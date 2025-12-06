A Yorum
Yazarlarımızdan Prof. Dr. Şehmus Güzel yaşamını yitirdi.

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Haberci | 06 Aralık 2025 02:37:41

Araştırmacı - yazar ve sosyal tarihçi Prof. Dr. M. Şehmus Güzel, 1982’den bu yana yaşadığı Fransa’da hayatını kaybetti. 1982’den bu yana Fransa’da yaşayan, Türkiye emek ve işçi hareketi tarihinin önde gelen isimlerinden araştırmacı, yazar ve sosyal tarihçi Prof. Dr. M. Şehmus Güzel yaşamını yitirdi.

26 Mart 1947’de Ergani’de doğan 2010 tarihinden bugüne kadar ayorum.com sitemizde 270 den fazla makalesi ile ailemize katkıda bulunan Prof. Dr. Şehmus Güzel 3 Aralık 2025 tarihinde Parisdeki evinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi 11 Salı günü « Cimetiere Parisien de Pantin »'de kaldırılacaktır.

Ayrıca Prof. Dr. Şehmus Güzel'in ekitap.ayorum.com sitemizde yayınlanmış 92 kitabı bulunmakta.

Ayorum ailesi olarak tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Prof. Dr. Şehmus Güzel’in arşivde bulunan kitaplarına ulaşmak için bu linki kullanabilirsiniz.


Prof. Dr. Şehmus Güzel kimdir?
Akademisyen, siyaset bilimci, gazeteci-yazar. 1947, Ergani / Diyarbakır doğumlu. İlk ve ortaokulu Ergani’de okudu. İstanbul Haydarpaşa Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Doktora yapmak üzere 1970 yılında Fransa’ya gitti. “Le Developpement, Le Mouvement Ouvrier et L’Elite Dans Les Pays Sous-Developpes” teziyle yüksek lisansını tamamladı (1972), doktorasını “Le Mouvement Ouvrier et Les Greves en Turquie: De L’Empire Ottoman a Nos Jours” teziyle bitirdi (1975). Çalışmalarını tamamlayarak 1975’te yurda döndü. Antalya Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve öğretim üyeliği (1977-78) görevlerinde bulundu.

1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine öğretim üyesi olarak atandı. “Türkiye’de İşçi Örgütlenmesi (1940-1950)” teziyle doçent oldu (1982). Akademik kariyerini tamamlayarak profesörlüğe yükseldi. 1982’de yeniden gittiği Paris’te VII. ve VIII. Üniversiteler ile Niamey (Nijer) Üniversitesi misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü ve 1982’den itibaren Fransa’da yaşamaya başladı. 1976’dan beri değişik dergi, ansiklopedi ve gazetede, Türkçe ve Fransızca pek çok makale ve köşe yazısı yayımlandı. Türkçe, Almanca ve İngilizce birçok ortak yapıta katkıda bulundu.

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

