A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Büyük Konuşmak

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 27 Ekim 2025 10:26:17

Hayatım boyunca hiç unutamadığım dedemin çok güzel bir sözü vardı. Çocuktum ama söylenen sözleri çok iyi algılayabilmekteydim. Yemek yerken kaşığı tepeleme doldurup ağzıma götürür çiğneyemeyeceğim kadar büyük lokmayla ağzımı götürürdüm. Çocukluk aklı ne kadar çabuk tabağımdaki yemeği bitirirsem, oyun oynamaya çabuk dönerim düşüncesinde yapılan bir hareketti. Ancak bu telaşı gören dedem, ‘ oğlum lokmayı çok çiğne, yoksa hazım edemezsin ‘ diye bana ikaz ederdi.

Tamam bu cümlede anlaşılmayacak ne vardı ki ? Ağzına götüreceğin lokma, çiğneyebilecek büyüklükte olsun, demeye getirmekteydi. Tabi bu cümleyi anlayacak yaşta değildik. Bu nedenle ‘ çiğniyorum işte dede ‘ diyerek , geçiştirirdim. Ancak dedem çok doğru söylermiş de, biz konuyu anlamazmışız.



Hayatta hep büyüklerimin söylediği sözleri, aklımın bir köşesine yazıp saklamışımdır. Hatta bazı zamanlar ulu orta bir söz söylerdim, bu nedenle azar yerdim dedemden. Dedemin bir başka sözü vardı, ‘ İki düşünüp bir konuş ‘ derdi. Bu cümleyi o yaşta fazla anlamazdım. Yaşım ilerledikçe bu kısa cümlenin ne anlamına geldiğini düşünmeye başladım. Tam tamına 4 kelimelik ders niteliğinde bir cümle : İki Düşünüp, Bir Konuşmak. Ne söyleyeceğini önce düşün, cümlelerini değerlendir, kelimelerini seç, söyleyeceğin sözlerin kime nasıl etki edeceğini tart. Karşındakinin tepkisi ne olabilir diye de düşün. Ondan sonra sözün sakıncası yoksa, ve söylemekte yarar görüyorsan, söyle.

 Ne ağırıma gitmekte biliyor musunuz ? Koskoca bir ülkeyiz, ve de 85 milyon nüfuslu bu ülkeyi yönetmek için Büyük Millet Meclisine gönderilen 600 vekilin ne işe yaradığını bilmemekteyiz. Hani derler ya Meclis noteri görevini yapmaktalar. Buna inanmaktayım. Sarayda dizilen kelimelerle ortaya çıkan yasa taslağını, kollarını kaldırarak kerhen dahi olsa kabul eden , öz benliğinin var olduğu tartışılır insanların aldıkları para karşılığında ellerini kaldırdıkları celseleri izlerken bile hep dedemi düşünürüm.

Hani ‘ İki düşünüp bir konuş ‘ dedi ya dedem, işte  bunlar çok düşünüp hiç konuşmama üzerine kurgulanmış insanlar olduğuna inancım tamdır. Ülkemin banisi , hayatını ortaya koyarak bir ULUS Devlet kuran asrın en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan ülkemizin bir ana yasası bulunmakta. Gelişen dünyanın gelişen şartlarına uyulması için Anayasa da değişiklik olabileceğini düşünen bu büyük lider, sadece Anayasa’nın değişmemesi gereken maddelerini, anayasada belirtmiş. Bakın anayasanın ilk dört maddesi ne ifade etmekte:

1. Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir.

Bu cümle sizi rahatsız ediyor mu ? Ya da rahatsızlık duyuyor musunuz ? Beni hiç rahatsız etmemekte.

2. Türkiye Cumhuriyeti , toplumun huzuru , milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde , insan haklarına saygılı , Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik , laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Bu cümlede ATATÜRK ismi geçtiğinden mi rahatsızsınız ? Yoksa Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti olduğundan mı rahatsızsınız? Laik kelimesinden neden korkuyorsunuz? Cemaatlere verilen bir sözün yerine getirilemediğinden mi korkmaktasınız? Yoksa HUKUK devleti anlamından mı korkmaktasınız ?

3. Türkiye Devleti ,Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe dir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen , beyaz ay yıldızlı Al Bayraktır. Milli Marşı ‘ İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.

Ülkenin bölünmez bütünlüğüne mi karşısınız ? Yoksa bayrağımızın şehit kanlarını anlatan AL BAYRAK olmasından mı rahatsızsınız ? Resmi dilinin Türkçe olması mı sizde olumsuzluk yaratmakta ?  Milli Marşımız mı sizde eziklik yaratmakta ? Başkenti Ankara değil URFA mı olsaydı ?

4. Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile , 2 inci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Bir millet vekili, seçildikten sonra milletin önünde ettiği yemin metni :
‘ Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü , milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma ;hukukun üstünlüğüne , demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma ; toplumun huzur ve refahı , milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülüşünden ve Anayasa ‘ya sadakatten ayrılmayacağıma ; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. ‘

‘Bu yemine uymayacaksan neden yemin ettin be adam’ demezler mi, günümüzde anayasada değişiklik isteyen vekillere ? Hani namus ve şeref noksansa bir insanda, ne kadar yemin etse boş.

19 Haziran 2019 , yer Sancaktepe. Seçim için sarf edilen şu cümleyi hiç unutmuyorum, ‘SİSİ mi yoksa BinAli Yıldırım mı diyeceğiz, mesele bu .‘ Yaşayınca görmekteyiz : ‘Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner,’ diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






BİZİM RADYO
radyo.ayorum.com'a HOŞ GELDİNİZ
Erdoğan'ın tek hedefi iktidarını korumak…
İşçiyi Bırak Kutlasın
Erişim engeli sonrası X'te Ekrem İmamoğlu akımı
Hayatta kalma mücadelesinden kesintisiz şiddetin itici gücüne.
Demokrasi Krizde mi? Gözden Kaçırmamanız Gereken 5 Sarsıcı Gerçek
10 soruda Trump'ın Gazze için sunduğu barış planı
İngiltere, Avustralya ve Kanada, BM Genel Kurulu öncesi tarihi adımla Filistin’i tanıdı.
Nepal, Bangladeş ve Sri Lanka’da halk liderleri devirdi.

Çin'in beş yıllık planları dünyayı nasıl değiştirdi?
Türkiye'de yoksulluk sınırı 88 bin liraya dayandı.
KKM'nin ülkeye maliyeti ne kadar oldu?
ABD'de gümrük gelirlerindeki artış, Temmuz'da rekor harcamalarla yükselen bütçe açığını frenleyemedi…
Çin yapay zekayla “yumuşak gücünü” artırıyor.
Gençlerden sonra emekliler de yurtdışına gidiyor.
Cilt kanseri oranında dünyada başı çeken Avustralya'da güneş kremi skandalı.
Dünya Sağlık Örgütü: '7 Ağustos'ta Türkiye'de maymun çiçeği tespit edildi'
Yeni Zelanda'dan yeni turist politikası…
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…

Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

ANKARA CEBECİ, 30 EYLÜL
AKIL...
KISA KESİLMİŞLER, AĞUSTOS 2025
ÖZERK, FEDERAL, KONFEDERAL
MÜNİH, 30 EYLÜL
Büyük Konuşmak
HUKUK KARGAŞASI
HAİN Mİ ARARSINIZ
KANAS
Kayyum

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 