlığın içindeki nitzotzu — T-nrısal kıvılcımı  buldukça, hem kendini hem dünyayı dönüştürür. Böylece, iki zıt dünya aynı nefesi paylaşır.
Çatışma, doğumun rahmidir.
Hem Marx hem Baal Şem Tov bunu biliyordu.
Rosa Luxemburg zindan karanlığında “Ruhum özgür kalacak” diye yazarken,
Rabi Nahman Uman’da “İnsanın en derin çukuru bile T-nrı’ya çıkan bir merdivendir” diyordu.
Biri sınıfların kurtuluşunu, diğeri ruhun kurtuluşunu aradı ama ikisi de aynı gerçeği fısıldadı.
Hayat, ölüme karşı bir devrimdir. Birinde devrim emekle olur, diğerinde dua-tefila ile.
Ama her ikisinde de merkezde insan vardır. Hem yeryüzünün hem gökyüzünün aynası olan o yüce mahlûk.
Hasidut der ki, “T-nrı’yı gökte değil, heryerde ara.”
Marx der ki, “T-nrı’yı değil, insanı özgürleştir.”
Ama belki de hakikat şudur. İnsanın içindeki T-nrı’yı özgürleştirmek.
Her iş, eğer sevgiyle yapılırsa bir avoda — bir hizmettir. Her hizmet, eğer adaletle yapılırsa bir devrimdir.
Baal Şem Tov’un dediği gibi, “Dünyevî olan, T-nrısal olana açılan kapıdır.”
İşte tam bu noktada materyalist diyalektiğin toprağı, Hasidik ışığın semasıyla birleşir.
Toprak ve gök adeta el sıkışır, insan aralarında yürür.
Marx, toplumu değiştirmeye çağırdı.
Hasidut, insanın kalbini değiştirmeye çağırdı.
Belki de gerçek devrim, her ikisini birden başlatabilenlerdedir.
Çünkü dünya sadece ekonomik bir yapı değil, ruhun laboratuvarıdır.
Her ter damlası, her adalet arayışı, her dürüst iş, bir dua-tefila, bir kıvılcım, bir kurtuluştur.
Ve belki de Hasidut ile Marxizm’in kesiştiği yerde şu cümle yankılanır.
 “Dünya kutsaldır, çünkü değişir.
Ve insan kutsaldır, çünkü değiştirebilir.”

Yehi Or — ışık olsun.
(ויהי אור)

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Yağmurlu Bir Bayrampaşa Sabahında Orta Asya’dan Uzakdoğu’ya Uzanan Bir Hat
Barınma Krizi Değil, Sınıf Savaşı, Türkiye’de Konut, Kira ve Kentsel Dönüşüm Üzerinden Yürütülen Sessiz Tasfiye
Karadeniz Alarm Veriyor, İHA Olayları, Tanker Patlamaları ve Sessizce Derinleşen Bir Güvenlik Krizi
Kahramanmaraş’ta Polis Tatbikatı ve Toplumsal Çatışmanın Anatomisi
Coca-Cola’nın “Pair Bottle” Deneyi Kapitalizmin İnsan İlişkilerine Müdahalesi
İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti güvenlik işbirliğini derinleştiriyor.
Narva’da Sessiz İhlal, Rus Sınır Muhafızları Estonya Toprağında, Dünya Yine Seyirci
Avustralya'dan Bondi Plajı saldırısı sonrası silah yasalarını sertleştirme hamlesi
Trump 2.0'ın Gölgesinde Diplomasi
Sadece İsimde Ateşkes: Gazze'nin Uzun Süren Araf Dönemi

Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Avustralya - Çin İlişkileri: Avustralya'da Kavga
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip
Motokuryelerin Sessiz Çığlığı: Sokağın Gölgesinden Yükselen Sınıf Mücadelesi

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.

Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

Timsahın Yerine Çığlık: Ekoloji, Moda ve Kapitalizmin Yeni Masalı
Hasidut ve Marxizm, Kutsalın Diyalektiği
Uzayda Yeni Sömürü Alanı: Yörüngesel Yakıt İstasyonları, Uzay Ekonomisi ve Türkiye’nin Küresel Uzay Kapitalizmine Eklemlenmesi
Yıldızlara Bakanlar ve Adaleti Seçenler: Sâbiî Kozmolojiye Karşı Yahudi Etik Devrimi
Mişka Yaponçik Yahudi Mafya Babası
UTANMA
Boydan Kısa
TEZKERE
Hangisi Yaşken Eğilir
Büyük Konuşmak

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 